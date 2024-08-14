https://uz.sputniknews.ru/20240814/mirziyoyev-nagrajdeniye-predprinimateli-ukaz-45187269.html

Президент Узбекистана наградил группу бизнесменов по случаю Дня предпринимателей

Президент Узбекистана наградил группу бизнесменов по случаю Дня предпринимателей

Sputnik Узбекистан

Представители бизнес-сообщества республики отмечены государственными наградами

2024-08-14T13:09+0500

2024-08-14T13:09+0500

2024-08-14T13:20+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

предприниматели

награждение

указ

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу представителей сферы в связи с Днем предпринимателей.Глава Узбекистана отметил их большой вклад в развитие предпринимательства, успешную реализацию новых и перспективных проектов в сфере, приумножение экономической мощи и экспортного потенциала республики.Также он обратил внимание на их "особую самоотверженность в привлечении инвестиций, дальнейшем расширении производства импортозамещающей продукции и оказания услуг, обеспечении занятости и благосостояния населения, инициативность, современные знания и опыт, активное участие в жизни общества".Согласно указу президента, награждены 37 человек.орденом "Мехнат шуҳрати"орденом "Дўстлик"медалью "Келажак бунёдкори"медалью "Шуҳрат"Отдельным распоряжением глава государства наградил 104 предпринимателя нагрудным знаком "Фаол тадбиркор":

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мирзиёев предприниматели награждение