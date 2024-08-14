Президент Узбекистана наградил группу бизнесменов по случаю Дня предпринимателей
13:09 14.08.2024 (обновлено: 13:20 14.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт компанией "Voltalia".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Представители бизнес-сообщества республики отмечены государственными наградами.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу представителей сферы в связи с Днем предпринимателей.
Глава Узбекистана отметил их большой вклад в развитие предпринимательства, успешную реализацию новых и перспективных проектов в сфере, приумножение экономической мощи и экспортного потенциала республики.
Также он обратил внимание на их "особую самоотверженность в привлечении инвестиций, дальнейшем расширении производства импортозамещающей продукции и оказания услуг, обеспечении занятости и благосостояния населения, инициативность, современные знания и опыт, активное участие в жизни общества".
Согласно указу президента, награждены 37 человек.
орденом "Мехнат шуҳрати"
1.Ачилов Нурмухамед Нуруллаевич — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Parvoz Humo Ravnaq Trans" Гиждуванского района, Бухарская область
2.Турдалиев Бохиржон Илхомович — руководитель фермерского хозяйства "Водий наслли парранда" Бешарыкского района, Ферганская область
орденом "Дўстлик"
1.Абдуллаев Абдувайид Толибжонович — председатель наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Асакатекстиль" Асакинского района, Андижанская область
2.Араббаев Хусан Жамалитдинович — руководитель животноводческого фермерского хозяйства "Юлдуз" Чиназского района, Ташкентская область
3.Гальперин Леонид Владимирович — председатель совета учредителей общества с ограниченной ответственностью "Тошкент қувур заводи", город Ташкент
4.Даниев Абдушукур Жайловович — директор общества с ограниченной ответственностью "Шодлик пахта-дон кластери" Мубарекского района, Кашкадарьинская область
5.Каримов Акмал Акбарович — директор общества с ограниченной ответственностью "Krantas" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
6.Костоев Магомед Эзманович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Kosto Line Holding" Риштанского района, Ферганская область
7.Мамуров Шарифжон Рахимович — директор общества с ограниченной ответственностью "LKW-Service" Бухарского района, Бухарская область
8.Муминов Абдулхамид Махмуджанович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Саодат саноат сервис" Давлатабадского района, Наманганская область
9.Пардаев Баходиржон Абдималикович — руководитель фермерского хозяйства по разведению страусов "Занжирли шамшир" Акалтынского района, Сырдарьинская область
10.Пардаев Жамшид Музаффарович — учредитель Термезского университета экономики и сервиса, Сурхандарьинская область
11.Рустамов Илхом Асламович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Ahmadbek Qurilish Trio" города Самарканда, Самаркандская область
12.Узакбаев Адилбай Азатбаевич — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Qareken Sazani" Нукусского района, Каракалпакстан
13.Хаитов Акбарали Киличевич — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Best Gold Crown" Пахтакорского района, Джизакская область
14.Халимов Шухрат Закирович — председатель наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Урганч бахмал" города Ургенча, Хорезмская область
15.Шакиров Жамшид Абдугаппарович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Hydrogen Peroxide" города Навои, Навоийская область
медалью "Келажак бунёдкори"
1.Камолов Мирсаид Шавкатович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Truck Profi" города Бухары, Бухарская область
2.Самикжонов Бекзод Алишер угли — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Sofiya qandolat" Учтепинского района, город Ташкент
медалью "Шуҳрат"
1.Абдурахимов Мухсин Муминович — руководитель частного предприятия "Kokand Bicycles" Учкуприкского района, Ферганская область
2.Абсаттаров Абдулвахаб — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Термиз қурилиш индустрия саноат" города Термеза, Сурхандарьинская область
3.Бекмирзаев Бахтиёр Содикжонович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Nam Motor Servis" Наманганского района, Наманганская область
