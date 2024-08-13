В Узбекистане повысят зарплаты, пенсии и пособия — когда и на сколько
12:10 13.08.2024 (обновлено: 12:28 13.08.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovУзбекские сумы и доллары США. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Указом президента с 1 октября 2024-го установлены также новые МРОТ и БРВ.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане осенью повысятся зарплаты, пенсии и пособия. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Цель — расширение масштаба мер, направленных на повышение уровня жизни населения, последовательное увеличение доходов граждан и усиление их соцзащиты, а также дополнительное стимулирование труда педагогических и медицинских работников.
Согласно документу, с 1 сентября 2024-го размеры пенсий и пособий в республике повышаются на 15%. При этом устанавливаются:
базовая величина исчисления пенсии – 428 000 сумов в месяц;
минимальный размер пенсии по возрасту – 834 000 сумов в месяц;
минимальный размер пенсии по инвалидности – 920 000 сумов в месяц.
С 1 октября 2024 года:
размер заработной платы медработников в бюджетных организациях, а также педагогических работников, работающих в дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных учреждениях и организациях, домах-интернатах "Мурувват", детских домах и домах "Мехрибонлик", детских санаториях, повышается на 15%;
размер заработной платы работников бюджетных организаций повышается на 10%, за исключением работников, предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта;
устанавливается минимальный размер оплаты труда – 1 155 000 сумов в месяц;
устанавливается базовая расчетная величина – 375 000 сумов.
При этом работодателям рекомендовано производить повышение размера заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда, обеспечив ее выплату не ниже минимального размера оплаты труда, установленного актами законодательства.