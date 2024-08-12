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Узбекистан завершил Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории
Узбекистан завершил Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории
Sputnik Узбекистан
Делегация республики на нынешних Играх дебютировала в таких программах, как футбол, прыжки в воду, стрельба из лука и женская борьба.
2024-08-12T09:52+0500
2024-08-12T10:05+0500
спорт
олимпийские игры
париж
узбекистан
результаты
бокс
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кураш
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан завершил летние Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории, сообщает НОК.У республики 13 место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также, стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация Узбекистана заняла первое место.Золотая медаль:Серебряная медаль:Бронзовая медаль:На летних Олимпийских играх Париж-2024 были продемонстрированы поистине исторические результаты, добавили в НОК.
https://uz.sputniknews.ru/20240811/baxodyr-djalolov-zavershil-kareru-lyubitelskiy-boks-45133789.html
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париж 2024 узбекистан результаты

Узбекистан завершил Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории

09:52 12.08.2024 (обновлено: 10:05 12.08.2024)
© НОКДелегация Узбекистана завершила летние Олимпийские игры Париж-2024 с лучшим результатом в своей истории!
Делегация Узбекистана завершила летние Олимпийские игры Париж-2024 с лучшим результатом в своей истории! - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2024
© НОК
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Делегация республики на нынешних Играх дебютировала в таких программах, как футбол, прыжки в воду, стрельба из лука и женская борьба.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан завершил летние Олимпийские игры в Париже с лучшим результатом в своей истории, сообщает НОК.

"На Играх, где приняли участие сильнейшие спортсмены из 206 стран мира, делегации Узбекистана удалось зафиксировать лучший результат в своей истории. В этих стартах отечественные атлеты завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали и, открыв новую главу в истории узбекского спорта, стали героями Нового Узбекистана", — говорится в сообщении.

© НОК
Яркая фотогалерея с торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Яркая фотогалерея с торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Яркая фотогалерея с торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
3/7
© НОК
© НОК
Яркая фотогалерея с торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
4/7
© НОК
© НОК
Яркая фотогалерея с торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
5/7
© НОК
© НОК
Яркая фотогалерея с торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
6/7
© НОК
© НОК
Яркая фотогалерея с торжественной церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
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© НОК
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© НОК
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© НОК
У республики 13 место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также, стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация Узбекистана заняла первое место.
Золотая медаль:
Диёра Келдиёрова (дзюдо, -52 кг);
Улугбек Рашитов (таэквондо WT, -68 кг);
Разамбек Джамалов (вольная борьба, -74 кг);
Хасанбой Дусматов (бокс, -51 кг);
Абдумалик Халоков (бокс, -57 кг);
Асадхуджа Муйдинхуджаев (бокс, -71 кг);
Лазизбек Мулложонов (бокс, -92 кг);
Баходир Жалолов (бокс, +92 кг).
Серебряная медаль:
Акбар Джураев (тяжелая атлетика, -102 кг);
Светлана Осипова (таэквондо WT, +67 кг).
Бронзовая медаль:
Музаффарбек Турабоев (дзюдо, -100 кг);
Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг);
Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, -57 кг).
На летних Олимпийских играх Париж-2024 были продемонстрированы поистине исторические результаты, добавили в НОК.

"В частности, наша спортсменка впервые завоевала золотую медаль на летних Олимпийских играх, боксеры стали первыми в общекомандном зачете с 5 золотыми медалями, впервые в истории узбекские дзюдоисты выиграли 3, а таэквондисты — 2 медали на Олимпийских играх. Делегация Узбекистана на нынешних Играх дебютировала в таких программах, как футбол, прыжки в воду, стрельба из лука и женская борьба", — говорится в сообщении.

Своей победой Жалолов положил красивый конец своей карьере в любительском боксе, и теперь будет выступать в профессиональном ринге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2024
Баходыр Жалолов завершил карьеру в любительском боксе
Вчера, 15:31
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