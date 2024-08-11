https://uz.sputniknews.ru/20240811/baxodyr-djalolov-zavershil-kareru-lyubitelskiy-boks-45133789.html

Баходыр Джалолов завершил карьеру в любительском боксе

Баходыр Джалолов завершил карьеру в любительском боксе

Sputnik Узбекистан

Теперь узбекского спортсмена ждут победы в профессиональном боксе.

2024-08-11T15:31+0500

2024-08-11T15:31+0500

2024-08-11T15:33+0500

узбекистан

бокс

боксер

баходир жалолов

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира из Узбекистана Бахадир Джалолов завершил карьеру в любительском боксе, сообщили в Национальном олимпийском комитете.Джалолов, принимавший участие в самой тяжелой весовой категории на летних Олимпийских играх в Париже-2024, в чемпионском бою победил Аюба Гадфу из Испании. После победы боксер оставил свою спортивную форму на ринге, объявив, что завершил карьеру в любительском боксе.Напоминаем, что в 2022 году по решению президента в целях дальнейшей популяризации бокса в Узбекистане и подготовки юных боксеров по традиции "мастер-ученик" была создана Школа спортивного мастерства имени Баходира Джалолова.В 2023 году воспитанники этой школы завоевали 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей на международных и республиканских соревнованиях. В этом году также планируется участие в ряде турниров.

https://uz.sputniknews.ru/20240305/shavkat-mirziyoev-posetil-shkolu-boksa-baxodira-djalolova-42786737.html

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