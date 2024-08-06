https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-vnutrenniye-dorogi-remont-45052235.html

В Узбекистане займутся внутренними дорогами

В Узбекистане займутся внутренними дорогами

Sputnik Узбекистан

Из 184 582 км автомобильных дорог республики почти 142 тыс. км составляют внутрихозяйственные дороги

2024-08-06T09:46+0500

2024-08-06T09:46+0500

2024-08-06T10:42+0500

узбекистан

дороги

ремонт дорог

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40105540_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56558f1fbe1961efda0a9c8c3b175354.jpg

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по содержанию и ремонту внутренних дорог, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, протяженность автодорог республики составляет 184 582 км. Из них почти 142 тыс. км — внутрихозяйственные дороги. За последние четыре года на строительство и ремонт внутренних дорог выделили 15 трлн сумов. Однако отсутствует система, ответственная за их содержание. Это связано с тем, что Комитет по автомобильным дорогам занимается дорогами и мостами государственного и международного значения. А внутренние дороги и мосты находятся на балансе местных хокимиятов. В настоящее время 43 тыс. километров внутренних дорог нуждаются в ремонте, четко не определена структура, ответственная за содержание 2 354 мостов. Поэтому в республике планируют создать систему, ответственную за эти вопросы, на районном уровне. Анализ показывает, что каждый сум, выделенный на содержание дорог, сокращает затраты на ремонт в несколько раз. При своевременном выделении средств и правильной эксплуатации внутренних дорог их межремонтный ресурс увеличится как минимум вдвое. В связи с этим, президент поручил ответственным лицам внедрить новые механизмы финансирования содержания и ремонта внутренних дорог. Также речь шла о необходимости продолжить работы по ремонту существующих и строительству новых внутренних дорог, исходя из потребностей населения.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан внутренние дороги