О чем договорились главы Минэнерго Узбекистана, Казахстана и Азербайджана в Астане
11:58 07.08.2024 (обновлено: 14:04 07.08.2024)
© Министерство энергетики республики КазахстанВ Астане во вторник состоялась первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии.
Подписаться
Подписанное коммюнике заложит фундамент для дальнейшего успешного сотрудничества стран по всем ключевым направлениям.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В Астане прошла первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.
Ее участники отметили значительный потенциал в развитии энергетического сотрудничества и укреплении существующих связей между странами региона.
По словам главы энергетического ведомства РК Алмасадама Саткалиева, в числе вызовов, с которыми сегодня сталкиваются страны ЦА, — глобальное нарушение стабильности поставок энергоресурсов, колебания цен на нефть и газ и другие факторы.
"Для обеспечения надежности поставок энергии необходимо разрабатывать механизмы для прогнозирования и управления этими вызовами, а также укреплять сотрудничество между нашими странами", — отметил он.
© Министерство энергетики республики КазахстанВ Астане во вторник состоялась первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии.
В Астане во вторник состоялась первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии.
При этом важным фактором развития регионального сотрудничества является привлечение инвестиций и реализация крупных совместных технологических проектов в энергетической отрасли с целью стимулирования развития современной энергетической инфраструктуры стран Центральной Азии.
Казахская сторона предложила изучить возможность реализации совместных проектов в газовой отрасли.
Кроме того, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан договорились создать совместное предприятие в Баку для реализации проекта экспорта зеленой энергии из стран ЦА в Европу, сообщает Sputnik Азербайджан.
"Экспортные коридоры, идущие через Азербайджан, открывают широкие перспективы для передачи "зеленой" энергии из стран Центральной Азии в Европу. Доступ к данным коридорам может обеспечить диверсификацию рынков для экспорта электроэнергетических ресурсов стран ЦА", — подчеркнул замглавы Минэнерго АР Орхан Зейналов.
По итогам встречи главы энергетических ведомств ЦА подписали коммюнике, которое заложит фундамент для дальнейшего успешного сотрудничества по всем ключевым направлениям.
По их мнению, для обеспечения региональной энергетической безопасности необходимо поддерживать регулярный многосторонний диалог и обмениваться опытом.
Напомним, что 1 мая министры экономики и энергетики Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем трех стран. Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения варианта торговли зеленой энергией из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Он также нацелен на продажу зеленой энергии в страны Евросоюза.