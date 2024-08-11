https://uz.sputniknews.ru/20240811/syrdarya-sez-mejdunarodnyy-tsentr-promkooperatsii-tsentralnaya-aziya-45133252.html

Узбекистан и Казахстан создадут международный центр промкооперации "Центральная Азия"

Узбекистан и Казахстан создадут международный центр промкооперации "Центральная Азия"

Sputnik Узбекистан

Для промкооперации производственных предприятий двух республик на приграничных территориях Сырдарьинской области создается международный центр "Центральная Азия" в формате свободной экономической зоны.

2024-08-11T14:46+0500

2024-08-11T14:46+0500

2024-08-11T14:47+0500

узбекистан

казахстан

сэз

кпп

центральная азия

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/10/41034303_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_e0cb79fcd57f5b1a0e6d5942badc0ac3.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление "О создании свободной экономической зоны "Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия".В соответствии с Соглашением между Правительствами Узбекистана и Казахстана планируется перевести 50 га орошаемых земельных участков в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области из категории земель сельхозназначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения.На данных участках будет создана СЭЗ "Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия". Документом утверждены границы территории Центра. Управление деятельностью Центра возложено на Унитарное предприятие "Дирекция СЭЗ "Сырдарья".Согласно доекументу, срок функционирования Центра – 30 лет с возможностью его последующего продления. В период деятельности Центра на его участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции, определенные для участников СЭЗ.Кроме того, на территории Центра будет реализовываться продукция, произведенная исключительно в Узбекистане и Казахстане, под контролем производственного сертификата. При этом производственная деятельность юрлиц будет осуществляется в соответствии с требованиями, определенными законодательством Узбекистана.Граждане зарубежных государств и лица без гражданства, находящиеся на территории республики, будут проходить через отдельный контрольно-пропускной пункт на основании проездных документов. Обратно они смогут возвращаться исключительно через тот же КПП. Для граждан Казахстана и иностранных граждан, прибывающих через него, устанавливается порядок въезда на территорию центра через специальный контрольно-пропускной пункт в безвизовом режиме на основании подтверждающего личность документа, их пребывания на указанной территории в течение 15 дней и выезда через тот же контрольно-пропускной пункт.

узбекистан

казахстан

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

международный центр промкооперация