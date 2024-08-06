https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-kazaxstan-vneshnyaya-torgovlya-45054366.html

Эксперт: Среди внешнеторговых партнеров Узбекистана 3-е место прочно занимает Казахстан

Эксперт: Среди внешнеторговых партнеров Узбекистана 3-е место прочно занимает Казахстан

Sputnik Узбекистан

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана на тему: "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".

2024-08-06T11:55+0500

2024-08-06T11:55+0500

2024-08-06T11:55+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

sputnik

узбекистан

пресс-центр

мнение эксперта

казахстан

отношения

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Казахстан многие годы занимает третью строчку в списке надежных внешнеторговых партнеров Узбекистана. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Дискуссии на тему "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения" развернулись между экспертами из Ташкента и Астаны.По его словам, среди основных экспортных позиций из Узбекистана в Казахстан — машины и оборудование, промышленные, продовольственные товары, химические вещества, готовые изделия, непродовольственные сырье и услуги. "Надо сказать, что в физических объемах экспорта и импорта во взаимоотношениях между Узбекистаном и Казахстаном в последние годы растет доля готовой продукции, что очень хорошо и позитивно", — резюмировал эксперт.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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