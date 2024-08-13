https://uz.sputniknews.ru/20240813/eaeu-razvitiye-konkurentsiya-nauchnoye-soprovojdeniye-45164247.html
Развитие конкуренции в ЕАЭС получит научное сопровождение ведущих вузов союза
Развитие конкуренции в ЕАЭС получит научное сопровождение ведущих вузов союза
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность о выстраивании постоянного диалога ученых МГУ, занимающихся проблемами конкуренции, и сотрудников профильного блока ЕЭК. 13.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-13T15:17+0500
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Развитие конкуренции в ЕАЭС должно получить научное и образовательное сопровождение ведущих вузов стран Союза. Такое мнение высказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на встрече с деканом экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова доктором экономических наук, профессором Александром Аузаном.Министр подчеркнул важность научного сопровождения развития конкуренции с опорой на исследования, проводимые в этой сфере ведущими учеными мира и ключевыми вузами стран Евразийского экономического союза, в том числе МГУ.В свою очередь, Александр Аузан поделился своим видением влияния культурных кодов экономик государств ЕАЭС на развитие конкуренции в Союзе. По его словам, воздействие искусственного интеллекта на современный мир и трансформацию мировой экономики будет не менее масштабным, чем влияние интернета.Стороны обсудили перспективы взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а также развитие мировой экономики.
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еаэс, еэк, наука, вузы
Развитие конкуренции в ЕАЭС получит научное сопровождение ведущих вузов союза
Достигнута договоренность о выстраивании постоянного диалога ученых МГУ, занимающихся проблемами конкуренции, и сотрудников профильного блока ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Развитие конкуренции в ЕАЭС должно получить научное и образовательное сопровождение ведущих вузов стран Союза. Такое мнение высказал
министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на встрече с деканом экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова доктором экономических наук, профессором Александром Аузаном.
Министр подчеркнул важность научного сопровождения развития конкуренции с опорой на исследования, проводимые в этой сфере ведущими учеными мира и ключевыми вузами стран Евразийского экономического союза, в том числе МГУ.
В свою очередь, Александр Аузан поделился своим видением влияния культурных кодов экономик государств ЕАЭС на развитие конкуренции в Союзе. По его словам, воздействие искусственного интеллекта на современный мир и трансформацию мировой экономики будет не менее масштабным, чем влияние интернета.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а также развитие мировой экономики.
"Достигнута договоренность о выстраивании постоянного диалога ученых МГУ, занимающихся проблемами конкуренции, и сотрудников профильного блока Комиссии", — говорится в сообщении.