4.Гиёсов Абдинаби Камолович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Кумуш куз файзи" Яккабагского района, Кашкадарьинская область
5.Ибодуллаев Умаржон Гайбуллаевич — директор общества с ограниченной ответственностью "Bekmez Carpet" Ургутского района, Самаркандская область
6.Каримов Абдумумин Джаббарович — владелец частного приусадебного земельного участка в Шараф-Рашидовском районе, Джизакская область
7.Каюмов Хусамиддин Хуснутдинович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Mak Food Servis" Шайхантохурского района, город Ташкент
8.Норбаев Мансурбек Шоназарович — директор общества с ограниченной ответственностью "Urganch Textile Carpets" города Ургенча, Хорезмская область
9.Ташмухамедова Мухаббат Бахтиёровна — директор частного предприятия "Нурафшон-Нур" Чиланзарского района, город Ташкент
10.Телакова Сураё Рамазановна — директор общества с ограниченной ответственностью "Shabnam Elegant" Паркентского района, Ташкентская область
11.Тиллабаев Хадиятулло Ахмадуллаевич — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Dinar Tekstil" города Андижана, Андижанская область
12.Халилов Баходир Хамитович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Sifat yog‘och sanoat" города Намангана, Наманганская область
13.Хамраев Рустама Элмуратович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Шароф Рашидов номидаги тўқимачилик комбинати" города Джизака, Джизакская область
14.Шаматова Шоирахон Алимовна — руководитель фермерского хозяйства "Олимжон қизи Шоирахон" Сайхунабадского района, Сырдарьинская область
15.Элова Саодат Ахтамовна — руководитель семейного предприятия "Choco Life" Учкудукского района, Навоийская область
16.Эшонкулов Шокир Хамдамович — директор семейного предприятия "Silver Green Tea" Пайарыкского района, Самаркандская область
17.Юлдашев Хуршид Рузмаметович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Тўрткўл шиша идишлари" Турткульского района, Каракалпакстан
18.Юсупов Хурсандбек Убайдуллаевич — директор общества с ограниченной ответственностью "Saxovat Teks" Шахриханского района, Андижанская область
Отдельным распоряжением глава государства наградил 104 предпринимателя нагрудным знаком "Фаол тадбиркор":
1.Алламбергенова Шарипбая Оразимбетовича — руководителя фермерского хозяйства "Гулсара пиллачи" Тахиаташского района, Каракалпакстан
2.Базарбаеву Гулбахар Утебаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Qanli Xantore" города Нукуса, Каракалпакстан
3.Жаркинбаева Салавата Мирзакуловича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Bo‘ston Silk" Элликкалинского района, Каракалпакстан
4.Султанова Телмана Разумовича — руководителя многопрофильного фермерского хозяйства "Рўзимбой бобо" Элликкалинского района, Каракалпакстан
5.Турекеева Азамата Утебаевича — индивидуального предпринимателя, ремесленника – изготовителя юрт Чимбайского района, Каракалпакстан
6.Уразбаева Ажинияза Абдреймовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Orient Technology" города Нукуса, Каракалпакстан
7.Абдураимова Абдурашида Абдурахмон угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Mebel Esse" Шахриханского района, Андижанская область
8.Джураева Ифтихора Абдураимовича — руководителя частного предприятия "Ягона шарқ замини" Кургантепинского района, Андижанская область
9.Мамажанова Усмонжона Абдусаматовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Mubina Grand Tekstil", Алтынкульского района, Андижанская область
10.Мамирбекова Боходиржона Бахтиёржон угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Шоҳона мебель" Алтынкульского района, Андижанская область
11.Мирзаджонова Олимжона Арифжоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Original Invest Dizayn" Шахриханского района, Андижанская область
12.Мухитдинова Зухриддина Идиёминовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Андижон яшил энергияси" Андижанского района, Андижанская область
13.Режапова Бобурмирзо Махмуджоновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Кўҳна булоқ" Булакбашинского района, Андижанская область
14.Хушназарова Зиёвутдина Икромовича — руководителя животноводческого фермерского хозяйства "Обод диёр ниҳоли" Джалакудукского района, Андижанская область
