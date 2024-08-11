https://uz.sputniknews.ru/20240811/britanii-raskryli-zelenskiy-svo-45134066.html

В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО

В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

В Британии атаку на Курскую область Зеленским назвали самонадеянной и рискованной.

2024-08-11T15:58+0500

2024-08-11T15:58+0500

2024-08-11T15:58+0500

россия

украина

всу

киев

солдаты

граница

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times, передает РИА Новости.Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

россия

украина

киев

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