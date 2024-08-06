https://uz.sputniknews.ru/20240806/novosibirsk-uzbeksko-rossiyskiy-biznes-forum-45055848.html

В Новосибирске планируют провести узбекско-российский бизнес-форум

В Новосибирске планируют провести узбекско-российский бизнес-форум

Sputnik Узбекистан

Российская сторона выразила заинтересованность в налаживании прямых деловых контактов с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

2024-08-06T14:05+0500

2024-08-06T14:05+0500

2024-08-06T14:45+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

новосибирск

бизнес-форум

торгово-промышленная палата узбекистана

регион

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекско-российский бизнес-форум планируется осенью в Новосибирске, сообщает агентство ИА "Дуне".Об этом шла речь в ходе встречи генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова и президента новосибирской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского.В фокусе внимания находились развитие и дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия между регионами Узбекистана, Новосибирском и Новосибирской областью, перспективные направления сотрудничества.Как отмечалось, в настоящее время в Новосибирской области действуют 60 совместных российско-узбекских предприятий. Российская сторона выразила заинтересованность в налаживании прямых деловых контактов с представителями торгово-промышленной палаты Узбекистана.Стороны также отметили большой потенциал взаимодействия на базе созданных в Узбекистане свободных экономических зон и технопарков. В частности, в июле новосибирская компания "Здравмедтех" запустила производство одноразовой медицинской одежды на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташобласти."Этот фактор способствует не только определению взаимовыгодных аспектов двусторонней промышленной кооперации, но и формированию конкретного перечня продукции, которая пользуется наибольшим спросом как в Узбекистане, так и России", — отмечается в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20240527/putin-vystupleniye-zasedaniye-sovet-regionov-44104053.html

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