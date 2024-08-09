https://uz.sputniknews.ru/20240809/sentralnaya-aziya-ministry-transporta-vstrecha-astana-45107818.html
Что подписали министры транспорта Центральной Азии в Астане
Что подписали министры транспорта Центральной Азии в Астане
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены взаимодействовать в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров
2024-08-09T13:16+0500
2024-08-09T13:16+0500
2024-08-09T14:33+0500
центральная азия
министры
транспорт
встреча
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В преддверии VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА, сообщает Sputnik Казахстан.Главы транспортных ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сферах транзитных коридоров, жд и автомобильных перевозок, а также воздушного транспорта.Особо подчеркивалась проводимая странами политика по развитию транспортной взаимосвязанности, направленная на строительство автомобильных и железных дорог, расширение сети международного авиасообщения.Министры транспорта ЦА подписали Меморандум, главная цель которого — взаимодействие стран в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров. Кроме того, по итогам мероприятия подписали Астанинское коммюнике, закрепляющее намерения сторон и далее укреплять сотрудничество. Оба документа стали логическим продолжением подписанного в 2023 году в Душанбе Соглашения об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.
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казахстан встреча министры транспорта страны центральная азия
казахстан встреча министры транспорта страны центральная азия
Что подписали министры транспорта Центральной Азии в Астане
13:16 09.08.2024 (обновлено: 14:33 09.08.2024)
Стороны намерены взаимодействовать в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
В преддверии VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА, сообщает
Sputnik Казахстан.
Главы транспортных ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сферах транзитных коридоров, жд и автомобильных перевозок, а также воздушного транспорта.
Особо подчеркивалась проводимая странами политика по развитию транспортной взаимосвязанности, направленная на строительство автомобильных и железных дорог, расширение сети международного авиасообщения.
Министры транспорта ЦА подписали Меморандум, главная цель которого — взаимодействие стран в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров.
Кроме того, по итогам мероприятия подписали Астанинское коммюнике, закрепляющее намерения сторон и далее укреплять сотрудничество. Оба документа стали логическим продолжением подписанного в 2023 году в Душанбе Соглашения об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.