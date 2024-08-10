https://uz.sputniknews.ru/20240810/parij-2024-boks-uzbekistan-zoloto-olimpiada-45119065.html

Париж-2024: боксеры из Узбекистана завоевали золото Олимпиады

Париж-2024: боксеры из Узбекистана завоевали золото Олимпиады

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в активе делегации Узбекистана 5 золотых и 3 бронзовые медали

2024-08-10T11:18+0500

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узбекистан

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золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Боксеры из Узбекистана Асадхуджа Муйдинхуджаев и Лазизбек Мулложонов завоевали золото Олимпиады, сообщает НОК.Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) не оставил шансов мексиканцу Марко Альваресу и одержал блестящую победу.Еще одну медаль высшей пробы в актив делегации Узбекистана записал Лазизбек Мулложонов. В бескомпромиссном бою боксер одолел азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса. Несмотря на то, что летние Олимпийские игры еще не завершились, делегация Узбекистана смогла обновить свой лучший результат по качеству медалей, завоевав 5 золотых и 3 бронзовые награды.Сегодня атлеты Узбекистана выступят в 7 видах спорта.

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