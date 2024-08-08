https://uz.sputniknews.ru/20240808/kakie-dokumenty-podpisali-uzbekistan-i-kazaxstan-45095734.html

Какие документы подписали Узбекистан и Казахстан

Какие документы подписали Узбекистан и Казахстан

Sputnik Узбекистан

В рамках госвизита Шавката Мирзиёева принят пакет документов, охватывающих широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества

2024-08-08T18:45+0500

2024-08-08T18:45+0500

2024-08-08T18:45+0500

политика

узбекистан

казахстан

подписание документов

шавкат мирзиёев

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. По итогам первого заседания Высшего межгосударственного совета прошла церемония подписания двусторонних документов между Узбекистаном и Казахстаном, сообщает пресс-служба президента РУз.Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление, а также решения Высшего межгосударственного совета об утверждении Программы стратегического партнерства и союзничества на 2024 – 2034 годы и создании Совета министров иностранных дел. Также подписали:Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

узбекистан

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