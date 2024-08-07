Стало известно, сколько первоклассников получат подарки от президента Узбекистана
© Министерство дошкольного и школьного образования республики УзбекистанБолее 700 тысяч первоклашек получат подарки от президента Узбекистана
© Министерство дошкольного и школьного образования республики Узбекистан
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Подарки главы республики, включающие 12 наименований школьных принадлежностей, доставят в регионы до 10 августа текущего года, а во все школы в соответствии с количеством принятых в первый класс — к 20 августа.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Более 700 тыс. первоклассников получат подарки от президента Узбекистана, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.
© Министерство дошкольного и школьного образования республики УзбекистанБолее 700 тысяч первоклашек получат подарки от президента Узбекистана
Более 700 тысяч первоклашек получат подарки от президента Узбекистана
© Министерство дошкольного и школьного образования республики Узбекистан
"Президентский подарок" в новом учебном году включает в себя 12 наименований школьных принадлежностей: портфель, тетради, альбом для рисования, акварельные краски, цветную бумагу, пенал, ручки, цветные и простые карандаши, пластилин, клей, ластик.
Доставка подарков в регионы специально оборудованным автотранспортом уже началась.
Упакованные всем необходимым для учебы ранцы доставят в регионы республики до 10 августа текущего года, а во все школы по числу принятых первоклассников — к 20 августа.
© Министерство дошкольного и школьного образования республики УзбекистанБолее 700 тысяч первоклашек получат подарки от президента Узбекистана
Более 700 тысяч первоклашек получат подарки от президента Узбекистана
© Министерство дошкольного и школьного образования республики Узбекистан
В новом учебном году в действующие 10 182 общеобразовательные школы республики в первый класс планируют принять 719,3 тыс. детей.
Каждый первоклассник также получит доступ к электронной системе (adm.maktab.uz).
Основное внимание будет уделено повышению качества образования. Для этого систему преподавания и оценивания президентских школ, которая была введена в порядке эксперимента в 500 школах республики, с нового учебного года внедрят еще в 1000.