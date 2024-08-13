Врач: Чем опасна "тихая" мигрень

"Это мигрень, которая перешла в хронический фоновый режим. То есть человек адаптируется к тем проявлениям, которые он испытывал раньше, которые были яркими, иногда пугающими. С течением времени у приступов как будто грейдером сносятся верхушки, и они "размазываются" во времени. Получается, что мы говорим уже не про единичные проявления, а про то, что человек встает с утра, и вроде как голова какая-то затуманенная. Если спросить человека, болит ли она у него, он ответит, что нет, просто дискомфорт и головокружение. И это ощущение уже не отпускает, оно становится новой нормой", — объяснила Аникина.