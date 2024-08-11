https://uz.sputniknews.ru/20240811/parij-2024uzbekskie-sportsmeny-zavoevali-3-zolota-1-serebro-olimpiady-45126759.html

Париж-2024:Узбекские спортсмены завоевали еще 3 золота и 1 серебро Олимпиады

Париж-2024:Узбекские спортсмены завоевали еще 3 золота и 1 серебро Олимпиады

Sputnik Узбекистан

В настоящее время на счету узбекской делегации 8 золотых, 2 серебряные и три бронзовые награды.

2024-08-11T10:25+0500

2024-08-11T10:25+0500

2024-08-11T10:47+0500

узбекистан

спорт

олимпиада

вольная борьба

таэквондо

бокс

золотая медаль

серебро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0b/45127382_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_bbaeff08a7d1284d3a29655804e1fc76.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В очередной соревновательный день летних Олимпийских игр, проходящих в столице Франции - Париже, узбекские спортсмены пополнили копилку делегации тремя золотыми и одной серебряной медалями, сообщает НОК.Автором первой золотой награды в этот день стал борец вольного стиля Разамбек Джамалов (-74 кг). На пути к награде высшей пробы Джамалов выступил против представителя Японии Даичи Такатани.Следующим обладателем золота стал представитель сборной Узбекистана по боксу, чемпион мира Абдумалик Халоков. Молодой спортсмен добавил в ряд своих завоеванных наград и золотую медаль летних Олимпийских игр Париж-2024. Бухарский спортсмен за титул Олимпийского чемпиона вышел на ринг против Мунарбека Сеитбек улу из Кыргызстана. В мощном поединке узбекский боксер не оставил никаких шансов сопернику и с явным преимуществом одержал блестящую победу.Также на данных международных соревнованиях Баходир Жалолов стал двукратным Олимпийским чемпионом.Опытный боксер поставил отличную точку в финальных боях в рамках летних Олимпийских игр. В чемпионском противостоянии узбекистанец, выступавший в супертяжелом весе, одолел Аюба Гадфу из Испании и записал очередную награду золотого отлива в копилку делегации Узбекистана.Также на Олимпийских играх отличилась представительница сборной Узбекистана по таэквондо WT Светлана Осипова. Спортсменка стала первой в истории страны, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в этом виде спорта. Узбекистанка в решающей стадии соревнований провела схватку против бывшей чемпионки мира и бронзовому призеру летних Олимпийских игр Токио-2020 Алтеи Лорен. Таким образом, количество медалей делегации Узбекистана достигло 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.Завершаются XXXIII летние Олимпийские игры Париж-2024. Последней из узбекистанских атлетов в Олимпиаде выступит представительница сборной по тяжелой атлетике Турсуной Джабборова.Вечером состоится торжественная церемония закрытия.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бокс таэквондо вольная борьба джамалов халоков жалолов осипова