Узбекистан завершил Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан завершил летние Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории, сообщает НОК.У республики 13 место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также, стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация Узбекистана заняла первое место.Золотая медаль:Серебряная медаль:Бронзовая медаль:На летних Олимпийских играх Париж-2024 были продемонстрированы поистине исторические результаты, добавили в НОК.
Делегация республики на нынешних Играх дебютировала в таких программах, как футбол, прыжки в воду, стрельба из лука и женская борьба.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан завершил летние Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории, сообщает НОК.
"На Играх, где приняли участие сильнейшие спортсмены из 206 стран мира, делегации Узбекистана удалось зафиксировать лучший результат в своей истории. В этих стартах отечественные атлеты завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали и, открыв новую главу в истории узбекского спорта, стали героями Нового Узбекистана", — говорится в сообщении.
У республики 13 место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также, стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация Узбекистана заняла первое место.
Золотая медаль:
Диёра Келдиёрова (дзюдо, -52 кг);
Улугбек Рашитов (таэквондо WT, -68 кг);
Разамбек Джамалов (вольная борьба, -74 кг);
Хасанбой Дусматов (бокс, -51 кг);
Абдумалик Халоков (бокс, -57 кг);
Асадхуджа Муйдинхуджаев (бокс, -71 кг);
Лазизбек Мулложонов (бокс, -92 кг);
Баходир Жалолов (бокс, +92 кг).
Серебряная медаль:
Акбар Джураев (тяжелая атлетика, -102 кг);
Светлана Осипова (таэквондо WT, +67 кг).
Бронзовая медаль:
Музаффарбек Турабоев (дзюдо, -100 кг);
Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг);
Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, -57 кг).
На летних Олимпийских играх Париж-2024 были продемонстрированы поистине исторические результаты, добавили в НОК.
"В частности, наша спортсменка впервые завоевала золотую медаль на летних Олимпийских играх, боксеры стали первыми в общекомандном зачете с 5 золотыми медалями, впервые в истории узбекские дзюдоисты выиграли 3, а таэквондисты — 2 медали на Олимпийских играх. Делегация Узбекистана на нынешних Играх дебютировала в таких программах, как футбол, прыжки в воду, стрельба из лука и женская борьба", — говорится в сообщении.