https://uz.sputniknews.ru/20240812/xiva-festival-dyni-pobediteli-45143455.html

В Хиве завершился фестиваль дыни — кто победители

В Хиве завершился фестиваль дыни — кто победители

Sputnik Узбекистан

За время фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных гостей и около 400 тыс. местных туристов.

2024-08-12T14:05+0500

2024-08-12T14:05+0500

2024-08-12T15:13+0500

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узбекистан

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хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве подвели итоги фестиваля "Ковун сайли" (фестиваля дыни), проходившего 9 – 11 августа этого года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана. В рамках мероприятия на площади 4 гектара разместили 60 павильонов хокимиятов Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также тринадцати городов и районов Хорезмской области. В них демонстрировали выращенную в регионах плодоовощную продукцию, изделия ремесленничества и около 125 сортов дынь, в числе которых "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя кавун", "Тойона", "Ола замча", "Хорезм ок новвот", "Кук гулоби", "Борикалла". По итогам фестиваля определили победителей и призеров. Янгибазарский район Хорезмской области стал обладателем Гран-при — автомобиля "Трекер". Первое место у Ургенча (автомобиль "Оникс"), второе — у Хивинского района (автомобиль "Дамас"), третье место разделили Ургенчский район, город Хива и Кошкупырский район (мотоциклы). Такие фестивали служат развитию внутреннего и внешнего туризма, увеличению числа туристов.

https://uz.sputniknews.ru/20240810/shaxrisabz-mejdunarodnyy-molodej-slet-ekologiya-turizm-45125326.html

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