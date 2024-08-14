https://uz.sputniknews.ru/20240814/eaeu-vneshnyaya-torgovlya-rost-45195155.html
ЕАЭС: насколько выросла внешняя торговля
ЕАЭС: насколько выросла внешняя торговля
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия представила данные по товарообороту и услугам в государствах Союза
2024-08-14T16:30+0500
2024-08-14T16:30+0500
2024-08-14T16:30+0500
еаэс
торговля
товары
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В I квартале 2024 года внешняя торговля выросла в большинстве государств-членов ЕАЭС, сообщает Департамент статистики ЕЭК.В Армении и Кыргызстане оборот торговли товарами и услугами достиг максимальных показателей за аналогичные периоды с начала интеграции ($11 млрд и $5 млрд соответственно).Оборот торговли услугами со странами мира увеличился во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Беларуси.За I квартал 2024 года положительное сальдо счета текущих операций наблюдалось в Казахстане и России.Вместе с тем, по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом положительное сальдо торговли услугами в Армении снизилось на 19,1%, в Беларуси – на 6,6%.Отрицательное сальдо торговли услугами в Казахстане уменьшилось на 54,4%, России – на 4,8%. В Кыргызстане отрицательное сальдо выросло в 6 раз.
https://uz.sputniknews.ru/20240813/eaeu-razvitiye-konkurentsiya-nauchnoye-soprovojdeniye-45164247.html
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еаэс внешняя торговля рост
еаэс внешняя торговля рост
ЕАЭС: насколько выросла внешняя торговля
Евразийская экономическая комиссия представила данные по товарообороту и услугам в государствах Союза.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
В I квартале 2024 года внешняя торговля выросла в большинстве государств-членов ЕАЭС, сообщает
Департамент статистики ЕЭК.
В Армении и Кыргызстане оборот торговли товарами и услугами достиг максимальных показателей за аналогичные периоды с начала интеграции ($11 млрд и $5 млрд соответственно).
Оборот торговли услугами со странами мира увеличился во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Беларуси.
За I квартал 2024 года положительное сальдо счета текущих операций наблюдалось в Казахстане и России.
Вместе с тем, по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом положительное сальдо торговли услугами в Армении снизилось на 19,1%, в Беларуси – на 6,6%.
Отрицательное сальдо торговли услугами в Казахстане уменьшилось на 54,4%, России – на 4,8%. В Кыргызстане отрицательное сальдо выросло в 6 раз.