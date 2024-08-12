https://uz.sputniknews.ru/20240812/parij-2024-uzbekistan-rezultaty-45138930.html

Узбекистан завершил Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории

Узбекистан завершил Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории

Sputnik Узбекистан

Делегация республики на нынешних Играх дебютировала в таких программах, как футбол, прыжки в воду, стрельба из лука и женская борьба.

2024-08-12T09:52+0500

2024-08-12T09:52+0500

2024-08-12T10:05+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан завершил летние Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории, сообщает НОК.У республики 13 место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также, стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация Узбекистана заняла первое место.Золотая медаль:Серебряная медаль:Бронзовая медаль:На летних Олимпийских играх Париж-2024 были продемонстрированы поистине исторические результаты, добавили в НОК.

https://uz.sputniknews.ru/20240811/baxodyr-djalolov-zavershil-kareru-lyubitelskiy-boks-45133789.html

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