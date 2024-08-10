https://uz.sputniknews.ru/20240810/mirziyoyev-pozdravleniye-rashitov-dusmatov-pobeda-olimpiada-45121095.html

Мирзиёев поздравил Рашитова и Дусматова с победой на Олимпиаде - видео

Мирзиёев поздравил Рашитова и Дусматова с победой на Олимпиаде - видео

Sputnik Узбекистан

Узбекистанцы завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Париже, победив всех соперников в своих весовых категориях, и стали двукратными олимпийскими чемпионами

2024-08-10T12:24+0500

2024-08-10T12:24+0500

2024-08-10T12:24+0500

узбекистан

поздравление

победа

олимпиада

париж

президент

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана поговорил по телефону с таэквондистом Улугбеком Рашитовым и боксером Хасанбоем Дусматовым и поздравил их с победой на соревнованиях, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев с большим удовлетворением отметил, что завоевание сборной двух золотых олимпийских медалей за один день стало историческим событием для узбекского спорта. Он подчеркнул, что их смелые и уверенные выступления, высокое мастерство и мужество стали примером подлинного героизма, показали, на что способна молодежь Нового Узбекистана, придали огромную силу и чувство гордости народу Узбекистана. Выразил признательность их тренерам, родителям и близким.Улугбек Рашитов и Хасанбой Дусматов искренне поблагодарили главу государства за особое внимание и высокое доверие, за все условия, созданные для спортсменов, и заявили, что посвящают свои победы Новому Узбекистану.

узбекистан

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