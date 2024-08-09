https://uz.sputniknews.ru/20240809/ulugbek-rashitov-zoloto-parij-45109085.html

Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже

Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже

Sputnik Узбекистан

Он стал первым в истории республики таэквондистом, получившим два золота Олимпиады

2024-08-09T13:45+0500

2024-08-09T13:45+0500

2024-08-09T14:35+0500

спорт

париж

олимпиада

таэквондо

золотая медаль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Таэквондист Улугбек Рашитов на Олимпийских играх в Париже принес сборной Узбекистана золотую медаль, сообщает НОК. Выступающий в весе до 68 кг, он одолел в финале иорданца Заида Карима со счетом 2:0. В результате Рашитов во второй раз стал обладателем титула олимпийского чемпиона: он также завоевал золото на играх в Токио в 2020-м. В очередной день Олимпийских игр в Париже узбекистанцы выступят в пяти видах спорта. Девять спортсменов будут соревноваться в прыжках в воду, художественной гимнастике, таэквондо, вольной борьбе, боксе.

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