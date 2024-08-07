https://uz.sputniknews.ru/20240807/uzbekistan-nezakonno-zanyataya-zemlya-oformleniye-45072105.html

Закон о признании прав на самовольно захваченные земли касается свыше 10 млн узбекистанцев

Закон о признании прав на самовольно захваченные земли касается свыше 10 млн узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

Документ, подписанный главой республики, вступит в силу через три месяца и будет действовать до 1 января 2028 года.

2024-08-07T15:18+0500

2024-08-07T15:18+0500

2024-08-07T15:59+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

новый закон

земля

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон "О признании прав на самовольно захваченные земельные участки и построенные на них здания и сооружения". Документ затрагивает интересы более 10 млн узбекистанцев.По имеющимся данным, в настоящее время существуют более 3 млн 600 тыс. земельных участков, правовые документы на которые не оформлены или неполные. В связи с этим, с учетом положительного опыта Италии, Болгарии, Хорватии, Чехии и других стран, был разработан соответствующий проект закона, принятый Законодательной палатой и одобренный Сенатом Олий Мажлиса. Закон состоит из 6 глав и 35 статей, которые признают права на следующие земельные участки и имущество: Законом также четко определены основные условия признания прав: Что включает процедураПризнание прав будет проходить поэтапно по регионам. Для согласования сведений и документов, касающихся самовольно захваченных земельных участков и построенных на них зданий и сооружений будет применяться автоматизированная информационная система Агентства по кадастру. В нее также введут соответствующую информацию 15 уполномоченных организаций. Полноту и законность собранных документов проверят областные управления юстиции. Результаты разместят на сайте Агентства по кадастру и в махаллинских уголках. Гражданам, получившим положительное заключение, направят SMS-сообщение, на основании которого производится единовременный платеж. После этого права будут признаваться ежеквартально решением областного Кенгаша народных депутатов. Госконтроль за реализацией закона будут осуществлять органы прокуратуры, внутренних дел, агроинспекции, экологии, кадастра. Общественный контроль — общественные группы в каждой махалле в составе депутатов районного кенгаша, председателя махалли и активистов. Сумма платежа За признание прав на земельные участки под жилыми домами, приватизированными или признанными на праве собственности зданиями и сооружениями, взимается единовременный платеж. Размер платежа составляет: Лицам, включенным в Единый реестр социальной защиты, а также лицам с инвалидностью предоставят скидку. Единовременный платеж направят на покрытие расходов органов кадастра и юстиции, Агентства "Узбеккосмос", задействованного в выявлении незаконных построек. Оставшиеся средства направят на мероприятия инициативного бюджета, то есть на развитие махаллей и улучшение их инфраструктуры. Закон вступит в силу через 3 месяца, до этого на местах проведут разъяснительную и подготовительную работу. Документ будет действовать до 1 января 2028-го. В Каракалпакстане эту работу начали больше года назад: за это время рабочие группы изучили 43 432 дома, построенные без правоустанавливающих документов. Расположение, состояние и время постройки проверяли на основе анализа земельного учета и космических снимков. По итогам всестороннего обсуждения признано право собственности на 27 590 жилых домов и право аренды земельных участков, на которых они размещены. В результате у более 100 тыс. граждан появилось право легально оформлять свое жилье, продавать его другому лицу, ставить членов семьи на постоянный учет. Также собственники теперь смогут получать льготные кредиты на ремонт или дополнительное строительство, а в случае изъятия жилья для общественных нужд требовать компенсации в соответствии с законом. Закон "О признании прав на самовольно захваченные земельные участки и построенные на них здания и сооружения" расширит масштабы этой работы по всей стране. "Если принять, что каждый из более 3 миллионов 600 тысяч земельных участков касается в среднем 3-4 граждан или предпринимателей, этот закон разрешит проблемы более 10 миллионов человек", — говорится в сообщении.

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