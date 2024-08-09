https://uz.sputniknews.ru/20240809/eaeu-sng-razvitiye-transportnyye-koridory-45109569.html

Министр ЕЭК обсудил сотрудничество в развитии транспортных коридоров в формате ЕАЭС-СНГ

Министр ЕЭК обсудил сотрудничество в развитии транспортных коридоров в формате ЕАЭС-СНГ

Sputnik Узбекистан

Исполком СНГ и Евразийская экономическая комиссия планируют подготовить план совместных мероприятий, направленных на развитие транспортных коридоров до 2030 года

2024-08-09T14:46+0500

2024-08-09T14:46+0500

2024-08-09T14:46+0500

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транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сотрудничество в развитии транспортных коридоров в формате ЕАЭС – СНГ обсудили министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев и председатель Исполкома Координационного транспортного совещания (КТС) СНГ Геннадий Бессонов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Отмечалось, что Исполком СНГ и ЕЭК планируют подготовить план совместных мероприятий, направленных на развитие транспортных коридоров до 2030 года.Речь шла об участии Комиссии в работе координационных органов, действующих в соответствии с Соглашением о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран СНГ. Ранее такую инициативу ЕЭК поддержал Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС.Стороны отметили проделанную работу по развитию транспортной инфраструктуры в рамках ЕАЭС и СНГ, и выразили намерение расширить сотрудничество по координации развития евразийских транспортных коридоров и международных транспортных коридоров, проходящих по территориям стран ЕАЭС и СНГ.

https://uz.sputniknews.ru/20240805/eaeu-uproscheniye-tamojennyy-tranzit-45046599.html

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