https://uz.sputniknews.ru/20240814/eaeu-vneshnyaya-torgovlya-rost-45195155.html

ЕАЭС: насколько выросла внешняя торговля

ЕАЭС: насколько выросла внешняя торговля

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия представила данные по товарообороту и услугам в государствах Союза

2024-08-14T16:30+0500

2024-08-14T16:30+0500

2024-08-14T16:30+0500

еаэс

торговля

товары

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В I квартале 2024 года внешняя торговля выросла в большинстве государств-членов ЕАЭС, сообщает Департамент статистики ЕЭК.В Армении и Кыргызстане оборот торговли товарами и услугами достиг максимальных показателей за аналогичные периоды с начала интеграции ($11 млрд и $5 млрд соответственно).Оборот торговли услугами со странами мира увеличился во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Беларуси.За I квартал 2024 года положительное сальдо счета текущих операций наблюдалось в Казахстане и России.Вместе с тем, по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом положительное сальдо торговли услугами в Армении снизилось на 19,1%, в Беларуси – на 6,6%.Отрицательное сальдо торговли услугами в Казахстане уменьшилось на 54,4%, России – на 4,8%. В Кыргызстане отрицательное сальдо выросло в 6 раз.

https://uz.sputniknews.ru/20240813/eaeu-razvitiye-konkurentsiya-nauchnoye-soprovojdeniye-45164247.html

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