https://uz.sputniknews.ru/20240809/mirziyoyev-gosvizit-kazaxstan-programma-45100248.html

Мирзиёев принял участие в культурной программе саммита лидеров ЦА

Мирзиёев принял участие в культурной программе саммита лидеров ЦА

Sputnik Узбекистан

Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

2024-08-09T09:44+0500

2024-08-09T09:44+0500

2024-08-09T09:44+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

казахстан

астана

культурная программа

открытие

памятник

алишер навои

политика

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В рамках программы пребывания в Астане Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном концерте мастеров искусств Центральной Азии и Азербайджана "Вечер дружбы", сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В мероприятии участвовали лидеры Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана: Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, а также почетный гость саммита — президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также накануне Мирзиёев и Токаев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане. Глава Узбекистана, выразив искреннюю признательность за инициативу Касым-Жомарта Токаева установить памятник Алишеру Навои, отметил, что возведение величественного монумента в самом центре столицы Казахстана является ярким подтверждением глубокого уважения казахского народа к братскому Узбекистану. Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

астана

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