https://uz.sputniknews.ru/20240809/mirziyoyev-astana-predlojeniya-45114417.html

Мирзиёев: Сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии во многом зависят от общих усилий

Мирзиёев: Сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии во многом зависят от общих усилий

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана сделал ряд важных заявлений в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане

2024-08-09T17:01+0500

2024-08-09T17:01+0500

2024-08-09T17:58+0500

политика

центральная азия

узбекистан

казахстан

таджикистан

туркменистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/09/45110809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_051d1123bdcd6689f489d368bf34ba0d.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Благополучие стран Центральной Азии во многом зависит от общих усилий и готовности тесно сотрудничать, принимать решительные меры и вместе продвигать интересы региона, заявил Шавкат Мирзиёев на VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.Он напомнил, что первая такая встреча состоялась шесть лет назад именно здесь, в столице Казахстана.За прошедший период открытый и плодотворный диалог ее участников, выдвинутые важные инициативы, запущенные многосторонние проекты и программы, большое количество проведенных совместных мероприятий и многое другое кардинально изменили облик и имидж региона.Он поддержал высказанные в ходе нынешнего мероприятия предложения о запуске механизмов и институтов регионального взаимодействия, включая встречи национальных координаторов, отраслевых министерств и ведомств.По мнению Мирзиёева, на данном этапе нужны действенные инструменты реализации принимаемых решений и продвижения совместных проектов.Обеспечение региональной безопасности и стабильностиЦентральная Азия в силу своего геополитического положения в полной мере испытывает на себе все негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликтов, указал Мирзиёев.По его словам, то, что происходит вокруг Украины и на Ближнем Востоке напрямую влияет на стабильное и устойчивое развитие региона.Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры. На второй план международной повестки ушли вопросы, связанные с развитием ситуации в соседнем Афганистане, который является важным фактором стабильности нашего региона, отметил глава РУз.Главное из заявлений и предложений президента Узбекистана:Также Мирзиёев отметил, что по оценкам Всемирного банка, страны ЦА все еще остаются одними из наименее "соединенных" экономик в мире: речь идет о внутрирегиональной транспортно-коммуникационной сети.О скоординированной работе в области обеспечения продовольственной безопасностиКак подтверждают национальные эксперты и специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мы не только можем обеспечить внутрирегиональные потребности по основным видам продуктов питания, но и занять прочные позиции на международном рынке, отметил президент РУз.По его словам, важно внедрять инновационные методы агропроизводства, водосберегающие технологии, повышать урожайность, развивать глубокую переработку, усиливать научную работу в области селекции, создавать кластеры и "умные" фермы.Преодоление последствий глобального изменения климатаВ ходе предстоящего Климатического саммита в Азербайджане в ноябре этого года наши страны могли бы выступить с единых позиций, предложил глава РУз.Он пояснил, что речь идет о проведении совместной презентации экологической ситуации в регионе для привлечения внимания международной общественности, фондов и донорских организаций к решению острых проблем, включая Аральскую катастрофу.Партнерство в энергетическом сектореГлава Узбекистана указал, что сегодня в региональном масштабе прорабатывается ряд стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и ее экспорту в третьи страны. Кроме того, есть планы по развитию атомной энергетики, увеличению поставок углеводородов.Другие предложения президента Узбекистана:Также он сообщил о намерении провести в октябре в Ташкенте Первый образовательный форум Центральной Азии для предметного обсуждения этих проектов.Новым драйвером регионального партнерства становится сектор туризма. Доля внутрирегионального туристического потока в странах Центральной Азии в последние годы значительно увеличилась, отметил Мирзиёев.В целях расширения туристического обмена он предложил изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработки массовых туристических продуктов по принципу "Один тур – весь регион".Он выразил уверенность, что плодотворные результаты нынешней встречи "послужат дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства в регионе, расширению практического взаимодействия на благо наших народов".Седьмой саммит глав государств Центральной Азии пройдет в Узбекистане в августе следующего года, подытожил глава РУз.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

центральная азия

узбекистан

казахстан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев предложения встреча главы государств центральная азия астана