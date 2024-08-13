https://uz.sputniknews.ru/20240813/japarov-otmetil-splochennost-bolelschikov-sentralnaya-aziya-45163728.html

Жапаров: На ОИ сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир

Жапаров: На ОИ сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир

Sputnik Узбекистан

Глава КР пожелал, чтобы взаимопонимание и сплоченность кыргызского, казахского и узбекского народов укреплялись и впредь

2024-08-13T14:16+0500

2024-08-13T14:16+0500

2024-08-13T15:01+0500

садыр жапаров

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кыргызстан

узбекистан

олимпийские игры

париж

болельщики

казахстан

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. На Олимпиаде в Париже взаимную сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир, заявил президент КР Садыр Жапаров в ходе торжественного чествования олимпийских призеров. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Жапаров пожелал, чтобы взаимная солидарность кыргызского, казахского и узбекского народов продолжала укрепляться.Напомним, что тренер из Узбекистана Акмаль Хасанов выступил в качестве секунданта кыргызского боксера Мунарбека Сейитбека уулу, который пробился в полуфинал, а затем вышел в финал Олимпиады в Париже. Личный тренер спортсмена не смог попасть на Игры, поэтому на помощь пришли узбекистанцы.Во время соревнований по боксу узбекистанские фанаты вывесили флаги Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана."Наши соотечественники, болевшие за Баходира Жалолова, победившего в финале соревнований по боксу и завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, вместе с флагом нашей Родины держали флаги наших соседей и братьев — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Успех каждой страны, региона — наш общий успех. Спорт объединяет. Сила в единстве! Вперед, Узбекистан! Вперед, Центральная Азия!", — написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

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