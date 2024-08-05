https://uz.sputniknews.ru/20240805/xarkovskaya-oblast-pozitsii-vsu-unichtojeniye-45046244.html
В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ
В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Sputnik Узбекистан
Обновления боевых машин позволяют экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте продвигаться вперед.
2024-08-05T13:21+0500
2024-08-05T13:21+0500
2024-08-05T13:21+0500
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российские мотострелки обнаружили и уничтожили замаскированные позиции украинских войск в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После обнаружения цели координаты передали на пункт управления, а далее — экипажам БМП-2М. В течение нескольких минут экипажи выехали на огневые позиции и нанесли удар. БМП-2М оснащены универсальным боевым модулем "Бережок" с 30-миллиметровой пушкой, способной пробивать бетонные укрытия, а также противотанковым ракетным комплексом "Корнет".В свою очередь, противник пытался противостоять и открыл ответный огонь, FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, но не сдетонировал. При отступлении ВСУ выпустили по "Бережку" противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели.В военном ведомстве добавили, что обновления боевых машин позволяют экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте продвигаться вперед.
https://uz.sputniknews.ru/20240804/ochen-mnogo-soldat-vsu-dobrovolno-sdayutsya-v-plen--kadyrov-45038866.html
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харьковская область всу позиции уничтожение
харьковская область всу позиции уничтожение
В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Обновления боевых машин позволяют экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте продвигаться вперед.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Российские мотострелки обнаружили и уничтожили замаскированные позиции украинских войск в Харьковской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ", — рассказали в российском военном ведомстве.
После обнаружения цели координаты передали на пункт управления, а далее — экипажам БМП-2М. В течение нескольких минут экипажи выехали на огневые позиции и нанесли удар. БМП-2М оснащены универсальным боевым модулем "Бережок" с 30-миллиметровой пушкой, способной пробивать бетонные укрытия, а также противотанковым ракетным комплексом "Корнет".
"В плане стрельбы машина настроена хорошо. Проблем со стрельбой не бывает. Изменилась система наблюдения. Теперь стоит тепловизор. В пределах пяти километров круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься", — рассказал наводчик-оператор БМП-2М с позывным "Утюг".
В свою очередь, противник пытался противостоять и открыл ответный огонь, FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, но не сдетонировал. При отступлении ВСУ выпустили по "Бережку" противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели.
"С задачей экипаж справился. Враг оставил позиции", — отметили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что обновления боевых машин позволяют экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте продвигаться вперед.