https://uz.sputniknews.ru/20240808/tixiy-insult-pervye-priznaki-45093031.html

Тихий инсульт: невролог назвала первые признаки

Тихий инсульт: невролог назвала первые признаки

Sputnik Узбекистан

Специалист отметила важность своевременной диагностики, чтобы предотвратить развитие инсульта и минимизировать его последствия.

2024-08-08T22:05+0500

2024-08-08T22:05+0500

2024-08-08T22:05+0500

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мнение эксперта

инсульт

диагностика

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Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Наталью Щипицину.Также она предупредила, что кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут указывать на уже сформировавшейся очаг ишемии в веществе головного мозга. Для постановки же более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток.По словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию — МРТ головного мозга в определенном режиме. Только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.

https://uz.sputniknews.ru/20240807/dietolog-kak-poxudet-na-vinograde-45067817.html

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