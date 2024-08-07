https://uz.sputniknews.ru/20240807/eaeu-moloko-proizvodstvo-45067404.html
В странах ЕАЭС увеличилось производство молока
В странах ЕАЭС увеличилось производство молока
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК опубликовали данные по молочной отрасли за первое полугодие
2024-08-07T13:03+0500
2024-08-07T13:03+0500
2024-08-07T14:12+0500
еаэс
производство
молоко
еэк
сельхозпродукция
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Во всех странах ЕЭАС, за исключением Армении, увеличилось производство молока, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.Общие надои составили 24 132,9 тыс. тонн, рост — 2,4%.По странам ЕАЭС:В январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза, добавили в ЕЭК.
https://uz.sputniknews.ru/20240805/eaeu-uproscheniye-tamojennyy-tranzit-45046599.html
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еаэс производство молоко
В странах ЕАЭС увеличилось производство молока
13:03 07.08.2024 (обновлено: 14:12 07.08.2024)
В ЕЭК опубликовали данные по молочной отрасли за первое полугодие.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Во всех странах ЕЭАС, за исключением Армении, увеличилось производство молока, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.
Общие надои составили 24 132,9 тыс. тонн, рост — 2,4%.
Армения — 332 тыс. тонн (-3,6%);
Беларусь — 4 410,2 тыс. тонн (+7%);
Казахстан — 1 726,8 тыс. тонн (+ 4,3%);
Кыргызстан — 838,8 тыс. тонн (+2,7%);
Россия — 16 825,1 тыс. тонн (+1,1%).
В январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза, добавили в ЕЭК.