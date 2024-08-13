https://uz.sputniknews.ru/20240813/uzbekistan-pensii-posobiya-zarplaty-povysheniye-45161673.html

В Узбекистане повысят зарплаты, пенсии и пособия — когда и на сколько

В Узбекистане повысят зарплаты, пенсии и пособия — когда и на сколько

Sputnik Узбекистан

Указом президента с 1 октября 2024-го установлены также новые МРОТ и БРВ

2024-08-13T12:10+0500

2024-08-13T12:10+0500

2024-08-13T12:28+0500

узбекистан

пенсия

заработная плата

общество

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36588322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_582a696048bbc55dc2116aa2924a84d3.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане осенью повысятся зарплаты, пенсии и пособия. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Цель — расширение масштаба мер, направленных на повышение уровня жизни населения, последовательное увеличение доходов граждан и усиление их соцзащиты, а также дополнительное стимулирование труда педагогических и медицинских работников. Согласно документу, с 1 сентября 2024-го размеры пенсий и пособий в республике повышаются на 15%. При этом устанавливаются: С 1 октября 2024 года: При этом работодателям рекомендовано производить повышение размера заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда, обеспечив ее выплату не ниже минимального размера оплаты труда, установленного актами законодательства.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан повышение пенсии заработная плата пособия