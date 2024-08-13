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https://uz.sputniknews.ru/20240813/uzbekistan-pensii-posobiya-zarplaty-povysheniye-45161673.html
В Узбекистане повысят зарплаты, пенсии и пособия — когда и на сколько
В Узбекистане повысят зарплаты, пенсии и пособия — когда и на сколько
Sputnik Узбекистан
Указом президента с 1 октября 2024-го установлены также новые МРОТ и БРВ
2024-08-13T12:10+0500
2024-08-13T12:28+0500
узбекистан
пенсия
заработная плата
общество
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане осенью повысятся зарплаты, пенсии и пособия. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Цель — расширение масштаба мер, направленных на повышение уровня жизни населения, последовательное увеличение доходов граждан и усиление их соцзащиты, а также дополнительное стимулирование труда педагогических и медицинских работников. Согласно документу, с 1 сентября 2024-го размеры пенсий и пособий в республике повышаются на 15%. При этом устанавливаются: С 1 октября 2024 года: При этом работодателям рекомендовано производить повышение размера заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда, обеспечив ее выплату не ниже минимального размера оплаты труда, установленного актами законодательства.
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узбекистан повышение пенсии заработная плата пособия
узбекистан повышение пенсии заработная плата пособия

В Узбекистане повысят зарплаты, пенсии и пособия — когда и на сколько

12:10 13.08.2024 (обновлено: 12:28 13.08.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovУзбекские сумы и доллары США. Иллюстративное фото
Узбекские сумы и доллары США. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Указом президента с 1 октября 2024-го установлены также новые МРОТ и БРВ.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане осенью повысятся зарплаты, пенсии и пособия. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Цель — расширение масштаба мер, направленных на повышение уровня жизни населения, последовательное увеличение доходов граждан и усиление их соцзащиты, а также дополнительное стимулирование труда педагогических и медицинских работников.
Согласно документу, с 1 сентября 2024-го размеры пенсий и пособий в республике повышаются на 15%. При этом устанавливаются:
базовая величина исчисления пенсии – 428 000 сумов в месяц;
минимальный размер пенсии по возрасту – 834 000 сумов в месяц;
минимальный размер пенсии по инвалидности – 920 000 сумов в месяц.
С 1 октября 2024 года:
размер заработной платы медработников в бюджетных организациях, а также педагогических работников, работающих в дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных учреждениях и организациях, домах-интернатах "Мурувват", детских домах и домах "Мехрибонлик", детских санаториях, повышается на 15%;
размер заработной платы работников бюджетных организаций повышается на 10%, за исключением работников, предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта;
устанавливается минимальный размер оплаты труда – 1 155 000 сумов в месяц;
устанавливается базовая расчетная величина – 375 000 сумов.
При этом работодателям рекомендовано производить повышение размера заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда, обеспечив ее выплату не ниже минимального размера оплаты труда, установленного актами законодательства.
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