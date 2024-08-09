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Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже
Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже
Sputnik Узбекистан
Он стал первым в истории республики таэквондистом, получившим два золота Олимпиады
2024-08-09T13:45+0500
2024-08-09T13:45+0500
2024-08-09T14:35+0500
спорт
париж
олимпиада
таэквондо
золотая медаль
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Таэквондист Улугбек Рашитов на Олимпийских играх в Париже принес сборной Узбекистана золотую медаль, сообщает НОК. Выступающий в весе до 68 кг, он одолел в финале иорданца Заида Карима со счетом 2:0. В результате Рашитов во второй раз стал обладателем титула олимпийского чемпиона: он также завоевал золото на играх в Токио в 2020-м. В очередной день Олимпийских игр в Париже узбекистанцы выступят в пяти видах спорта. Девять спортсменов будут соревноваться в прыжках в воду, художественной гимнастике, таэквондо, вольной борьбе, боксе.
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париж узбекистан таэквондо улугбек рашитов
париж узбекистан таэквондо улугбек рашитов
Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже
13:45 09.08.2024 (обновлено: 14:35 09.08.2024)
Он стал первым в истории республики таэквондистом, получившим два золота Олимпиады.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Таэквондист Улугбек Рашитов на Олимпийских играх в Париже принес сборной Узбекистана золотую медаль, сообщает
НОК.
Выступающий в весе до 68 кг, он одолел в финале иорданца Заида Карима со счетом 2:0.
В результате Рашитов во второй раз стал обладателем титула олимпийского чемпиона: он также завоевал золото на играх в Токио в 2020-м.
"Став первым Олимпийским чемпионом в истории узбекского таэквондо, Улугбек Рашитов также закрепляет за собой звание первого узбекского спортсмена по таэквондо, ставшего двукратным победителем на Олимпийских играх", — говорится в сообщении.
В очередной день Олимпийских игр в Париже узбекистанцы выступят в пяти видах спорта.
Девять спортсменов будут соревноваться в прыжках в воду, художественной гимнастике, таэквондо, вольной борьбе, боксе.