https://uz.sputniknews.ru/20240807/uzbekiston-temir-yullari-prezident-prezentatsiya-45064566.html

Перспективы АО "Узбекистон темир йуллари" обсудили на презентации у президента

Перспективы АО "Узбекистон темир йуллари" обсудили на презентации у президента

Sputnik Узбекистан

Национальный железнодорожный перевозчик, долгие годы работавший в убыток, начал получать прибыль.

2024-08-07T09:48+0500

2024-08-07T09:48+0500

2024-08-07T10:11+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

узбекистон темир йуллари

презентация

транспорт

общество

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о проводимой работе и планах на перспективу в железнодорожной сфере, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В октябре прошлого года было принято постановление о трансформации акционерного общества "Узбекистон темир йуллари". Для содействия этому процессу привлекли международную консалтинговую компанию. В составе общества начали действовать 6 самостоятельных предприятий, занимающихся инфраструктурой, обслуживанием вагонов, пассажирскими перевозками и другими направлениями. Объединены неэффективные и дублирующие задачи, сокращены лишние. Парк подвижного состава пополнился 1 040 грузовыми и 45 пассажирскими вагонами. Продолжительность грузоперевозок по внутренним направлениям сократилась вдвое. За счет строительства дополнительно двух электрифицированных линий на станции Келес возможность пропуска поездов вокруг Ташкента увеличилась на 30%. В результате АО "Узбекистон темир йуллари", долгие годы работавшая в убыток, начала получать прибыль. В ходе презентации речь шла о предстоящих задачах. Так, в последнее время от потребителей поступает много претензий по поводу состояния пассажирских вагонов, проблем в системе охлаждения. 143 вагона требуют ремонта, 59 локомотивов выработали свой срок службы. Ответственные лица представили информацию о планах по обновлению парка поездов за счет этих средств. В прошлом году на встрече с избирателями Каракалпакстана Мирзиёев озвучил планы запуска скоростного поезда из Ташкента в Нукус. Президент дал указания относительно приватизации непрофильных объектов акционерного общества, повышения качества и увеличения экспорта услуг в сфере.

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узбекистон темир йуллари мирзиёев презентация