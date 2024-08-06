Врач: Как нельзя лечить отравление
© ShutterstockПищевое отравление
© Shutterstock
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Гастроэнтеролог перечислил частые ошибки при лечении отравления.
Пищевыми отравлениями часто называют любые острые заболевания, сопровождающиеся диареей, болью в животе и тошнотой. При этом многие пытаются снять симптомы с помощью антибиотиков, однако делать этого не следует, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
"Самая частая ошибка – не учитывать причину, из-за которой произошло отравление. То есть, не разобравшись, что это – токсины, вирусы или бактерии, начинать сразу пить антибиотики. В такой ситуации, если нам повезло и воспаление действительно было вызвано бактериями, можно ситуацию улучшить. А если отравление было вызвано вирусами или токсинами, то мы ситуацию только ухудшим, потому что дополнительно ослабим и так слабую микрофлору кишечника", – объяснил специалист.
Также он указал на еще одну распространенную ошибку – прием препаратов, останавливающих работу кишечника.
"Если мы принимаем препарат от диареи во время пищевого отравления – кишечной инфекции, вирусной или бактериальной, – то мы останавливаем всех "гадов" в кишечнике в одном месте. И они это место разрушают сильнее. Нельзя останавливать диарею", — предупредил Вялов.
Он добавил, что обязательно нужно компенсировать, потерю влаги, которая происходит в этом случае.
"Наша основная задача – это использовать солевые растворы, чтобы восполнить количество жидкости, необходимое организму. Они продаются в аптеках в пакетиках, их надо растворить и выпить. Подойдет и любая минералка, желательно без газа. Если ее нет, можно использовать сладкие газированные воды. В крайнем случае – просто воду. Но вода не содержит достаточного количество соли", — рассказал специалист.
Также он рекомендовал при диарее придерживаться особой диеты.
"В таких ситуациях мы используем диету, которая называется "брат" – бананы, рис, апельсиновый сок и тосты, – потому что эти продукты вообще не нагружают кишечник. Можно на 1-3 дня сесть на эту диету и точно станет лучше. И мерить температуру, если температура есть", — советует Вялов.
Но лучше всего, по его мнению, при симптомах пищевого отравления показаться врачу.