Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240809/mirziyoyev-gosvizit-kazaxstan-programma-45100248.html
Мирзиёев принял участие в культурной программе саммита лидеров ЦА
Мирзиёев принял участие в культурной программе саммита лидеров ЦА
Sputnik Узбекистан
Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
2024-08-09T09:44+0500
2024-08-09T09:44+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
казахстан
астана
культурная программа
открытие
памятник
алишер навои
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/09/45100546_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e356876c28c11b366dbc82e841b14f8e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В рамках программы пребывания в Астане Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном концерте мастеров искусств Центральной Азии и Азербайджана "Вечер дружбы", сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В мероприятии участвовали лидеры Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана: Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, а также почетный гость саммита — президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также накануне Мирзиёев и Токаев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане. Глава Узбекистана, выразив искреннюю признательность за инициативу Касым-Жомарта Токаева установить памятник Алишеру Навои, отметил, что возведение величественного монумента в самом центре столицы Казахстана является ярким подтверждением глубокого уважения казахского народа к братскому Узбекистану. Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/09/45100546_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_01eae161d550638ed568a8945226e72e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев государственный визит казахстан культурная программа открытие памятник алишер навои
мирзиёев государственный визит казахстан культурная программа открытие памятник алишер навои

Мирзиёев принял участие в культурной программе саммита лидеров ЦА

09:44 09.08.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В рамках программы пребывания в Астане Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном концерте мастеров искусств Центральной Азии и Азербайджана "Вечер дружбы", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии участвовали лидеры Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана: Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, а также почетный гость саммита — президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Красочные выступления фольклорно-этнографических ансамблей и артистов эстрады, национальные песни и танцы наглядно подтвердили общность и культурную близость народов", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также накануне Мирзиёев и Токаев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои
Президенты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Президенты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана, выразив искреннюю признательность за инициативу Касым-Жомарта Токаева установить памятник Алишеру Навои, отметил, что возведение величественного монумента в самом центре столицы Казахстана является ярким подтверждением глубокого уважения казахского народа к братскому Узбекистану.
"Уверен, что памятник Алишеру Навои станет еще одним ярким символом крепнущих уз дружбы и братства между народами двух стран, а его наследие будет вдохновлять ещё многие поколения на великие достижения, — подчеркнул он.
Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0