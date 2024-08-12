https://uz.sputniknews.ru/20240812/uzbekistan-kartofel-regiony-statistika-45143984.html

В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля

В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля

Sputnik Узбекистан

Производство картофеля в республике за полгода выросло на 2%

2024-08-12T15:06+0500

2024-08-12T15:06+0500

2024-08-12T16:55+0500

узбекистан

картофель

выращивание

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0c/45150999_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f374a3ed11372494b6dd0734cb03a20.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В январе – июне 2024 года в Узбекистане вырастили 1,7 тыс. тонн картофеля — на 2% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщает Агентство статистики. Лидером по выращиванию корнеплода стала Самаркандская область (18,6% от общего объема урожая).

https://uz.sputniknews.ru/20240607/uzbekistan-rossiya-predpriyatiye-agroxim-44284809.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан картофель выращивание регион