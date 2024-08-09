Диетолог рассказал о пользе и вреде маслин и оливок
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Маслины и оливки обладают множеством полезных для человеческого организма свойств, однако их чрезмерное употребление может нанести здоровью серьезный урон.
Оливки и маслины – один и тот же продукт, только разного цвета, они практически не отличаются по составу, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Сбор маслин в Никитском ботаническим саду
© Sputnik / Алексей Мальгавко/
По его словам, в этих плодах много витаминов, микро- и макроэлеменов, а также полезных природных антиоксидантов.
"Полезным свойством является наличие в оливках масла, которое очень ценится в средиземноморской и французской кухне. Это масло обладает рядом оздоровительных свойств. Если мы в умеренных количествах употребляем такое масло, богатое омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, у нас снижаются риски воспалений, риски развития сосудистых заболеваний", — объяснил специалист.
Он также напомнил, что маслины и оливки едят только в соленом или маринованном виде, поэтому обычно они содержат много соли.
"Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании "убивает" примерно так же быстро, как и избыток сахара", — пишет Гинзбург.
Диетолог рассказал, сколько маслин и оливок можно употреблять ежедневно.
"Их употребляют как очень небольшое дополнение, придающее пище изюминку, в данном случае "оливинку". То есть, после еды или в середине приема пищи 2-3 штуки как дополнение к гарниру — это если у вас нет ожирения или гипертонии. Если есть, то это количество должно уменьшаться в сторону нуля. Если человек молодой, спортивный, много двигается, с нормальным давлением, иногда можно и согрешить, съесть побольше", — резюмировал диетолог.