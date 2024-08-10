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Мирзиёев поздравил Рашитова и Дусматова с победой на Олимпиаде - видео
Мирзиёев поздравил Рашитова и Дусматова с победой на Олимпиаде - видео
Sputnik Узбекистан
Узбекистанцы завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Париже, победив всех соперников в своих весовых категориях, и стали двукратными олимпийскими чемпионами
2024-08-10T12:24+0500
2024-08-10T12:24+0500
2024-08-10T12:24+0500
узбекистан
поздравление
победа
олимпиада
париж
президент
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана поговорил по телефону с таэквондистом Улугбеком Рашитовым и боксером Хасанбоем Дусматовым и поздравил их с победой на соревнованиях, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев с большим удовлетворением отметил, что завоевание сборной двух золотых олимпийских медалей за один день стало историческим событием для узбекского спорта. Он подчеркнул, что их смелые и уверенные выступления, высокое мастерство и мужество стали примером подлинного героизма, показали, на что способна молодежь Нового Узбекистана, придали огромную силу и чувство гордости народу Узбекистана. Выразил признательность их тренерам, родителям и близким.Улугбек Рашитов и Хасанбой Дусматов искренне поблагодарили главу государства за особое внимание и высокое доверие, за все условия, созданные для спортсменов, и заявили, что посвящают свои победы Новому Узбекистану.
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мирзиёев поздравление рашитов дусматов победа олимпиада узбекистан
мирзиёев поздравление рашитов дусматов победа олимпиада узбекистан
Мирзиёев поздравил Рашитова и Дусматова с победой на Олимпиаде - видео
Узбекистанцы завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Париже, победив всех соперников в своих весовых категориях, и стали двукратными олимпийскими чемпионами.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik
. Президент Узбекистана поговорил по телефону с таэквондистом Улугбеком Рашитовым и боксером Хасанбоем Дусматовым и поздравил их с победой на соревнованиях, сообщает пресс-служба
главы государства.
Шавкат Мирзиёев с большим удовлетворением отметил, что завоевание сборной двух золотых олимпийских медалей за один день стало историческим событием для узбекского спорта.
Он подчеркнул, что их смелые и уверенные выступления, высокое мастерство и мужество стали примером подлинного героизма, показали, на что способна молодежь Нового Узбекистана, придали огромную силу и чувство гордости народу Узбекистана. Выразил признательность их тренерам, родителям и близким.
Улугбек Рашитов и Хасанбой Дусматов искренне поблагодарили главу государства за особое внимание и высокое доверие, за все условия, созданные для спортсменов, и заявили, что посвящают свои победы Новому Узбекистану.