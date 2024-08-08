https://uz.sputniknews.ru/20240808/tixiy-insult-pervye-priznaki-45093031.html
Тихий инсульт: невролог назвала первые признаки
Тихий инсульт: невролог назвала первые признаки
Sputnik Узбекистан
Специалист отметила важность своевременной диагностики, чтобы предотвратить развитие инсульта и минимизировать его последствия.
2024-08-08T22:05+0500
2024-08-08T22:05+0500
2024-08-08T22:05+0500
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мнение эксперта
инсульт
диагностика
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Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Наталью Щипицину.Также она предупредила, что кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут указывать на уже сформировавшейся очаг ишемии в веществе головного мозга. Для постановки же более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток.По словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию — МРТ головного мозга в определенном режиме. Только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.
https://uz.sputniknews.ru/20240807/dietolog-kak-poxudet-na-vinograde-45067817.html
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инсульт признаки диагностика
инсульт признаки диагностика
Тихий инсульт: невролог назвала первые признаки
Специалист отметила важность своевременной диагностики, чтобы предотвратить развитие инсульта и минимизировать его последствия.
Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога Наталью Щипицину.
"Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи", — перечислила врач.
Также она предупредила, что кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут указывать на уже сформировавшейся очаг ишемии в веществе головного мозга. Для постановки же более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток.
"Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки", — объяснила Щипицина.
По словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию — МРТ головного мозга в определенном режиме. Только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.