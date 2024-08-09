https://uz.sputniknews.ru/20240809/astana-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-sentralnoy-azii-45110569.html

В Астане прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — главное

В Астане прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — главное

Sputnik Узбекистан

Повестка встречи — региональное сотрудничество и развитие, с принятием совместных действий для решения общих вызовов

2024-08-09T18:01+0500

2024-08-09T18:01+0500

2024-08-09T18:01+0500

центральная азия

астана

казахстан

сотрудничество

узбекистан

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В столице Казахстана Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента РУз.В мероприятии, прошедшем под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, участвовали лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана: Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, а также в качестве почетных гостей — президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Каха Имнадзе.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ и проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, активизации культурно-гуманитарного обмена, а также реагирования на современные вызовы и угрозы.В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил новые точки роста экономики центральноазиатского региона, а также подчеркнул беспрецедентный уровень регионального сотрудничества, позволяющий решить многолетние узловые проблемы.По итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали:Совместным заявлением глав государств Центральной Азии одобрены:В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписали:

центральная азия

астана

казахстан

узбекистан

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