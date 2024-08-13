Бойцы группировки "Запад" взяли в плен военнослужащего ВСУ при помощи дрона

"Противник вышел в поле, мы его засекли, подлетели уже и со сбросами, FPV (дрон-камикадзе — ред.) туда подлетел, но он поднял руки, то есть сдаться решил, ну и мы проводили его "Mavic" (квдракоптером — ред.) к нам...", — рассказал собеседник агентства.