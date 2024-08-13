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Жапаров: На ОИ сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир
Жапаров: На ОИ сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир
Sputnik Узбекистан
Глава КР пожелал, чтобы взаимопонимание и сплоченность кыргызского, казахского и узбекского народов укреплялись и впредь
2024-08-13T14:16+0500
2024-08-13T14:16+0500
2024-08-13T15:01+0500
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. На Олимпиаде в Париже взаимную сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир, заявил президент КР Садыр Жапаров в ходе торжественного чествования олимпийских призеров. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Жапаров пожелал, чтобы взаимная солидарность кыргызского, казахского и узбекского народов продолжала укрепляться.Напомним, что тренер из Узбекистана Акмаль Хасанов выступил в качестве секунданта кыргызского боксера Мунарбека Сейитбека уулу, который пробился в полуфинал, а затем вышел в финал Олимпиады в Париже. Личный тренер спортсмена не смог попасть на Игры, поэтому на помощь пришли узбекистанцы.Во время соревнований по боксу узбекистанские фанаты вывесили флаги Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана."Наши соотечественники, болевшие за Баходира Жалолова, победившего в финале соревнований по боксу и завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, вместе с флагом нашей Родины держали флаги наших соседей и братьев — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Успех каждой страны, региона — наш общий успех. Спорт объединяет. Сила в единстве! Вперед, Узбекистан! Вперед, Центральная Азия!", — написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
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париж 2024 болельщики сплоченность
париж 2024 болельщики сплоченность
Жапаров: На ОИ сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир
14:16 13.08.2024 (обновлено: 15:01 13.08.2024)
Глава КР пожелал, чтобы взаимопонимание и сплоченность кыргызского, казахского и узбекского народов укреплялись и впредь.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
На Олимпиаде в Париже взаимную сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков признал весь мир, заявил президент КР Садыр Жапаров в ходе торжественного чествования олимпийских призеров. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
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"Говоря о поддержке, нельзя не отметить, что на Олимпиаде в Париже взаимную сплоченность кыргызских, казахских и узбекских болельщиков, объединенных одной историей, корнями, языком и духом, признал весь мир. Я твердо верю, что моменты, когда наши спортсмены за границей обменивались теплыми чувствами, разделяли радость побед, обнимались и выражали свою поддержку, еще больше укрепили древнюю дружбу, родственные связи и добрососедские отношения между тремя народами", — сказал кыргызский лидер.
Жапаров пожелал, чтобы взаимная солидарность кыргызского, казахского и узбекского народов продолжала укрепляться.
Напомним, что тренер из Узбекистана Акмаль Хасанов выступил в качестве секунданта кыргызского боксера Мунарбека Сейитбека уулу, который пробился в полуфинал, а затем вышел в финал Олимпиады в Париже. Личный тренер спортсмена не смог попасть на Игры, поэтому на помощь пришли узбекистанцы.
Во время соревнований по боксу узбекистанские фанаты вывесили флаги Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
"Наши соотечественники, болевшие за Баходира Жалолова, победившего в финале соревнований по боксу и завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, вместе с флагом нашей Родины держали флаги наших соседей и братьев — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Успех каждой страны, региона — наш общий успех. Спорт объединяет. Сила в единстве! Вперед, Узбекистан! Вперед, Центральная Азия!", — написал
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.