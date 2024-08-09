Мирзиёев принял участие в культурной программе саммита лидеров ЦА
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В рамках программы пребывания в Астане Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном концерте мастеров искусств Центральной Азии и Азербайджана "Вечер дружбы", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии участвовали лидеры Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана: Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, а также почетный гость саммита — президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Красочные выступления фольклорно-этнографических ансамблей и артистов эстрады, национальные песни и танцы наглядно подтвердили общность и культурную близость народов", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также накануне Мирзиёев и Токаев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои
Президенты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана, выразив искреннюю признательность за инициативу Касым-Жомарта Токаева установить памятник Алишеру Навои, отметил, что возведение величественного монумента в самом центре столицы Казахстана является ярким подтверждением глубокого уважения казахского народа к братскому Узбекистану.
"Уверен, что памятник Алишеру Навои станет еще одним ярким символом крепнущих уз дружбы и братства между народами двух стран, а его наследие будет вдохновлять ещё многие поколения на великие достижения, — подчеркнул он.
Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.