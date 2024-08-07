Диетолог: как похудеть на винограде
© Sputnik / Тарас Литвиненко/
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Самостоятельно назначать себе виноградные разгрузочные дни не рекомендуется, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.
Виноград принято считать калорийным продуктом. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала радио Sputnik, что это ошибочное представление.
По словам специалиста, калорийность винограда — на грани низкой и умеренной.
"Калорийность винограда – 65 ккал на 100 граммов. Для сравнения, допустим, карамельки – 357 ккал на 100 граммов. Опасность в чем? В высоком гликемическом индексе. Раствор сахаров и жидкости очень быстро всасывается, дает сахарный удар и требует большого "выплеска" инсулина. Поэтому при ожирении и сахарном диабете второго типа виноград рекомендуется ограничить или временно исключить из рациона", — объяснила она.
Белоусова считает, что здоровым людям этот продукт можно употреблять практически без ограничений. Она даже рекомендует виноградные разгрузочные дни тем, у кого нет для этого противопоказаний.
"С учетом суточной потребности в 2300-2500 ккал можно себе совершенно спокойно устраивать виноградные разгрузочные дни. В медицине даже есть такое направление, как ампелотерапия – лечение виноградом. Но разгрузочный день – голодный, и надо это учитывать. Обычно половину суточной нормы винограда употребляют без шкурки, чтобы не перегрузить кишечник обилием грубой клетчатки. И за день употребляют три небольших кусочка, меньше ладошки, хлеба, обязательно подсушенного белого, либо по классике — тонкий лаваш. Воду не пьем, используем только, чтобы прополоскать рот, если попался очень сладкий сорт. Так мы разгружаем организм", — рассказала врач.
Она также добавила, что виноградные разгрузочные дни помогут ускорить замедлившийся обмен веществ.
"Допустим, человек худел, худел и вдруг перестал. Тогда можно попробовать такой вот "виноградный удар". Или если предварительно случился какой-то праздник, можно сделать такой разгрузочный день. С виноградом в организм практически не поступает никаких токсичных продуктов, это только сахара и вода. Такие дни могут быть полезны людям с заболеваниями печени и почек, если есть моменты, требующие ограничения жиров и белков в рационе, а кушать хочется", – добавила Анна Белоусова.
В заключение она предупредила, что не стоит самостоятельно назначать себе виноградные разгрузочные дни, лучше проконсультироваться со специалистом.
Вчера, 22:07