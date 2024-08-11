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https://uz.sputniknews.ru/20240811/baxodyr-djalolov-zavershil-kareru-lyubitelskiy-boks-45133789.html
Баходыр Джалолов завершил карьеру в любительском боксе
Баходыр Джалолов завершил карьеру в любительском боксе
Sputnik Узбекистан
Теперь узбекского спортсмена ждут победы в профессиональном боксе.
2024-08-11T15:31+0500
2024-08-11T15:33+0500
узбекистан
бокс
боксер
баходир жалолов
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира из Узбекистана Бахадир Джалолов завершил карьеру в любительском боксе, сообщили в Национальном олимпийском комитете.Джалолов, принимавший участие в самой тяжелой весовой категории на летних Олимпийских играх в Париже-2024, в чемпионском бою победил Аюба Гадфу из Испании. После победы боксер оставил свою спортивную форму на ринге, объявив, что завершил карьеру в любительском боксе.Напоминаем, что в 2022 году по решению президента в целях дальнейшей популяризации бокса в Узбекистане и подготовки юных боксеров по традиции "мастер-ученик" была создана Школа спортивного мастерства имени Баходира Джалолова.В 2023 году воспитанники этой школы завоевали 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей на международных и республиканских соревнованиях. В этом году также планируется участие в ряде турниров.
https://uz.sputniknews.ru/20240305/shavkat-mirziyoev-posetil-shkolu-boksa-baxodira-djalolova-42786737.html
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джалолов боксер карьера спорт золотая медаль чемпион
джалолов боксер карьера спорт золотая медаль чемпион

Баходыр Джалолов завершил карьеру в любительском боксе

15:31 11.08.2024 (обновлено: 15:33 11.08.2024)
© Футбольная ассоциация УзбекистанаСвоей победой Жалолов положил красивый конец своей карьере в любительском боксе, и теперь будет выступать в профессиональном ринге.
Своей победой Жалолов положил красивый конец своей карьере в любительском боксе, и теперь будет выступать в профессиональном ринге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2024
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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Теперь узбекского спортсмена ждут победы в профессиональном боксе.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира из Узбекистана Бахадир Джалолов завершил карьеру в любительском боксе, сообщили в Национальном олимпийском комитете.
"Финальный поединок Баходира Жалолова завершил выступления узбекских атлетов на высокой ноте. Своей победой Жалолов положил красивый конец своей карьере в любительском боксе, и теперь будет выступать в профессиональном ринге.Желаем нашему соотечественнику завоевать все высокие титулы и в этом направлении", – говорится в сообщении.
Джалолов, принимавший участие в самой тяжелой весовой категории на летних Олимпийских играх в Париже-2024, в чемпионском бою победил Аюба Гадфу из Испании. После победы боксер оставил свою спортивную форму на ринге, объявив, что завершил карьеру в любительском боксе.
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов -двукратный Олимпийский чемпион.

Баходир Жалолов -двукратный Олимпийский чемпион. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов -двукратный Олимпийский чемпион.

© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже. - Sputnik Узбекистан
3/4
© НОК Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

1/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов -двукратный Олимпийский чемпион.

2/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

3/4
© НОК Узбекистана
Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.
4/4
© Футбольная ассоциация Узбекистана

Баходир Жалолов завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

Напоминаем, что в 2022 году по решению президента в целях дальнейшей популяризации бокса в Узбекистане и подготовки юных боксеров по традиции "мастер-ученик" была создана Школа спортивного мастерства имени Баходира Джалолова.
В 2023 году воспитанники этой школы завоевали 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей на международных и республиканских соревнованиях. В этом году также планируется участие в ряде турниров.
Шавкат Мирзиёев посетил школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил боксерскую школу Баходира Джалолова
5 марта, 18:00
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