15.Бекова Содикжона Абдуллаевича — руководителя семейного предприятия "Bek Bags-Business" Гиждуванского района, Бухарская область
16.Джураеву Мастуру Гайбуллоевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Buxara-Tehron" Каганского района, Бухарская область
17.Исмаилова Бахритдина Сафаровича — директора общества с ограниченной ответственностью "Pasquale" города Бухары, Бухарская область
18.Кенжаева Анвара Амандиллаевича - руководителя животноводческого фермерского хозяйства "Заҳро юлдузи" Вабкентского района, Бухарская область
19.Тухтаева Фарруха Мустакимовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Buxoro Fayz Tekstil" Гиждуванского района, Бухарская область
20.Усмонова Рустамжона Очиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Абдул Боқи Раҳмон" Жондорского района, Бухарская область
21.Хамдамова Нодира Мухаматовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Akbarjon Barakat" города Кагана, Бухарская область
22.Абилхаева Юсуфа Абдалимовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Baxmal Gold Grain" Бахмальского района, Джизакская область
23.Газибекова Элёра Эсанкуловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Melon Trade" Бахмальского района, Джизакская область
24.Ибрагимова Зайниддина Махкамовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "World Trading Company" Пахтакорского района, Джизакская область
25.Исакова Васидбека Ойбековича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Oybek Super Trans" Шароф-Рашидовского района, Джизакская область
26.Курбонова Сардора Алимжоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Nurli To‘lqin Servis" города Джизака, Джизакская область
27.Мелибоева Жамшида Валижоновича — заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Paxtakor Gold Textile" Пахтакорского района, Джизакская область
28.Норбекова Шерзода Бахромовича — руководителя туристической фирмы "Responsible Travel" Фаришского района, Джизакская область
29.Якубову Мархабо Умаржановну — директора общества с ограниченной ответственностью "Jizzax Bek-Star" Шароф-Рашидовского района, Джизакская область
30.Жабборова Анвара Норбоевича — руководителя фермерского хозяйства "Жаҳонгир Норбой ўғли" Гузарского района, Кашкадарьинская область
31.Жалолова Гани Нуруллаевича — руководителя частного предприятия "Чироқчи буюрсин текстиль" Чиракчинского района, Кашкадарьинская область
32.Маннонову Махлиё Носиржоновну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Шаҳрисабз ҳунармандлари кластери" города Шахрисабза, Кашкадарьинская область
33.Ортикова Салохиддина Жамоловича — руководителя частного предприятия "Одинабону орзуси" Яккабагского района, Кашкадарьинская область
34.Саидова Акрама Рустамовича — владельца частного приусадебного земельного участка в Китабском районе, Кашкадарьинская область
35.Фарманова Мурадали Каримовича — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "Murodali Farm Tekstil" Камашинского района, Кашкадарьинская область
36.Холиярова Сирожиддина Ражабовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Rossvik Tashkent" Камашинского района, Кашкадарьинская область
37.Шукурова Илхомжона Каримовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Safe Collection" города Карши, Кашкадарьинская область
38.Бобоева Шодибоя Киличевича — руководителя частного предприятия "Сентоб-Шахи-Мустафо" Нуратинского района, Навоийская область
39.Джиенбаева Ернура Еркиновича — старшего менеджера проекта общества с ограниченной ответственностью "Shamol Zarafshan Energy", Навоийская область
40.Жу Донглианга — директора иностранного предприятия "Zarafshon Industrial Technology" Карманинского района, Навоийская область
41.Жураева Феруза Гайратовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Petrawool" города Навои, Навоийская область
42.Зарипова Одила Гуломовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Navoiy Kompozit" города Навои, Навоийская область
43.Зохидова Жамшида Ихтиёровича — руководителя семейного предприятия "Javlonbek Baraka Non" Карманинского района, Навоийская область
44.Курбанова Жандарбека Оралбековича — руководителя верблюдоводческого фермерского хозяйства "Balg‘inbek-Dulatbek" Тамдынского района, Навоийская область
