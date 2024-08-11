Париж-2024:Узбекские спортсмены завоевали еще 3 золота и 1 серебро Олимпиады
10:25 11.08.2024 (обновлено: 10:47 11.08.2024)
© НОК УзбекистанаБорец вольного стиля Разамбек Джамалов завоевал золото на Олимпиаде в Париже.
© НОК Узбекистана
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В настоящее время на счету узбекской делегации 8 золотых, 2 серебряные и три бронзовые награды.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В очередной соревновательный день летних Олимпийских игр, проходящих в столице Франции - Париже, узбекские спортсмены пополнили копилку делегации тремя золотыми и одной серебряной медалями, сообщает НОК.
Автором первой золотой награды в этот день стал борец вольного стиля Разамбек Джамалов (-74 кг). На пути к награде высшей пробы Джамалов выступил против представителя Японии Даичи Такатани.
© НОК Узбекистана Борец вольного стиля Разамбек Джамалов завоевал золото Олимпиады.
Борец вольного стиля Разамбек Джамалов завоевал золото Олимпиады.
© НОК Узбекистана
“Благодаря своему старанию и опыту, Джамалов одолел серьезного соперника и смог покорить вершину Олимпийского пьедестала“, – отметили в НОК.
Следующим обладателем золота стал представитель сборной Узбекистана по боксу, чемпион мира Абдумалик Халоков. Молодой спортсмен добавил в ряд своих завоеванных наград и золотую медаль летних Олимпийских игр Париж-2024.
© НОК УзбекистанаБоксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр.
Боксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр.
© НОК Узбекистана
Бухарский спортсмен за титул Олимпийского чемпиона вышел на ринг против Мунарбека Сеитбек улу из Кыргызстана. В мощном поединке узбекский боксер не оставил никаких шансов сопернику и с явным преимуществом одержал блестящую победу.
“Чемпион летних юношеских Олимпийских игр Буэнос-Айрес-2018 теперь выиграл золотую медаль на главных стартах четырехлетия среди взрослых. Абдумалик Халоков завоевал в любительском боксе все призы, которые только существуют, – говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаБоксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр.
Боксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр.
© НОК Узбекистана
Также на данных международных соревнованиях Баходир Жалолов стал двукратным Олимпийским чемпионом.
© НОК УзбекистанаБоходир Жалолов завоевал золото Олимпийских игр.
Боходир Жалолов завоевал золото Олимпийских игр.
© НОК Узбекистана
Опытный боксер поставил отличную точку в финальных боях в рамках летних Олимпийских игр. В чемпионском противостоянии узбекистанец, выступавший в супертяжелом весе, одолел Аюба Гадфу из Испании и записал очередную награду золотого отлива в копилку делегации Узбекистана.
“Это 5-я по счету награда высшей пробы от представителей мастеров кожаной перчатки Узбекистана. А результат является рекордом не только для сборной нашей страны по боксу, но и в рамках Олимпийских игр Париж-2024 по данному виду спорта. Кроме того, благодаря этому показателю отечественные боксеры заняли первое общекомандное место“, – добавили в Комитете.
© НОК УзбекистанаУзбекские болельщики на Олимпийских играх в Париже.
Узбекские болельщики на Олимпийских играх в Париже.
© НОК Узбекистана
Также на Олимпийских играх отличилась представительница сборной Узбекистана по таэквондо WT Светлана Осипова. Спортсменка стала первой в истории страны, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в этом виде спорта.
© НОК УзбекистанаСветлана Осипова завоевала серебро Олимпийских игр.
Светлана Осипова завоевала серебро Олимпийских игр.
© НОК Узбекистана
Узбекистанка в решающей стадии соревнований провела схватку против бывшей чемпионки мира и бронзовому призеру летних Олимпийских игр Токио-2020 Алтеи Лорен.
“К сожалению, Осиповой немного не хватило удачи, и уступив сопернице, она удостоилась серебряной медали“, – отметили в НОК.
© НОК УзбекистанаУзбекские спортсмены завоевали высшие награды на Олимпиаде в Париже.
Узбекские спортсмены завоевали высшие награды на Олимпиаде в Париже.
© НОК Узбекистана
Таким образом, количество медалей делегации Узбекистана достигло 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.
Завершаются XXXIII летние Олимпийские игры Париж-2024. Последней из узбекистанских атлетов в Олимпиаде выступит представительница сборной по тяжелой атлетике Турсуной Джабборова.
Вечером состоится торжественная церемония закрытия.