В Хиве завершился фестиваль дыни — кто победители
14:05 12.08.2024 (обновлено: 15:13 12.08.2024)
© Комитет по туризмуНаграждены победители фестиваля "Ковун сайли"
© Комитет по туризму
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За время фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тыс. иностранных гостей и около 400 тыс. местных туристов.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве подвели итоги фестиваля "Ковун сайли" (фестиваля дыни), проходившего 9 – 11 августа этого года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.
В рамках мероприятия на площади 4 гектара разместили 60 павильонов хокимиятов Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также тринадцати городов и районов Хорезмской области. В них демонстрировали выращенную в регионах плодоовощную продукцию, изделия ремесленничества и около 125 сортов дынь, в числе которых "Гурвак", "Киличбой бешак", "Карикиз", "Туя кавун", "Тойона", "Ола замча", "Хорезм ок новвот", "Кук гулоби", "Борикалла".
По итогам фестиваля определили победителей и призеров.
© Комитет по туризмуНаграждены победители фестиваля "Ковун сайли"
Награждены победители фестиваля "Ковун сайли"
© Комитет по туризму
Янгибазарский район Хорезмской области стал обладателем Гран-при — автомобиля "Трекер". Первое место у Ургенча (автомобиль "Оникс"), второе — у Хивинского района (автомобиль "Дамас"), третье место разделили Ургенчский район, город Хива и Кошкупырский район (мотоциклы).
"Награждены также победители в номинациях "За переработку и хранение дыни", "За восстановление древних хорезмских сортов и внедрение новых инновационных технологий", "За выращивание самой прибыльной и экспортной дыни в бахчеводстве", "За выращивание самой сладкой экологической дыни", — говорится в сообщении.
Такие фестивали служат развитию внутреннего и внешнего туризма, увеличению числа туристов.
"Благодаря мероприятию, Хорезмскую область в эти дни посетили более 30 тысяч иностранных гостей и около 400 тысяч местных туристов", — добавили в пресс-службе Комитета.
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Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фестиваль "Ковун сайли"