45.Насуллоева Хомиджона Эркиновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Erkin Emina Express Tour" города Зарафшона, Навоийская область
46.Азизова Акрама Ахатхановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Fahr Nur Servis" Давлатабадского района, Наманганская область
47.Гиязова Жавлона Мухаммадовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Paper Box Invest" Давлатабадского района, Наманганская область
48.Зокирова Обиджона Собиржон угли — директора общества с ограниченной ответственностью "Uychi Med Diagnoz" Уйчинского района, Наманганская область
49.Ибрагимова Юсуфжона Камилджановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Nafis-Charm" Уйчинского района, Наманганская область
50.Мамаюсупова Абдулвохида Абдулбори угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Master Class Dizayn Lider" города Намангана, Наманганская область
51.Мурадова Абдусаттора Асатуллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Flat Tile" города Намангана, Наманганская область
52.Муратова Рашида Бориевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Наманган цемент" Чустского района, Наманганская область
53.Умаркулова Шокиржона Махамадаминовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Мусаффо барака савдо бизнес" Учкурганского района, Наманганская область
54.Абулкасимова Нажмиддина Турсуновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Mitan Yog‘du Elektrik" Иштыханского района, Самаркандская область
55.Мирбобоева Шахоба Асатилло угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Urgut Mikro Metal" Ургутского района, Самаркандская область
56.Набиева Абдували Пардаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Самарқанд керамика черепица" города Самарканда, Самаркандская область
57.Саттарова Джамшеда Саломовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Samled" города Самарканда, Самаркандская область
58.Усанова Исропила Хушбоковича — директора общества с ограниченной ответственностью "Zamin Travel" города Самарканда, Самаркандская область
59.Хаджиева Гайратжона Хусеновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Армас" города Самарканда, Самаркандская область
60.Хакбердиева Зафара Рустамовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Samarqand Kamalak Invest Tekstil" Пастдаргомского района, Самаркандская область
61.Хамроева Акобира Асроровича — директора семейного предприятия "Tango Plast" Акдарьинского района, Самаркандская область
62.Гафурова Мурата Хамдамовича — заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Baxtteks-Farm" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область
63.Гаюпова Гуломжона Аликуловича — руководителя унитарного предприятия "Меҳр водийси" города Гулистана, Сырдарьинская область
64.Данишева Бахриддина Хабибуллаевича — учредителя семейного предприятия "New-Zomin-Sardor" города Янгиера, Сырдарьинская область
65.Мирсаидова Хондамира Улугбековича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Баракали тухумлар" Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
66.Нурматова Зайниддина Муратовича — владельца частного приусадебного земельного участка в Сайхунабадском районе, Сырдарьинская область
67.Ахмедова Жамшида Шухратовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Parranda Kompleks Savdo" Джаркурганского района, Сурхандарьинская область
68.Казакова Курбонали Рамазоновича — руководителя семейного предприятия "Қурбонали текстиль" Денауского района, Сурхандарьинская область
69.Каримова Алимардона Абдухалиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Brightly Mega Water" города Термеза, Сурхандарьинская область
70.Мирзаева Камола Абдивохитовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Мирзаев Камол Абдивохидович" Кизирыкского района, Сурхандарьинская область
71.Нархамедова Фурката Хаматовича — руководителя частного предприятия "Олис осмон" Термезского района, Сурхандарьинская область
72.Холикову Ферузу Ашуркуловну — индивидуального предпринимателя, ремесленницу-вышивальщицу Байсунского района, Сурхандарьинская область
73.Абдуллаева Фуркатиллу Шукуровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Муҳаммад ишонч агро" Ташкентского района, Ташкентская область
