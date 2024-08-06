В Узбекистане поэтапно ликвидируют 17 видов госмонополии — сферы
13:00 06.08.2024 (обновлено: 14:50 06.08.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе
© Sputnik / Евгений Биятов/
Подписаться
В республике разработали Концепцию развития конкуренции, она предусматривает сокращение участия государства в экономике, либерализацию доступа к рынку и создание равных условий для предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане в результате реализации Концепции развития конкуренции поэтапно ликвидируют 17 видов государственной монополии в ряде сфер — Шавкату Мирзиёеву презентовали меры, направленные на развитие конкуренции в стране, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены дальнейшие задачи по развитию конкуренции
Обсуждены дальнейшие задачи по развитию конкуренции
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, проводимая работа по сокращению государственного присутствия в экономике и сдерживанию крупных монополий положительно влияет на конкурентную среду.
"В частности, за последние пять лет улучшилась конкурентная среда по более чем 25 товарам. Отменены ограничивавшие конкуренцию эксклюзивные права по 7 видам деятельности. Количество предприятий с государственным участием сократилось на 42 процента, а число субъектов частного предпринимательства увеличилось в 1,6 раза", — говорится в сообщении.
В новой редакции Закон "О конкуренции" Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей предоставлены дополнительные действенные полномочия. Вместе с тем, проведенные на этой основе изучения показали, что в некоторых организациях наблюдаются такие явления, как принятие антиконкурентных решений, заключение прямых договоров, использование доминирующего положения в торговле.
В связи с этим в республике разработали Концепцию развития конкуренции, где определили дальнейшие задачи по сокращению участия государства в экономике, либерализации доступа к рынку и созданию равных условий для предпринимателей:
планируется отменить нормативно-правовые положения и избыточные требования, затрудняющие свободный доступ субъектов предпринимательства к рынкам;
предусматривается введение послаблений, направленных на снижение регуляторной нагрузки, в частности, разрешительные процедуры и лицензии заменят обязательным страхованием ответственности;
в сферах естественных монополий внедрят независимые рыночные регуляторы. На товарных рынках, связанных с естественными монополиями и на которых имеется возможность для развития конкуренции, ограничат участие субъектов естественной монополии;
будут сокращены масштабы прямых государственных закупок, они будут полностью переведены на конкурентные методы;
предусматривается отмена предоставления государственной помощи индивидуального характера, ограничивающей конкуренцию, включая эксклюзивные права, льготы, преференции и послабления;
путем взаимной интеграции информационных систем государственных органов будет налажен цифровой мониторинг всех звеньев цепочки ценообразования социально значимой продукции;
будет внедрена система неразглашения и поощрения лиц, предоставивших информацию о случаях антиконкурентных соглашений и действий, сговоров.
"В целом в результате реализации данной концепции будут приняты меры по поэтапной ликвидации 17 видов государственной монополии в ряде сфер, таких как энергетика, нефтегазовый сектор, водное хозяйство, дорожное строительство, железнодорожное и аэропортовое обслуживание", — говорится в сообщении.
Также будут пресекаться антиконкурентные действия в государственных закупках и обеспечена прозрачность этих процессов. На товарно-сырьевых биржах увеличат предложение, расширят возможности выбора для покупателей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены дальнейшие задачи по развитию конкуренции
Обсуждены дальнейшие задачи по развитию конкуренции
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент дал дополнительные поручения по продолжению работы в этой сфере, обеспечению принципов свободного рынка, развитию предпринимательства. Отмечена необходимость сокращения доли государства в экономике, поэтапной передачи отдельных функций частному сектору. Поставлена задача постоянно анализировать состояние конкуренции на товарных, финансовых и цифровых рынках, вносить предложения по совершенствованию процедур", — говорится в сообщении.
За последние три года на местах выявлено свыше 2 тыс. актов, противоречащих законодательству о конкуренции. В большинстве случаев это документы местных хокимиятов и министерств. В связи с этим отмечена необходимость активизировать деятельность территориальных управлений Комитета по развитию конкуренции, повысить квалификацию кадров.
Глава республики указал на важность повышения открытости и усиления работы по освещению деятельности комитета, поскольку это важно для предупреждения нарушений закона и формирования прозрачной среды.