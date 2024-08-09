Мирзиёев: Сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии во многом зависят от общих усилий
17:01 09.08.2024 (обновлено: 17:58 09.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Астане
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидер Узбекистана сделал ряд важных заявлений в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Благополучие стран Центральной Азии во многом зависит от общих усилий и готовности тесно сотрудничать, принимать решительные меры и вместе продвигать интересы региона, заявил Шавкат Мирзиёев на VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.
Он напомнил, что первая такая встреча состоялась шесть лет назад именно здесь, в столице Казахстана.
За прошедший период открытый и плодотворный диалог ее участников, выдвинутые важные инициативы, запущенные многосторонние проекты и программы, большое количество проведенных совместных мероприятий и многое другое кардинально изменили облик и имидж региона.
"Мы стали эффективно взаимодействовать и решать насущные вопросы. В разы увеличились объемы взаимной торговли, инвестиций, грузоперевозок, поездок граждан. Заметно повысился практический интерес со стороны наших внешних партнеров. Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о начале формирования общерегиональной идентичности", — подчеркнул глава Узбекистана.
Он поддержал высказанные в ходе нынешнего мероприятия предложения о запуске механизмов и институтов регионального взаимодействия, включая встречи национальных координаторов, отраслевых министерств и ведомств.
По мнению Мирзиёева, на данном этапе нужны действенные инструменты реализации принимаемых решений и продвижения совместных проектов.
"Полагаю, пришло время вместе рассмотреть вопросы дальнейшего совершенствования нашего формата Консультативной встречи для углубления региональной интеграции и наполнения повестки долгосрочного партнерства. В этих целях предлагаем провести в Узбекистане очередное заседание Центральноазиатского экспертного форума ведущих аналитических центров и исследовательских институтов стран региона. Их концептуальные рекомендации и предложения мы можем вместе рассмотреть в ходе нашего следующего саммита", — сказал он.
Обеспечение региональной безопасности и стабильности
Центральная Азия в силу своего геополитического положения в полной мере испытывает на себе все негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликтов, указал Мирзиёев.
По его словам, то, что происходит вокруг Украины и на Ближнем Востоке напрямую влияет на стабильное и устойчивое развитие региона.
Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры. На второй план международной повестки ушли вопросы, связанные с развитием ситуации в соседнем Афганистане, который является важным фактором стабильности нашего региона, отметил глава РУз.
"Подчеркну, что сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии, благополучие наших стран и народов во многом зависят от наших общих усилий, от нашей готовности тесно сотрудничать, принимать решительные меры и вместе продвигать интересы региона. Считаем целесообразным разработку нашими внешнеполитическими ведомствами стратегического документа – Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности", — сказал Мирзиёев.
Главное из заявлений и предложений президента Узбекистана:
нужны новые драйверы, новая модель развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу;
предлагаем запустить Экономический совет – регулярные встречи на уровне заместителей Премьер-министров наших стран;
взаимная поддержка и стимулирование промышленной кооперации: по этому приоритетному направлению важно запустить Совет на уровне министров и подготовить программный документ;
объединив усилия, мы сможем сформировать Единую карту индустриализации региона с созданием коротких цепочек добавленной стоимости, привлечь инвестиции и технологии ведущих международных компаний, внедрить новые формы кооперации;
перспективными также являются учреждение Центральноазиатского инвестиционного совета, создание Банка инновационного развития стран региона, регулярное проведение совместных инвестиционных форумов.
Также Мирзиёев отметил, что по оценкам Всемирного банка, страны ЦА все еще остаются одними из наименее "соединенных" экономик в мире: речь идет о внутрирегиональной транспортно-коммуникационной сети.
"Хочу поблагодарить за поддержку нашего предложения принять Соглашение о транспорте и транзите. В целях реализации его положений предлагаем провести Экспертную конференцию с участием министерств транспорта, перевозчиков и экспедиторов, логистических компаний и специалистов", — сказал он.
О скоординированной работе в области обеспечения продовольственной безопасности
Как подтверждают национальные эксперты и специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мы не только можем обеспечить внутрирегиональные потребности по основным видам продуктов питания, но и занять прочные позиции на международном рынке, отметил президент РУз.
По его словам, важно внедрять инновационные методы агропроизводства, водосберегающие технологии, повышать урожайность, развивать глубокую переработку, усиливать научную работу в области селекции, создавать кластеры и "умные" фермы.
"В сентябре в Ташкенте совместно с ФАО намерены организовать Международный форум по обеспечению продовольственной безопасности стран, не имеющих выхода к морю. Предлагаем на его площадке провести отдельную встречу министров сельского хозяйства для разработки Региональной стратегии", — добавил Мирзиёев.
Преодоление последствий глобального изменения климата
В ходе предстоящего Климатического саммита в Азербайджане в ноябре этого года наши страны могли бы выступить с единых позиций, предложил глава РУз.
Он пояснил, что речь идет о проведении совместной презентации экологической ситуации в регионе для привлечения внимания международной общественности, фондов и донорских организаций к решению острых проблем, включая Аральскую катастрофу.
"В числе наших новых предложений разработка и принятие комплексной Программы устойчивого развития Центральной Азии, Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов трансграничных рек", — сказал Мирзиёев.
Партнерство в энергетическом секторе
Глава Узбекистана указал, что сегодня в региональном масштабе прорабатывается ряд стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и ее экспорту в третьи страны. Кроме того, есть планы по развитию атомной энергетики, увеличению поставок углеводородов.
"Считаю, что это одно из ключевых направлений для проведения скоординированной работы в рамках регулярных встреч министров энергетики", — подчеркнул он.
Другие предложения президента Узбекистана:
провести Научный форум, посвященный практическим аспектам формирования региональной идентичности;
для продвижения "Молодежной повестки Центральной Азии – 2030" и вовлечения молодого поколения в программы сотрудничества регулярно проводить Региональный молодежный конкурс инновационных идей и проектов;
принять Центральноазиатскую программу образовательных и академических обменов, разработать Соглашение о взаимном признании дипломов ведущих вузов стран ЦА;
выделить на взаимной основе стипендии для обучения одаренных студентов из государств региона.
Также он сообщил о намерении провести в октябре в Ташкенте Первый образовательный форум Центральной Азии для предметного обсуждения этих проектов.
Новым драйвером регионального партнерства становится сектор туризма. Доля внутрирегионального туристического потока в странах Центральной Азии в последние годы значительно увеличилась, отметил Мирзиёев.
В целях расширения туристического обмена он предложил изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработки массовых туристических продуктов по принципу "Один тур – весь регион".
"Сегодня мы подписываем важные документы, включая Концепцию развития регионального взаимодействия на период до 2040 года. Для укрепления договорно-правовой базы и дальнейшего развития наших отношений предлагаем подготовить к подписанию многостороннее Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в Центральной Азии", — сказал узбекский лидер.
Он выразил уверенность, что плодотворные результаты нынешней встречи "послужат дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства в регионе, расширению практического взаимодействия на благо наших народов".
Седьмой саммит глав государств Центральной Азии пройдет в Узбекистане в августе следующего года, подытожил глава РУз.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.