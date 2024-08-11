https://uz.sputniknews.ru/20240811/ssha-ataka-vsu-kurskuya-oblast-45129753.html
В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Sputnik Узбекистан
Американский офицер ВС Дэвис считает, что атака ВСУ на Курскую область не изменит ход российско-украинского конфликта
2024-08-11T11:20+0500
2024-08-11T11:20+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. Своим мнением он поделился в сети Х, сообщает РИА Новости.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://uz.sputniknews.ru/20240808/unichtojeniye-podrazdeleniy-vsu-kurskaya-oblast-45096840.html
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сша россия украина атака курская область всу
В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Американский офицер ВС Дэвис считает, что атака ВСУ на Курскую область не изменит ход российско-украинского конфликта, а только может ускорить гибель украинцев.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik
. Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. Своим мнением он поделился в сети Х, сообщает РИА Новости
.
"Все должны понять, что с практической точки зрения ход ВСУ в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел — и если Украина допустит ошибку, а Россия пойдет на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их гибель", — написал он.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.