https://uz.sputniknews.ru/20240813/eaeu-razvitiye-konkurentsiya-nauchnoye-soprovojdeniye-45164247.html

Развитие конкуренции в ЕАЭС получит научное сопровождение ведущих вузов союза

Развитие конкуренции в ЕАЭС получит научное сопровождение ведущих вузов союза

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о выстраивании постоянного диалога ученых МГУ, занимающихся проблемами конкуренции, и сотрудников профильного блока ЕЭК. 13.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-13T15:17+0500

2024-08-13T15:17+0500

2024-08-13T15:17+0500

еаэс

еэк

наука

вузы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Развитие конкуренции в ЕАЭС должно получить научное и образовательное сопровождение ведущих вузов стран Союза. Такое мнение высказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на встрече с деканом экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова доктором экономических наук, профессором Александром Аузаном.Министр подчеркнул важность научного сопровождения развития конкуренции с опорой на исследования, проводимые в этой сфере ведущими учеными мира и ключевыми вузами стран Евразийского экономического союза, в том числе МГУ.В свою очередь, Александр Аузан поделился своим видением влияния культурных кодов экономик государств ЕАЭС на развитие конкуренции в Союзе. По его словам, воздействие искусственного интеллекта на современный мир и трансформацию мировой экономики будет не менее масштабным, чем влияние интернета.Стороны обсудили перспективы взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а также развитие мировой экономики.

https://uz.sputniknews.ru/20240812/eaeu-promproizvodstvo-rost-45139731.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, еэк, наука, вузы