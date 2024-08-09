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Диетолог рассказал о пользе и вреде маслин и оливок
Диетолог рассказал о пользе и вреде маслин и оливок
Sputnik Узбекистан
Маслины и оливки обладают множеством полезных для человеческого организма веществ, однако их чрезмерное употребление может нанести здоровью серьезный урон.
2024-08-09T22:04+0500
2024-08-09T22:04+0500
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Оливки и маслины – один и тот же продукт, только разного цвета, они практически не отличаются по составу, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.По его словам, в этих плодах много витаминов, микро- и макроэлеменов, а также полезных природных антиоксидантов.Он также напомнил, что маслины и оливки едят только в соленом или маринованном виде, поэтому обычно они содержат много соли.Диетолог рассказал, сколько маслин и оливок можно употреблять ежедневно.
https://uz.sputniknews.ru/20240808/tixiy-insult-pervye-priznaki-45093031.html
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диетолог маслины оливки вред польза
диетолог маслины оливки вред польза

Диетолог рассказал о пользе и вреде маслин и оливок

22:04 09.08.2024
© СС0 / Unsplash / Antonio MolínОливки
Оливки - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
© СС0 / Unsplash / Antonio Molín
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Маслины и оливки обладают множеством полезных для человеческого организма свойств, однако их чрезмерное употребление может нанести здоровью серьезный урон.
Оливки и маслины – один и тот же продукт, только разного цвета, они практически не отличаются по составу, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСбор маслин в Никитском ботаническим саду
Сбор маслин в Никитском ботаническим саду - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Сбор маслин в Никитском ботаническим саду
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По его словам, в этих плодах много витаминов, микро- и макроэлеменов, а также полезных природных антиоксидантов.
"Полезным свойством является наличие в оливках масла, которое очень ценится в средиземноморской и французской кухне. Это масло обладает рядом оздоровительных свойств. Если мы в умеренных количествах употребляем такое масло, богатое омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, у нас снижаются риски воспалений, риски развития сосудистых заболеваний", — объяснил специалист.
Он также напомнил, что маслины и оливки едят только в соленом или маринованном виде, поэтому обычно они содержат много соли.

"Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании "убивает" примерно так же быстро, как и избыток сахара", — пишет Гинзбург.

Диетолог рассказал, сколько маслин и оливок можно употреблять ежедневно.

"Их употребляют как очень небольшое дополнение, придающее пище изюминку, в данном случае "оливинку". То есть, после еды или в середине приема пищи 2-3 штуки как дополнение к гарниру — это если у вас нет ожирения или гипертонии. Если есть, то это количество должно уменьшаться в сторону нуля. Если человек молодой, спортивный, много двигается, с нормальным давлением, иногда можно и согрешить, съесть побольше", — резюмировал диетолог.

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