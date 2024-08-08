Какие документы подписали Узбекистан и Казахстан
© Пресс-служба президента УзбекистанаРезультаты переговоров закреплены соглашениями
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В рамках госвизита Шавката Мирзиёева принят пакет документов, охватывающих широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. По итогам первого заседания Высшего межгосударственного совета прошла церемония подписания двусторонних документов между Узбекистаном и Казахстаном, сообщает пресс-служба президента РУз.
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление, а также решения Высшего межгосударственного совета об утверждении Программы стратегического партнерства и союзничества на 2024 – 2034 годы и создании Совета министров иностранных дел.
Также подписали:
Межправительственное соглашение о режиме государственной границы;
Протоколы о внесении дополнений в межправительственные соглашения о пунктах пропуска через государственную границу и международном автомобильном сообщении;
Межправительственный план мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2024-2025 годы;
Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения;
Протокол о сотрудничестве между министерствами экономики;
Протоколы о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий и в области конкурентной политики;
Меморандум об учреждении Узбекско-Казахстанского экспертного совета;
Соглашение о взаимопонимании между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям Республики Узбекистан и Фондом Отандастар Республики Казахстан;
План практических действий по расширению сотрудничества между хокимиятом города Ташкент и акиматом города Астана в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2024 – 2026 годы.
Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.