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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240813/rossiya-ispolzovaniye-drony-svo-45162700.html
Бойцы группировки "Запад" взяли в плен военнослужащего ВСУ при помощи дрона
Бойцы группировки "Запад" взяли в плен военнослужащего ВСУ при помощи дрона
Sputnik Узбекистан
FPV-дрон вынудил украинского солдата сдаться в плен на Купянском участке зоны СВО
2024-08-13T13:15+0500
2024-08-13T13:55+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на Купянском участке фронта и взяли его в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА группировки группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Рудик".
https://uz.sputniknews.ru/20240812/komandir-spetsnaza-axmat-poteri-vsu-45141255.html
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россия бойцы дроны сво
россия бойцы дроны сво

Бойцы группировки "Запад" взяли в плен военнослужащего ВСУ при помощи дрона

13:15 13.08.2024 (обновлено: 13:55 13.08.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковВоеннослужащий ВС РФ проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах "Бумеранг"
Военнослужащий ВС РФ проходит обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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FPV-дрон вынудил украинского солдата сдаться в плен на Купянском участке зоны СВО.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на Купянском участке фронта и взяли его в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА группировки группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Рудик".

"Противник вышел в поле, мы его засекли, подлетели уже и со сбросами, FPV (дрон-камикадзе — ред.) туда подлетел, но он поднял руки, то есть сдаться решил, ну и мы проводили его "Mavic" (квдракоптером — ред.) к нам...", — рассказал собеседник агентства.

Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2024
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