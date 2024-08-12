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Врач перечислила первые признаки оторвавшегося тромба
Врач перечислила первые признаки оторвавшегося тромба
Sputnik Узбекистан
Закупорка кровеносного сосуда в результате отрыва тромба крайне опасное для жизни состояние, которое может наступить внезапно. Медлить в такой ситуации нельзя, ведь чем быстрее человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов выжить
2024-08-12T22:03+0500
2024-08-12T22:03+0500
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Внезапно появившаяся отдышка, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке и появление в мокроте прожилок крови могут быть первыми признаками оторвавшегося тромба, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-флеболога Елену Смирнову.Флеболог добавила, что тахикардия, высокий пульс также могут быть одними из первых признаков оторвавшегося тромба.Однако при тромбозе глубоких вен, уточнила, могут возникать распирающие боли в голени, отек голени или всей конечности, асимметричность, боли при движении, кроме того, может повышаться общая температура тела.В заключение она добавила, что закупорка кровеносного сосуда в результате отрыва тромба крайне опасное для жизни состояние, которое может наступить внезапно. Медлить в такой ситуации нельзя, ведь чем быстрее человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов выжить.
https://uz.sputniknews.ru/20230616/eti-napitki-spasut-ot-trombov-26553355.html
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врач оторвавшийся тромб признаки
врач оторвавшийся тромб признаки

Врач перечислила первые признаки оторвавшегося тромба

22:03 12.08.2024
© Depositphotos/ luca9257Тромб
Тромб - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2024
© Depositphotos/ luca9257
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Закупорка кровеносного сосуда в результате отрыва тромба крайне опасное для жизни состояние, которое может наступить внезапно. Медлить в такой ситуации нельзя, ведь чем быстрее человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов выжить.
Внезапно появившаяся отдышка, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке и появление в мокроте прожилок крови могут быть первыми признаками оторвавшегося тромба, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-флеболога Елену Смирнову.
"Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающая при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье (появление прожилок крови в мокроте – прим. ред.)", — объяснила Смирнова.
Флеболог добавила, что тахикардия, высокий пульс также могут быть одними из первых признаков оторвавшегося тромба.
"Тромбы возникают и в поверхностных венах, обычно в расширенных, и в глубокой венозной системе. Симптомы при этом разные. При тромбозе поверхностных вен человек чувствует боль по ходу тромбированных вен, наблюдается покраснение кожи над ними, отечность в этой области", — Смирнова.
Однако при тромбозе глубоких вен, уточнила, могут возникать распирающие боли в голени, отек голени или всей конечности, асимметричность, боли при движении, кроме того, может повышаться общая температура тела.
"В случае возникновения подобных симптомов нужно незамедлительно обратиться врачу. Потому что без дополнительной диагностики невозможно определить уровень и характер тромба. Если головка тромба не фиксирована к стенке, такой тромб называют флотирующим. Именно он является самым опасным, потому что может оторваться и попасть в легочную артерию", — предупредила врач.
В заключение она добавила, что закупорка кровеносного сосуда в результате отрыва тромба крайне опасное для жизни состояние, которое может наступить внезапно. Медлить в такой ситуации нельзя, ведь чем быстрее человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов выжить.
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