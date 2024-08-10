https://uz.sputniknews.ru/20240810/parij-2024-boks-uzbekistan-zoloto-olimpiada-45119065.html
Париж-2024: боксеры из Узбекистана завоевали золото Олимпиады
Париж-2024: боксеры из Узбекистана завоевали золото Олимпиады
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В настоящее время в активе делегации Узбекистана 5 золотых и 3 бронзовые медали
2024-08-10T11:18+0500
2024-08-10T11:18+0500
2024-08-10T11:18+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Боксеры из Узбекистана Асадхуджа Муйдинхуджаев и Лазизбек Мулложонов завоевали золото Олимпиады, сообщает НОК.Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) не оставил шансов мексиканцу Марко Альваресу и одержал блестящую победу.Еще одну медаль высшей пробы в актив делегации Узбекистана записал Лазизбек Мулложонов. В бескомпромиссном бою боксер одолел азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса. Несмотря на то, что летние Олимпийские игры еще не завершились, делегация Узбекистана смогла обновить свой лучший результат по качеству медалей, завоевав 5 золотых и 3 бронзовые награды.Сегодня атлеты Узбекистана выступят в 7 видах спорта.
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узбекистан боксер бокс золото олимпиада делегация медали
узбекистан боксер бокс золото олимпиада делегация медали
Париж-2024: боксеры из Узбекистана завоевали золото Олимпиады
В настоящее время в активе делегации Узбекистана 5 золотых и 3 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik
. Боксеры из Узбекистана Асадхуджа Муйдинхуджаев и Лазизбек Мулложонов завоевали золото Олимпиады, сообщает НОК.
Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) не оставил шансов мексиканцу Марко Альваресу и одержал блестящую победу.
Еще одну медаль высшей пробы в актив делегации Узбекистана записал Лазизбек Мулложонов. В бескомпромиссном бою боксер одолел азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса.
Несмотря на то, что летние Олимпийские игры еще не завершились, делегация Узбекистана смогла обновить свой лучший результат по качеству медалей, завоевав 5 золотых и 3 бронзовые награды.
Сегодня атлеты Узбекистана выступят в 7 видах спорта.