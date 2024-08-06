https://uz.sputniknews.ru/20240806/novosibirsk-uzbeksko-rossiyskiy-biznes-forum-45055848.html
В Новосибирске планируют провести узбекско-российский бизнес-форум
В Новосибирске планируют провести узбекско-российский бизнес-форум
Sputnik Узбекистан
Российская сторона выразила заинтересованность в налаживании прямых деловых контактов с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
2024-08-06T14:05+0500
2024-08-06T14:05+0500
2024-08-06T14:45+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
новосибирск
бизнес-форум
торгово-промышленная палата узбекистана
регион
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27387414_0:191:3059:1912_1920x0_80_0_0_f16b86b1d78fd1de3f461d1fe4f53848.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекско-российский бизнес-форум планируется осенью в Новосибирске, сообщает агентство ИА "Дуне".Об этом шла речь в ходе встречи генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова и президента новосибирской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского.В фокусе внимания находились развитие и дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия между регионами Узбекистана, Новосибирском и Новосибирской областью, перспективные направления сотрудничества.Как отмечалось, в настоящее время в Новосибирской области действуют 60 совместных российско-узбекских предприятий. Российская сторона выразила заинтересованность в налаживании прямых деловых контактов с представителями торгово-промышленной палаты Узбекистана.Стороны также отметили большой потенциал взаимодействия на базе созданных в Узбекистане свободных экономических зон и технопарков. В частности, в июле новосибирская компания "Здравмедтех" запустила производство одноразовой медицинской одежды на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташобласти."Этот фактор способствует не только определению взаимовыгодных аспектов двусторонней промышленной кооперации, но и формированию конкретного перечня продукции, которая пользуется наибольшим спросом как в Узбекистане, так и России", — отмечается в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20240527/putin-vystupleniye-zasedaniye-sovet-regionov-44104053.html
узбекистан
россия
новосибирск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27387414_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_76750b77959f901a7852eb438a622661.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новосибирск узбекистан россия бизнес-форум
новосибирск узбекистан россия бизнес-форум
В Новосибирске планируют провести узбекско-российский бизнес-форум
14:05 06.08.2024 (обновлено: 14:45 06.08.2024)
Российская сторона выразила заинтересованность в налаживании прямых деловых контактов с представителями торгово-промышленной палаты Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
Узбекско-российский бизнес-форум планируется осенью в Новосибирске, сообщает
агентство ИА "Дуне".
Об этом шла речь в ходе встречи генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова и президента новосибирской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского.
В фокусе внимания находились развитие и дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия между регионами Узбекистана, Новосибирском и Новосибирской областью, перспективные направления сотрудничества.
Как отмечалось, в настоящее время в Новосибирской области действуют 60 совместных российско-узбекских предприятий.
Российская сторона выразила заинтересованность в налаживании прямых деловых контактов с представителями торгово-промышленной палаты Узбекистана.
"Глава ТПП Новосибирска подчеркнул, что для данного региона России важную роль играют поставки плодоовощной продукции из Узбекистана. Отмечено, что данный вопрос будет решен в ходе планируемого к проведению осенью этого года двустороннего форума в Новосибирске", — говорится в сообщении.
Стороны также отметили большой потенциал взаимодействия на базе созданных в Узбекистане свободных экономических зон и технопарков. В частности, в июле новосибирская компания "Здравмедтех" запустила производство одноразовой медицинской одежды на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташобласти.
"Этот фактор способствует не только определению взаимовыгодных аспектов двусторонней промышленной кооперации, но и формированию конкретного перечня продукции, которая пользуется наибольшим спросом как в Узбекистане, так и России", — отмечается в сообщении.