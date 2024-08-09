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https://uz.sputniknews.ru/20240809/astana-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-sentralnoy-azii-45110569.html
В Астане прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — главное
В Астане прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — главное
Sputnik Узбекистан
Повестка встречи — региональное сотрудничество и развитие, с принятием совместных действий для решения общих вызовов
2024-08-09T18:01+0500
2024-08-09T18:01+0500
центральная азия
астана
казахстан
сотрудничество
узбекистан
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В столице Казахстана Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента РУз.В мероприятии, прошедшем под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, участвовали лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана: Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, а также в качестве почетных гостей — президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Каха Имнадзе.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ и проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, активизации культурно-гуманитарного обмена, а также реагирования на современные вызовы и угрозы.В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил новые точки роста экономики центральноазиатского региона, а также подчеркнул беспрецедентный уровень регионального сотрудничества, позволяющий решить многолетние узловые проблемы.По итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали:Совместным заявлением глав государств Центральной Азии одобрены:В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписали:
центральная азия
астана
казахстан
узбекистан
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встреча главы центральная азия астана документы подписание
встреча главы центральная азия астана документы подписание

В Астане прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — главное

18:01 09.08.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Астане
Шавкат Мирзиёев принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Повестка встречи — региональное сотрудничество и развитие с принятием совместных действий для решения общих вызовов.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В столице Казахстана Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента РУз.
В мероприятии, прошедшем под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, участвовали лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана: Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, а также в качестве почетных гостей — президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Каха Имнадзе.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ и проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, активизации культурно-гуманитарного обмена, а также реагирования на современные вызовы и угрозы.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил новые точки роста экономики центральноазиатского региона, а также подчеркнул беспрецедентный уровень регионального сотрудничества, позволяющий решить многолетние узловые проблемы.
"Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы", – сказал он.
По итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали:
1.
Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
2.
Концепцию развития региональной кооперации "Центральная Азия – 2040";
3.
Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии".
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии одобрены:
1.
Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;
2.
План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.
В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписали:
Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.
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