https://uz.sputniknews.ru/20240812/uzbekistan-kartofel-regiony-statistika-45143984.html
В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля
В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля
Sputnik Узбекистан
Производство картофеля в республике за полгода выросло на 2%
2024-08-12T15:06+0500
2024-08-12T15:06+0500
2024-08-12T16:55+0500
узбекистан
картофель
выращивание
статистика
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В январе – июне 2024 года в Узбекистане вырастили 1,7 тыс. тонн картофеля — на 2% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщает Агентство статистики. Лидером по выращиванию корнеплода стала Самаркандская область (18,6% от общего объема урожая).
https://uz.sputniknews.ru/20240607/uzbekistan-rossiya-predpriyatiye-agroxim-44284809.html
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узбекистан картофель выращивание регион
узбекистан картофель выращивание регион
В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля
15:06 12.08.2024 (обновлено: 16:55 12.08.2024)
Производство картофеля в республике за полгода увеличилось на 2%.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
В январе – июне 2024 года в Узбекистане вырастили 1,7 тыс. тонн картофеля — на 2% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщает
Агентство статистики.
Лидером по выращиванию корнеплода стала Самаркандская область (18,6% от общего объема урожая).
"Также высокие показатели выращивания картофеля отмечены в Сурхандарьинской (13,3%), Ферганской (12%) и Андижанской (11%) областях", — говорится в сообщении.