74.Акрамова Тимурбека Тулкиновича — заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Sanfa Engineering" Куйичирчикского района, Ташкентская область
75.Захидова Хожиакбара Мирсадиковича — директора общества с ограниченной ответственностью "Textile Mill Tashkent" города Нурафшона, Ташкентская область
76.Илхамова Шавката Шарифовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Navruz International Corp" Кибрайского района, Ташкентская область
77.Миванчинова Рустама Манеевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Манаев агро кластер" Уртачирчикского района, Ташкентская область
78.Муталова Отабека Хакимжоновича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Promeat Group Corp" Ташкентского района, Ташкентская область
79.Хасанову Холиду Муратовну — директора общества с ограниченной ответственностью "Guzelsoy" города Нурафшона, Ташкентская область
80.Юнусова Сухробджона Абдукахоровича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Hilal Tekstil" Паркентского района, Ташкентская область
81.Абдурасулова Элмурода Ташпулатовича — руководителя семейного предприятия Кувасайского района, Ферганская область
82.Акбарова Саидахмада Абдухамидовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Моҳи Диёр Рошидон" Риштанского района, Ферганская область
83.Носирова Жахонгира Мансуровича — директора общества с ограниченной ответственностью "Beshagro Eksport" Бешарыкского района, Ферганская область
84.Парпиева Шерзода Аликовича — руководителя частного предприятия "Davr-Ru" города Ферганы, Ферганская область
85.Умарову Марифатхон Юлдошовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Vodiy Expo" Дангаринского района, Ферганская область
86.Усмонову Гулнору Хошимжоновну — руководителя производственной кооперации "Гулнора Матқулобод бодомлари" Багдадского района, Ферганская область
87.Хайруллаеву Зебинисо Зикиреевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Тантана текстиль" города Ферганы, Ферганская область
88.Эркабоева Шерзоджона Махмудалиевича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Sherwood Dizayn" Бешарыкского района, Ферганская область
89.Джуманязову Замиру Эгамбердиевну — индивидуального предпринимателя, ремесленницу – резчицу по дереву Кошкупырского района, Хорезмская область
90.Ёрметова Азимбоя Рузимовича — руководителя частного предприятия "Шовот темир-бетон" Шаватского района, Хорезмская область
91.Рузметову Зарафшон — учредителя семейного предприятия "Hotel Zarafshon Boutique" города Хивы, Хорезмская область
92.Сабирова Дониёрбека Кувондиковича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Eco Obi Hayot" города Ургенча, Хорезмская область
93.Саидова Тулкинбека Икромбаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Тўлқин инновацион ФМ мактаби" Хазораспского района, Хорезмская область
94.Хасанова Расулбека Сабировича — руководителя животноводческого фермерского хозяйства "Ихлосбек" Гурленского района, Хорезмская область
95.Асралходжаева Фарруха Фаёзхоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Solar Nature" Алмазарского района, город Ташкент
96.Дусмухамедова Омона Хамидовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Akmal Umid Baraka" Учтепинского района, город Ташкент
97.Ибрагимова Бунёдбека Абдушариповича — учредителя компании "Global Silk Road Inc" города Нагоя в Японии
98.Иргашева Умида Мухамедкаримовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Feed Up" Чиланзарского района, город Ташкент
99.Камилова Мирзабаходира Мирзакалоновича — председателя правления общества с ограниченной ответственностью "Artikul Aziya Kabel" Янгихаётского района, город Ташкент
100.Махмудова Шерзода Суръатовича — коммерческого директора сети супермаркетов "Korzinka.uz", город Ташкент
101.Розметова Зиявиддина Мутановича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Ro‘zmetov Z.M" Юнусабадского района, город Ташкент
102.Салихова Валиджана Кучкаровича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Zafarxon" Алмазарского района, основателя торгового знака "Ermak", город Ташкент
103.Тухтаева Бахтиёра Баходировича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Solidity Group" Яккасарайского района, город Ташкент
104.Шералиева Бобира Кадировича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Texno Invest Proekt" Бектемирского района, город Ташкент