Бойцы группировки "Запад" взяли в плен военнослужащего ВСУ при помощи дрона
13:15 13.08.2024 (обновлено: 13:55 13.08.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковВоеннослужащий ВС РФ проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах "Бумеранг"
© Sputnik / Станислав Красильников
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FPV-дрон вынудил украинского солдата сдаться в плен на Купянском участке зоны СВО.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на Купянском участке фронта и взяли его в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА группировки группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Рудик".
"Противник вышел в поле, мы его засекли, подлетели уже и со сбросами, FPV (дрон-камикадзе — ред.) туда подлетел, но он поднял руки, то есть сдаться решил, ну и мы проводили его "Mavic" (квдракоптером — ред.) к нам...", — рассказал собеседник агентства.