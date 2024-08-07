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https://uz.sputniknews.ru/20240807/uzbekiston-temir-yullari-prezident-prezentatsiya-45064566.html
Перспективы АО "Узбекистон темир йуллари" обсудили на презентации у президента
Перспективы АО "Узбекистон темир йуллари" обсудили на презентации у президента
Sputnik Узбекистан
Национальный железнодорожный перевозчик, долгие годы работавший в убыток, начал получать прибыль.
2024-08-07T09:48+0500
2024-08-07T10:11+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
узбекистон темир йуллари
презентация
транспорт
общество
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о проводимой работе и планах на перспективу в железнодорожной сфере, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В октябре прошлого года было принято постановление о трансформации акционерного общества "Узбекистон темир йуллари". Для содействия этому процессу привлекли международную консалтинговую компанию. В составе общества начали действовать 6 самостоятельных предприятий, занимающихся инфраструктурой, обслуживанием вагонов, пассажирскими перевозками и другими направлениями. Объединены неэффективные и дублирующие задачи, сокращены лишние. Парк подвижного состава пополнился 1 040 грузовыми и 45 пассажирскими вагонами. Продолжительность грузоперевозок по внутренним направлениям сократилась вдвое. За счет строительства дополнительно двух электрифицированных линий на станции Келес возможность пропуска поездов вокруг Ташкента увеличилась на 30%. В результате АО "Узбекистон темир йуллари", долгие годы работавшая в убыток, начала получать прибыль. В ходе презентации речь шла о предстоящих задачах. Так, в последнее время от потребителей поступает много претензий по поводу состояния пассажирских вагонов, проблем в системе охлаждения. 143 вагона требуют ремонта, 59 локомотивов выработали свой срок службы. Ответственные лица представили информацию о планах по обновлению парка поездов за счет этих средств. В прошлом году на встрече с избирателями Каракалпакстана Мирзиёев озвучил планы запуска скоростного поезда из Ташкента в Нукус. Президент дал указания относительно приватизации непрофильных объектов акционерного общества, повышения качества и увеличения экспорта услуг в сфере.
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узбекистон темир йуллари мирзиёев презентация
узбекистон темир йуллари мирзиёев презентация

Перспективы АО "Узбекистон темир йуллари" обсудили на презентации у президента

09:48 07.08.2024 (обновлено: 10:11 07.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и планах на перспективу в железнодорожной сфере
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и планах на перспективу в железнодорожной сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Национальный железнодорожный перевозчик, долгие годы работавший в убыток, начал получать прибыль.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о проводимой работе и планах на перспективу в железнодорожной сфере, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
В октябре прошлого года было принято постановление о трансформации акционерного общества "Узбекистон темир йуллари". Для содействия этому процессу привлекли международную консалтинговую компанию.
В составе общества начали действовать 6 самостоятельных предприятий, занимающихся инфраструктурой, обслуживанием вагонов, пассажирскими перевозками и другими направлениями. Объединены неэффективные и дублирующие задачи, сокращены лишние.
Парк подвижного состава пополнился 1 040 грузовыми и 45 пассажирскими вагонами. Продолжительность грузоперевозок по внутренним направлениям сократилась вдвое. За счет строительства дополнительно двух электрифицированных линий на станции Келес возможность пропуска поездов вокруг Ташкента увеличилась на 30%.
В результате АО "Узбекистон темир йуллари", долгие годы работавшая в убыток, начала получать прибыль.
В ходе презентации речь шла о предстоящих задачах.
Так, в последнее время от потребителей поступает много претензий по поводу состояния пассажирских вагонов, проблем в системе охлаждения. 143 вагона требуют ремонта, 59 локомотивов выработали свой срок службы.

"Поэтому на производство новых вагонов из Фонда развития промышленности выделяется 50 миллионов долларов. С китайскими партнерами достигнута договоренность о поставке 38 локомотивов и модернизации 12 электровозов на сумму 181 миллион долларов", — говорится в сообщении.

Ответственные лица представили информацию о планах по обновлению парка поездов за счет этих средств.
В прошлом году на встрече с избирателями Каракалпакстана Мирзиёев озвучил планы запуска скоростного поезда из Ташкента в Нукус.

"Для этого планируется приобрести 6 современных электропоездов южнокорейской компании Hyundai Rotem. В настоящее время проводится электрификация железной дороги "Бухара - Ургенч - Хива" протяженностью 465 километров, ее планируется завершить до конца года. В ближайшие годы будет электрифицирована 196-километровая линия "Мискин - Нукус". В результате время в пути сократится с 16 до 7 часов", — говорится в сообщении.

Президент дал указания относительно приватизации непрофильных объектов акционерного общества, повышения качества и увеличения экспорта услуг в сфере.
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