https://uz.sputniknews.ru/20240812/uzbekistan-kitay-regiony-sotrudnichestvo-45141707.html

Узбекистан и Китай хотят развивать межрегиональное сотрудничество

Узбекистан и Китай хотят развивать межрегиональное сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Крупные компании провинции Гуандун заинтересованы в расширении экономических связей с республикой

2024-08-12T13:02+0500

2024-08-12T13:02+0500

2024-08-12T14:53+0500

узбекистан

китай

регион

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай намерены расширять межрегиональное сотрудничество, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь на переговорах в Генконсульстве РУз с делегацией во главе с заместителем руководителя аппарата комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Ван Тяньлянем. Китайскую сторону проинформировали о проводимой в республике работе по улучшению бизнес-среды, привлечению иностранных инвестиций, повышению экспортного потенциала местных предприятий. В свою очередь, Ван Тяньлянь отметил, что производственные компании провинции Гуандун заинтересованы в расширении отношений с Узбекистаном. По итогам встречи стороны договорились организовать визит в Узбекистан делегации провинции Гуандун для обсуждения перспектив сотрудничества. Напомним, что Китай продолжает лидировать во внешнеторговом обороте Узбекистана (18,5%). Всего у республики 184 внешнеторговых партнера.

https://uz.sputniknews.ru/20240728/kitayskaya-kompaniya-xochet-proizvodit-elektroenergiyu-otxody-namangan-44971260.html

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