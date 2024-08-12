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https://uz.sputniknews.ru/20240812/xiva-festival-dyni-pobediteli-45143455.html
В Хиве завершился фестиваль дыни — кто победители
В Хиве завершился фестиваль дыни — кто победители
Sputnik Узбекистан
За время фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных гостей и около 400 тыс. местных туристов.
2024-08-12T14:05+0500
2024-08-12T15:13+0500
туризм
узбекистан
хива
хорезмская область
фестиваль
дыня
победители
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве подвели итоги фестиваля "Ковун сайли" (фестиваля дыни), проходившего 9 – 11 августа этого года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана. В рамках мероприятия на площади 4 гектара разместили 60 павильонов хокимиятов Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также тринадцати городов и районов Хорезмской области. В них демонстрировали выращенную в регионах плодоовощную продукцию, изделия ремесленничества и около 125 сортов дынь, в числе которых "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя кавун", "Тойона", "Ола замча", "Хорезм ок новвот", "Кук гулоби", "Борикалла". По итогам фестиваля определили победителей и призеров. Янгибазарский район Хорезмской области стал обладателем Гран-при — автомобиля "Трекер". Первое место у Ургенча (автомобиль "Оникс"), второе — у Хивинского района (автомобиль "Дамас"), третье место разделили Ургенчский район, город Хива и Кошкупырский район (мотоциклы). Такие фестивали служат развитию внутреннего и внешнего туризма, увеличению числа туристов.
https://uz.sputniknews.ru/20240810/shaxrisabz-mejdunarodnyy-molodej-slet-ekologiya-turizm-45125326.html
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хива
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хива фестиваль дыни победители призы
хива фестиваль дыни победители призы

В Хиве завершился фестиваль дыни — кто победители

14:05 12.08.2024 (обновлено: 15:13 12.08.2024)
© Комитет по туризмуНаграждены победители фестиваля "Ковун сайли"
Награждены победители фестиваля Ковун сайли - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2024
© Комитет по туризму
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За время фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных гостей и около 400 тыс. местных туристов.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве подвели итоги фестиваля "Ковун сайли" (фестиваля дыни), проходившего 9 – 11 августа этого года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.
В рамках мероприятия на площади 4 гектара разместили 60 павильонов хокимиятов Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также тринадцати городов и районов Хорезмской области. В них демонстрировали выращенную в регионах плодоовощную продукцию, изделия ремесленничества и около 125 сортов дынь, в числе которых "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя кавун", "Тойона", "Ола замча", "Хорезм ок новвот", "Кук гулоби", "Борикалла".
По итогам фестиваля определили победителей и призеров.
© Комитет по туризмуНаграждены победители фестиваля "Ковун сайли"
Награждены победители фестиваля Ковун сайли - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2024
Награждены победители фестиваля "Ковун сайли"
© Комитет по туризму
Янгибазарский район Хорезмской области стал обладателем Гран-при — автомобиля "Трекер". Первое место у Ургенча (автомобиль "Оникс"), второе — у Хивинского района (автомобиль "Дамас"), третье место разделили Ургенчский район, город Хива и Кошкупырский район (мотоциклы).
"Награждены также победители в номинациях "За переработку и хранение дыни", "За восстановление древних хорезмских сортов и внедрение новых инновационных технологий", "За выращивание самой прибыльной и экспортной дыни в бахчеводстве", "За выращивание самой сладкой экологической дыни", — говорится в сообщении.
Такие фестивали служат развитию внутреннего и внешнего туризма, увеличению числа туристов.

"Благодаря мероприятию, Хорезмскую область в эти дни посетили более 30 тысяч иностранных гостей и около 400 тысяч местных туристов", — добавили в пресс-службе Комитета.

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10 августа, 17:16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
© Sputnik / Авенир ДебердеевФестиваль "Ковун сайли"
Фестиваль Ковун сайли - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
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Фестиваль "Ковун сайли"
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