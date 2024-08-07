https://uz.sputniknews.ru/20240807/dietolog-kak-poxudet-na-vinograde-45067817.html

Диетолог: как похудеть на винограде

Диетолог: как похудеть на винограде

Sputnik Узбекистан

Самостоятельно назначать себе виноградные разгрузочные дни не рекомендуется, лучше предварительно проконсультироваться с врачом

2024-08-07T22:05+0500

2024-08-07T22:05+0500

2024-08-07T22:05+0500

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Виноград принято считать калорийным продуктом. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала радио Sputnik, что это ошибочное представление.По словам специалиста, калорийность винограда — на грани низкой и умеренной.Белоусова считает, что здоровым людям этот продукт можно употреблять практически без ограничений. Она даже рекомендует виноградные разгрузочные дни тем, у кого нет для этого противопоказаний."С учетом суточной потребности в 2300-2500 ккал можно себе совершенно спокойно устраивать виноградные разгрузочные дни. В медицине даже есть такое направление, как ампелотерапия – лечение виноградом. Но разгрузочный день – голодный, и надо это учитывать. Обычно половину суточной нормы винограда употребляют без шкурки, чтобы не перегрузить кишечник обилием грубой клетчатки. И за день употребляют три небольших кусочка, меньше ладошки, хлеба, обязательно подсушенного белого, либо по классике — тонкий лаваш. Воду не пьем, используем только, чтобы прополоскать рот, если попался очень сладкий сорт. Так мы разгружаем организм", — рассказала врач.Она также добавила, что виноградные разгрузочные дни помогут ускорить замедлившийся обмен веществ.В заключение она предупредила, что не стоит самостоятельно назначать себе виноградные разгрузочные дни, лучше проконсультироваться со специалистом.

https://uz.sputniknews.ru/20240806/vrach-kak-nelzya-lechit-otravlenie-45055267.html

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