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https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-vnutrenniye-dorogi-remont-45052235.html
В Узбекистане займутся внутренними дорогами
В Узбекистане займутся внутренними дорогами
Sputnik Узбекистан
Из 184 582 км автомобильных дорог республики почти 142 тыс. км составляют внутрихозяйственные дороги
2024-08-06T09:46+0500
2024-08-06T10:42+0500
узбекистан
дороги
ремонт дорог
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по содержанию и ремонту внутренних дорог, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, протяженность автодорог республики составляет 184 582 км. Из них почти 142 тыс. км — внутрихозяйственные дороги. За последние четыре года на строительство и ремонт внутренних дорог выделили 15 трлн сумов. Однако отсутствует система, ответственная за их содержание. Это связано с тем, что Комитет по автомобильным дорогам занимается дорогами и мостами государственного и международного значения. А внутренние дороги и мосты находятся на балансе местных хокимиятов. В настоящее время 43 тыс. километров внутренних дорог нуждаются в ремонте, четко не определена структура, ответственная за содержание 2 354 мостов. Поэтому в республике планируют создать систему, ответственную за эти вопросы, на районном уровне. Анализ показывает, что каждый сум, выделенный на содержание дорог, сокращает затраты на ремонт в несколько раз. При своевременном выделении средств и правильной эксплуатации внутренних дорог их межремонтный ресурс увеличится как минимум вдвое. В связи с этим, президент поручил ответственным лицам внедрить новые механизмы финансирования содержания и ремонта внутренних дорог. Также речь шла о необходимости продолжить работы по ремонту существующих и строительству новых внутренних дорог, исходя из потребностей населения.
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узбекистан внутренние дороги
узбекистан внутренние дороги

В Узбекистане займутся внутренними дорогами

09:46 06.08.2024 (обновлено: 10:42 06.08.2024)
© Sputnik / Abdubakir YunusovОсень в Ташкенте
Осень в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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Из 184 582 км автомобильных дорог республики почти 142 тыс. км составляют внутрихозяйственные дороги.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по содержанию и ремонту внутренних дорог, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены предложения по содержанию и ремонту внутренних дорог
Представлены предложения по содержанию и ремонту внутренних дорог - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
Представлены предложения по содержанию и ремонту внутренних дорог
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, протяженность автодорог республики составляет 184 582 км. Из них почти 142 тыс. км — внутрихозяйственные дороги.
За последние четыре года на строительство и ремонт внутренних дорог выделили 15 трлн сумов. Однако отсутствует система, ответственная за их содержание.
Это связано с тем, что Комитет по автомобильным дорогам занимается дорогами и мостами государственного и международного значения. А внутренние дороги и мосты находятся на балансе местных хокимиятов. В настоящее время 43 тыс. километров внутренних дорог нуждаются в ремонте, четко не определена структура, ответственная за содержание 2 354 мостов.
Поэтому в республике планируют создать систему, ответственную за эти вопросы, на районном уровне.
"Согласно предложению, в 208 районных и городских управлениях благоустройства будут организованы службы по содержанию внутренних дорог. Они будут обеспечены 4 видами наиболее необходимой специальной техники. Для этого предусматривается выделение соответствующих средств из бюджета", — говорится в сообщении.
Анализ показывает, что каждый сум, выделенный на содержание дорог, сокращает затраты на ремонт в несколько раз. При своевременном выделении средств и правильной эксплуатации внутренних дорог их межремонтный ресурс увеличится как минимум вдвое.
В связи с этим, президент поручил ответственным лицам внедрить новые механизмы финансирования содержания и ремонта внутренних дорог.
Также речь шла о необходимости продолжить работы по ремонту существующих и строительству новых внутренних дорог, исходя из потребностей населения.
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