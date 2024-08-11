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В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
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В Британии атаку на Курскую область Зеленским назвали самонадеянной и рискованной.
2024-08-11T15:58+0500
2024-08-11T15:58+0500
2024-08-11T15:58+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times, передает РИА Новости.Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
россия
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зеленский атака курская область
зеленский атака курская область
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
В Британии атаку на Курскую область Зеленским назвали самонадеянной и рискованной.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik
. Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times, передает РИА Новости
.
"Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе", — говорится в материале.
Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.
Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.