https://uz.sputniknews.ru/20240807/eaeu-moloko-proizvodstvo-45067404.html

В странах ЕАЭС увеличилось производство молока

В странах ЕАЭС увеличилось производство молока

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК опубликовали данные по молочной отрасли за первое полугодие

2024-08-07T13:03+0500

2024-08-07T13:03+0500

2024-08-07T14:12+0500

еаэс

производство

молоко

еэк

сельхозпродукция

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Во всех странах ЕЭАС, за исключением Армении, увеличилось производство молока, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.Общие надои составили 24 132,9 тыс. тонн, рост — 2,4%.По странам ЕАЭС:В январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза, добавили в ЕЭК.

https://uz.sputniknews.ru/20240805/eaeu-uproscheniye-tamojennyy-tranzit-45046599.html

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