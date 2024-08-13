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Врач: Чем опасна "тихая" мигрень
Врач: Чем опасна "тихая" мигрень
Sputnik Узбекистан
Специалист объяснила, как распознать и победить этот недуг.
2024-08-13T22:03+0500
2024-08-13T22:03+0500
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мнение эксперта
здоровье
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Приступы мигрени случаются у 15% населения планеты, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.По ее словам, эта болезнь далеко не всегда сопровождается острой головной болью, а может маскироваться в том числе под головокружение и слабость. Такое состояние называют "тихой" мигренью. Она предупредила, что если не лечить эту фоновую "тихую" мигрень, последствия для здоровья могут быть очень серьезными.Она рекомендовала ни в коем случае не терпеть хроническую мигрень, а обязательно ее лечить.Также она упомянула и о других методах лечения этого заболевания.В заключение она добавила, что необходимо очень сбалансированно, точно применять весь комплекс препаратов, чтобы стабилизировать состояние пациента и дать мозгу возможность восстановиться.
https://uz.sputniknews.ru/20240812/vrach-perechislila-pervye-priznaki-otorvavshegosya-tromba-45140440.html
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врач мигрень опасность
врач мигрень опасность

Врач: Чем опасна "тихая" мигрень

22:03 13.08.2024
© Depositphotos/BelchonockДевушка с головной болью.
Девушка с головной болью. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2024
Девушка с головной болью.
© Depositphotos/Belchonock
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Специалист объяснила, как распознать и победить этот недуг.
Приступы мигрени случаются у 15% населения планеты, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.
По ее словам, эта болезнь далеко не всегда сопровождается острой головной болью, а может маскироваться в том числе под головокружение и слабость. Такое состояние называют "тихой" мигренью.
"Это мигрень, которая перешла в хронический фоновый режим. То есть человек адаптируется к тем проявлениям, которые он испытывал раньше, которые были яркими, иногда пугающими. С течением времени у приступов как будто грейдером сносятся верхушки, и они "размазываются" во времени. Получается, что мы говорим уже не про единичные проявления, а про то, что человек встает с утра, и вроде как голова какая-то затуманенная. Если спросить человека, болит ли она у него, он ответит, что нет, просто дискомфорт и головокружение. И это ощущение уже не отпускает, оно становится новой нормой", — объяснила Аникина.
Она предупредила, что если не лечить эту фоновую "тихую" мигрень, последствия для здоровья могут быть очень серьезными.

"Пациенты с хронической мигренью, во-первых, в три раза чувствительней к инсультам. Во-вторых, у них в три раза возрастает риск интеллектуальных нарушений, потому что вместо того, чтобы пускать нейронный ацетилхолин (нейромедиатор, влияющий на память и способность к обучению, – ред.) на мышление, организм использует его для поддержания боли, так как боль – очень важный сигнал для человека, он важнее, чем мышление. Такое перераспределение в сторону боли приводит к хроническому угнетению мышления. И переход к сосудистой деменции может быть очень быстрым", — предостерегла Аникина.

Она рекомендовала ни в коем случае не терпеть хроническую мигрень, а обязательно ее лечить.

"Лечение мигрени — достаточно сложный комплекс мероприятий. В норме — не только купирование приступа, когда болит голова, но еще и профилактика приступов — это самая важная часть терапии. Главное — создать нормальные условия для функционирования головного мозга. Помимо препаратов, которые на разных уровнях влияют на микроциркуляцию крови, надо принимать антидепрессанты, антиконвульсанты, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы", — перечислила специалист.

Также она упомянула и о других методах лечения этого заболевания.

"Это еще и ботулинотерапия, которая оказывает гармонизирующее воздействие на пики возбуждения, не очень нужные нервной системе, которые могут проявляться как боль или головокружение. Плюс это моноклональные антитела, которые подавляют белок-медиатор", — сказала Марина Аникина.

В заключение она добавила, что необходимо очень сбалансированно, точно применять весь комплекс препаратов, чтобы стабилизировать состояние пациента и дать мозгу возможность восстановиться.
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