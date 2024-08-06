https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-poetapnaya-likvidatsiya-gosmonopoliya-45057422.html

В Узбекистане поэтапно ликвидируют 17 видов госмонополии — сферы

В Узбекистане поэтапно ликвидируют 17 видов госмонополии — сферы

Sputnik Узбекистан

В республике разработали Концепцию развития конкуренции, она предусматривает сокращение участия государства в экономике, либерализацию доступа к рынку и создание равных условий для предпринимателей

2024-08-06T13:00+0500

2024-08-06T13:00+0500

2024-08-06T14:50+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане в результате реализации Концепции развития конкуренции поэтапно ликвидируют 17 видов государственной монополии в ряде сфер — Шавкату Мирзиёеву презентовали меры, направленные на развитие конкуренции в стране, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, проводимая работа по сокращению государственного присутствия в экономике и сдерживанию крупных монополий положительно влияет на конкурентную среду. В новой редакции Закон "О конкуренции" Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей предоставлены дополнительные действенные полномочия. Вместе с тем, проведенные на этой основе изучения показали, что в некоторых организациях наблюдаются такие явления, как принятие антиконкурентных решений, заключение прямых договоров, использование доминирующего положения в торговле. В связи с этим в республике разработали Концепцию развития конкуренции, где определили дальнейшие задачи по сокращению участия государства в экономике, либерализации доступа к рынку и созданию равных условий для предпринимателей: Также будут пресекаться антиконкурентные действия в государственных закупках и обеспечена прозрачность этих процессов. На товарно-сырьевых биржах увеличат предложение, расширят возможности выбора для покупателей. За последние три года на местах выявлено свыше 2 тыс. актов, противоречащих законодательству о конкуренции. В большинстве случаев это документы местных хокимиятов и министерств. В связи с этим отмечена необходимость активизировать деятельность территориальных управлений Комитета по развитию конкуренции, повысить квалификацию кадров. Глава республики указал на важность повышения открытости и усиления работы по освещению деятельности комитета, поскольку это важно для предупреждения нарушений закона и формирования прозрачной среды.

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