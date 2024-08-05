https://uz.sputniknews.ru/20240805/xarkovskaya-oblast-pozitsii-vsu-unichtojeniye-45046244.html

В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ

В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Sputnik Узбекистан

Обновления боевых машин позволяют экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте продвигаться вперед.

2024-08-05T13:21+0500

2024-08-05T13:21+0500

2024-08-05T13:21+0500

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российские мотострелки обнаружили и уничтожили замаскированные позиции украинских войск в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После обнаружения цели координаты передали на пункт управления, а далее — экипажам БМП-2М. В течение нескольких минут экипажи выехали на огневые позиции и нанесли удар. БМП-2М оснащены универсальным боевым модулем "Бережок" с 30-миллиметровой пушкой, способной пробивать бетонные укрытия, а также противотанковым ракетным комплексом "Корнет".В свою очередь, противник пытался противостоять и открыл ответный огонь, FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, но не сдетонировал. При отступлении ВСУ выпустили по "Бережку" противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели.В военном ведомстве добавили, что обновления боевых машин позволяют экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте продвигаться вперед.

https://uz.sputniknews.ru/20240804/ochen-mnogo-soldat-vsu-dobrovolno-sdayutsya-v-plen--kadyrov-45038866.html

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