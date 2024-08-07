https://uz.sputniknews.ru/20240807/vstrecha-glav-minenergo-sa-astana-45066554.html

О чем договорились главы Минэнерго Узбекистана, Казахстана и Азербайджана в Астане

О чем договорились главы Минэнерго Узбекистана, Казахстана и Азербайджана в Астане

Sputnik Узбекистан

Подписанное коммюнике заложит фундамент для дальнейшего успешного сотрудничества стран по всем ключевым направлениям

2024-08-07T11:58+0500

2024-08-07T11:58+0500

2024-08-07T14:04+0500

астана

встреча

министры

энергетика

узбекистан

казахстан

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В Астане прошла первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.Ее участники отметили значительный потенциал в развитии энергетического сотрудничества и укреплении существующих связей между странами региона.По словам главы энергетического ведомства РК Алмасадама Саткалиева, в числе вызовов, с которыми сегодня сталкиваются страны ЦА, — глобальное нарушение стабильности поставок энергоресурсов, колебания цен на нефть и газ и другие факторы.При этом важным фактором развития регионального сотрудничества является привлечение инвестиций и реализация крупных совместных технологических проектов в энергетической отрасли с целью стимулирования развития современной энергетической инфраструктуры стран Центральной Азии.Казахская сторона предложила изучить возможность реализации совместных проектов в газовой отрасли.Кроме того, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан договорились создать совместное предприятие в Баку для реализации проекта экспорта зеленой энергии из стран ЦА в Европу, сообщает Sputnik Азербайджан.По итогам встречи главы энергетических ведомств ЦА подписали коммюнике, которое заложит фундамент для дальнейшего успешного сотрудничества по всем ключевым направлениям.По их мнению, для обеспечения региональной энергетической безопасности необходимо поддерживать регулярный многосторонний диалог и обмениваться опытом.Напомним, что 1 мая министры экономики и энергетики Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем трех стран. Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения варианта торговли зеленой энергией из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Он также нацелен на продажу зеленой энергии в страны Евросоюза.

астана

узбекистан

казахстан

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