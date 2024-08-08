https://uz.sputniknews.ru/20240808/eaeu-myaso-proizvodstvo-rost-45090956.html
В ЕАЭС выросло производство мяса
В ЕАЭС выросло производство мяса
Sputnik Узбекистан
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) наблюдается во всех государствах – членах Союза
2024-08-08T15:40+0500
2024-08-08T15:40+0500
2024-08-08T16:21+0500
еаэс
мясо
производство
еэк
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В ЕАЭС выросло производство мяса, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.Рост отметили во всех странах Евразийского союза, причем производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 3,1% по ЕАЭС.Больше всего мяса за полгода произвели в России — 7,8 млн тонн, меньше всего в Армении — 38 тысяч тонн. Производство мяса в Беларуси и Казахстане находится примерно на одном уровне: 878,3 и 897,8 тысячи тонн.В Кыргызстане за полгода произвели 195,5 тыс. тонн.Напомним, что в январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех странах интеграционного объединения.
https://uz.sputniknews.ru/20240807/eaeu-moloko-proizvodstvo-45067404.html
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еаэс рост производство мясо
еаэс рост производство мясо
В ЕАЭС выросло производство мяса
15:40 08.08.2024 (обновлено: 16:21 08.08.2024)
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) наблюдается во всех государствах – членах Союза.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В ЕАЭС выросло производство мяса, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.
Рост отметили во всех странах Евразийского союза, причем производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 3,1% по ЕАЭС.
Больше всего мяса за полгода произвели в России — 7,8 млн тонн, меньше всего в Армении — 38 тысяч тонн.
Производство мяса в Беларуси и Казахстане находится примерно на одном уровне: 878,3 и 897,8 тысячи тонн.
В Кыргызстане за полгода произвели 195,5 тыс. тонн.
Напомним, что в январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех странах интеграционного объединения.