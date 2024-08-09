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https://uz.sputniknews.ru/20240809/ulugbek-rashitov-zoloto-parij-45109085.html
Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже
Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже
Sputnik Узбекистан
Он стал первым в истории республики таэквондистом, получившим два золота Олимпиады
2024-08-09T13:45+0500
2024-08-09T14:35+0500
спорт
париж
олимпиада
таэквондо
золотая медаль
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Таэквондист Улугбек Рашитов на Олимпийских играх в Париже принес сборной Узбекистана золотую медаль, сообщает НОК. Выступающий в весе до 68 кг, он одолел в финале иорданца Заида Карима со счетом 2:0. В результате Рашитов во второй раз стал обладателем титула олимпийского чемпиона: он также завоевал золото на играх в Токио в 2020-м. В очередной день Олимпийских игр в Париже узбекистанцы выступят в пяти видах спорта. Девять спортсменов будут соревноваться в прыжках в воду, художественной гимнастике, таэквондо, вольной борьбе, боксе.
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париж узбекистан таэквондо улугбек рашитов
париж узбекистан таэквондо улугбек рашитов

Узбекистанец Улугбек Рашитов завоевал золото в Париже

13:45 09.08.2024 (обновлено: 14:35 09.08.2024)
© НОКУлугбек Рашитов - первый узбекский таэквондист, завоевавший титул двукратного Олимпийского чемпиона
Улугбек Рашитов - первый узбекский таэквондист, завоевавший титул двукратного Олимпийского чемпиона - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
© НОК
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Он стал первым в истории республики таэквондистом, получившим два золота Олимпиады.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Таэквондист Улугбек Рашитов на Олимпийских играх в Париже принес сборной Узбекистана золотую медаль, сообщает НОК.
Выступающий в весе до 68 кг, он одолел в финале иорданца Заида Карима со счетом 2:0.
В результате Рашитов во второй раз стал обладателем титула олимпийского чемпиона: он также завоевал золото на играх в Токио в 2020-м.
"Став первым Олимпийским чемпионом в истории узбекского таэквондо, Улугбек Рашитов также закрепляет за собой звание первого узбекского спортсмена по таэквондо, ставшего двукратным победителем на Олимпийских играх", — говорится в сообщении.
В очередной день Олимпийских игр в Париже узбекистанцы выступят в пяти видах спорта.
© НОКСегодня один из знаменательных дней для делегации Узбекистана
Сегодня один из знаменательных дней для делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2024
Сегодня один из знаменательных дней для делегации Узбекистана
© НОК
Девять спортсменов будут соревноваться в прыжках в воду, художественной гимнастике, таэквондо, вольной борьбе, боксе.
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