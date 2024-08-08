https://uz.sputniknews.ru/20240808/mirziyoev-i-tokaev-proveli-peregovory-v-uzkom-sostave--o-chem-dogovorilis-prezidenty-45090217.html

Мирзиёев и Токаев провели переговоры в узком составе — о чем договорились президенты

Мирзиёев и Токаев провели переговоры в узком составе — о чем договорились президенты

Sputnik Узбекистан

Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

2024-08-08T13:30+0500

2024-08-08T13:30+0500

2024-08-08T13:44+0500

политика

узбекистан

казахстан

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

переговоры

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В резиденции "Акорда" состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.Мирзиёев подчеркнул, что нынешний государственный визит имеет историческое значение и призван вывести отношения стратегического партнерства и союзничества на качественно новый уровень.Свидетельство тому — проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета.Также в преддверии визита успешно прошли заседание Межправкомиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Подготовлена Программа стратегического партнерства и союзничества до 2034 года, создается Совет под руководством глав внешнеполитических ведомств.Речь шла о необходимости развития тесного взаимодействия в области молодежной политики и формирования информационного поля. Президенты договорились подготовить комплексную Программу сотрудничества в этом направлении.Также они поддержали учреждение Межпарламентского форума с участием обеих палат парламентов двух стран.Отдельное внимание Мирзиёев и Токаев уделили дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, прежде всего за счет взаимного формирования рынков и замещения импорта из третьих стран.В целях развития промышленной кооперации к нынешнему саммиту наработан портфель новых соглашений и контрактов на сумму $7 млрд.Среди них проекты в сферах энергетики, транспорта и логистики, металлургии, текстильной, аграрной и строительной, а также между регионами.Кроме того, лидеры двух стран:Приоритетное внимание в ходе переговоров уделили скорейшей практической реализации стратегических региональных проектов, в том числе строительству Камбаратинской ГЭС-1.Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

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