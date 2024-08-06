Врач: Как нельзя лечить отравление

"Самая частая ошибка – не учитывать причину, из-за которой произошло отравление. То есть, не разобравшись, что это – токсины, вирусы или бактерии, начинать сразу пить антибиотики. В такой ситуации, если нам повезло и воспаление действительно было вызвано бактериями, можно ситуацию улучшить. А если отравление было вызвано вирусами или токсинами, то мы ситуацию только ухудшим, потому что дополнительно ослабим и так слабую микрофлору кишечника", – объяснил специалист.