https://uz.sputniknews.ru/20240811/ssha-ataka-vsu-kurskuya-oblast-45129753.html

В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Sputnik Узбекистан

Американский офицер ВС Дэвис считает, что атака ВСУ на Курскую область не изменит ход российско-украинского конфликта

2024-08-11T11:20+0500

2024-08-11T11:20+0500

2024-08-11T11:20+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. Своим мнением он поделился в сети Х, сообщает РИА Новости.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://uz.sputniknews.ru/20240808/unichtojeniye-podrazdeleniy-vsu-kurskaya-oblast-45096840.html

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