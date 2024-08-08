Мирзиёев и Токаев провели переговоры в узком составе — о чем договорились президенты
13:30 08.08.2024 (обновлено: 13:44 08.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Акорда" состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В резиденции "Акорда" состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Акорда" состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе.
В резиденции "Акорда" состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.
Мирзиёев подчеркнул, что нынешний государственный визит имеет историческое значение и призван вывести отношения стратегического партнерства и союзничества на качественно новый уровень.
Свидетельство тому — проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета.
Также в преддверии визита успешно прошли заседание Межправкомиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Подготовлена Программа стратегического партнерства и союзничества до 2034 года, создается Совет под руководством глав внешнеполитических ведомств.
"Отмечена необходимость повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств, продолжения взаимной поддержки в рамках международных и региональных площадок, в том числе Организации Объединенных Наций, ВТО, Консультативных встреч глав государств региона, форматов "Центральная Азия плюс", — говорится в сообщении.
Речь шла о необходимости развития тесного взаимодействия в области молодежной политики и формирования информационного поля. Президенты договорились подготовить комплексную Программу сотрудничества в этом направлении.
Также они поддержали учреждение Межпарламентского форума с участием обеих палат парламентов двух стран.
Отдельное внимание Мирзиёев и Токаев уделили дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, прежде всего за счет взаимного формирования рынков и замещения импорта из третьих стран.
"Правительствам поручено до конца месяца принять отдельную программу по доведению товарооборота до 10 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
В целях развития промышленной кооперации к нынешнему саммиту наработан портфель новых соглашений и контрактов на сумму $7 млрд.
Среди них проекты в сферах энергетики, транспорта и логистики, металлургии, текстильной, аграрной и строительной, а также между регионами.
Кроме того, лидеры двух стран:
договорились ускорить строительство Международного центра промышленной кооперации в Сырдарьинской области с размещением предприятий;
проработать вопрос создания Совместного инвестиционного фонда для финансовой поддержки крупных проектов;
обеспечить благоприятные условия для транзитных грузоперевозок, строительства совместных логистических комплексов, развития автомобильных и железнодорожных маршрутов между двумя странами.
Приоритетное внимание в ходе переговоров уделили скорейшей практической реализации стратегических региональных проектов, в том числе строительству Камбаратинской ГЭС-1.
"Президенты заявили о важности дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества. Достигнута договоренность о трансформации Форума регионов в Совет руководителей регионов двух стран и проведении его первого заседания осенью этого года в Самарканде", — говорится в сообщении.
Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.