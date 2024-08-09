https://uz.sputniknews.ru/20240809/olivki-masliny-vred-polza-45103930.html

Диетолог рассказал о пользе и вреде маслин и оливок

Диетолог рассказал о пользе и вреде маслин и оливок

Sputnik Узбекистан

Маслины и оливки обладают множеством полезных для человеческого организма веществ, однако их чрезмерное употребление может нанести здоровью серьезный урон.

2024-08-09T22:04+0500

2024-08-09T22:04+0500

2024-08-09T22:04+0500

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Оливки и маслины – один и тот же продукт, только разного цвета, они практически не отличаются по составу, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.По его словам, в этих плодах много витаминов, микро- и макроэлеменов, а также полезных природных антиоксидантов.Он также напомнил, что маслины и оливки едят только в соленом или маринованном виде, поэтому обычно они содержат много соли.Диетолог рассказал, сколько маслин и оливок можно употреблять ежедневно.

https://uz.sputniknews.ru/20240808/tixiy-insult-pervye-priznaki-45093031.html

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диетолог маслины оливки вред польза