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Эксперт: Среди внешнеторговых партнеров Узбекистана 3-е место прочно занимает Казахстан
Эксперт: Среди внешнеторговых партнеров Узбекистана 3-е место прочно занимает Казахстан
Sputnik Узбекистан
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана на тему: "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".
2024-08-06T11:55+0500
2024-08-06T11:55+0500
2024-08-06T11:55+0500
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отношения
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Казахстан многие годы занимает третью строчку в списке надежных внешнеторговых партнеров Узбекистана. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Дискуссии на тему "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения" развернулись между экспертами из Ташкента и Астаны.По его словам, среди основных экспортных позиций из Узбекистана в Казахстан — машины и оборудование, промышленные, продовольственные товары, химические вещества, готовые изделия, непродовольственные сырье и услуги. "Надо сказать, что в физических объемах экспорта и импорта во взаимоотношениях между Узбекистаном и Казахстаном в последние годы растет доля готовой продукции, что очень хорошо и позитивно", — резюмировал эксперт.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан казахстан внешняя торговля отношения
узбекистан казахстан внешняя торговля отношения
Эксперт: Среди внешнеторговых партнеров Узбекистана 3-е место прочно занимает Казахстан
Эксклюзив
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана на тему: "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".
Казахстан многие годы занимает третью строчку в списке надежных внешнеторговых партнеров Узбекистана. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз Равшан Назаров в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Дискуссии на тему "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения" развернулись между экспертами из Ташкента и Астаны.
“Казахстан уже долгие годы является третьим по объему внешнеторговым партнером Узбекистана. Причем, если взять по результатам 2023 года, то в общем объеме внешней торговли РК — 7% внешней торговли Узбекистана, из которых экспорт составил более 5,5%, а импорт почти 8%", — отметил Назаров.
По его словам, среди основных экспортных позиций из Узбекистана в Казахстан — машины и оборудование, промышленные, продовольственные товары, химические вещества, готовые изделия, непродовольственные сырье и услуги.
"Надо сказать, что в физических объемах экспорта и импорта во взаимоотношениях между Узбекистаном и Казахстаном в последние годы растет доля готовой продукции, что очень хорошо и позитивно", — резюмировал эксперт.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.