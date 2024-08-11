Баходыр Джалолов завершил карьеру в любительском боксе
15:31 11.08.2024 (обновлено: 15:33 11.08.2024)
© Футбольная ассоциация УзбекистанаСвоей победой Жалолов положил красивый конец своей карьере в любительском боксе, и теперь будет выступать в профессиональном ринге.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Подписаться
Теперь узбекского спортсмена ждут победы в профессиональном боксе.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира из Узбекистана Бахадир Джалолов завершил карьеру в любительском боксе, сообщили в Национальном олимпийском комитете.
"Финальный поединок Баходира Жалолова завершил выступления узбекских атлетов на высокой ноте. Своей победой Жалолов положил красивый конец своей карьере в любительском боксе, и теперь будет выступать в профессиональном ринге.Желаем нашему соотечественнику завоевать все высокие титулы и в этом направлении", – говорится в сообщении.
Джалолов, принимавший участие в самой тяжелой весовой категории на летних Олимпийских играх в Париже-2024, в чемпионском бою победил Аюба Гадфу из Испании. После победы боксер оставил свою спортивную форму на ринге, объявив, что завершил карьеру в любительском боксе.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов -двукратный Олимпийский чемпион.
1/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов -двукратный Олимпийский чемпион.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
2/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
3/4
© НОК Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
4/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
1/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов -двукратный Олимпийский чемпион.
2/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
3/4
© НОК Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
4/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
Напоминаем, что в 2022 году по решению президента в целях дальнейшей популяризации бокса в Узбекистане и подготовки юных боксеров по традиции "мастер-ученик" была создана Школа спортивного мастерства имени Баходира Джалолова.
В 2023 году воспитанники этой школы завоевали 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей на международных и республиканских соревнованиях. В этом году также планируется участие в ряде турниров.