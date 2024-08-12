https://uz.sputniknews.ru/20240812/vrach-perechislila-pervye-priznaki-otorvavshegosya-tromba-45140440.html

Врач перечислила первые признаки оторвавшегося тромба

Врач перечислила первые признаки оторвавшегося тромба

Sputnik Узбекистан

Закупорка кровеносного сосуда в результате отрыва тромба крайне опасное для жизни состояние, которое может наступить внезапно. Медлить в такой ситуации нельзя, ведь чем быстрее человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов выжить

2024-08-12T22:03+0500

2024-08-12T22:03+0500

2024-08-12T22:03+0500

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здоровье

кровь

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Внезапно появившаяся отдышка, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке и появление в мокроте прожилок крови могут быть первыми признаками оторвавшегося тромба, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-флеболога Елену Смирнову.Флеболог добавила, что тахикардия, высокий пульс также могут быть одними из первых признаков оторвавшегося тромба.Однако при тромбозе глубоких вен, уточнила, могут возникать распирающие боли в голени, отек голени или всей конечности, асимметричность, боли при движении, кроме того, может повышаться общая температура тела.В заключение она добавила, что закупорка кровеносного сосуда в результате отрыва тромба крайне опасное для жизни состояние, которое может наступить внезапно. Медлить в такой ситуации нельзя, ведь чем быстрее человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов выжить.

https://uz.sputniknews.ru/20230616/eti-napitki-spasut-ot-trombov-26553355.html

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врач оторвавшийся тромб признаки