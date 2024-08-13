Врач: Чем опасна "тихая" мигрень
"Пациенты с хронической мигренью, во-первых, в три раза чувствительней к инсультам. Во-вторых, у них в три раза возрастает риск интеллектуальных нарушений, потому что вместо того, чтобы пускать нейронный ацетилхолин (нейромедиатор, влияющий на память и способность к обучению, – ред.) на мышление, организм использует его для поддержания боли, так как боль – очень важный сигнал для человека, он важнее, чем мышление. Такое перераспределение в сторону боли приводит к хроническому угнетению мышления. И переход к сосудистой деменции может быть очень быстрым", — предостерегла Аникина.
"Лечение мигрени — достаточно сложный комплекс мероприятий. В норме — не только купирование приступа, когда болит голова, но еще и профилактика приступов — это самая важная часть терапии. Главное — создать нормальные условия для функционирования головного мозга. Помимо препаратов, которые на разных уровнях влияют на микроциркуляцию крови, надо принимать антидепрессанты, антиконвульсанты, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы", — перечислила специалист.
"Это еще и ботулинотерапия, которая оказывает гармонизирующее воздействие на пики возбуждения, не очень нужные нервной системе, которые могут проявляться как боль или головокружение. Плюс это моноклональные антитела, которые подавляют белок-медиатор", — сказала Марина Аникина.