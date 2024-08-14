Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240814/mojet-li-med-stat-alternativoy-saxaru-45185079.html
Может ли мед стать альтернативой сахару
Может ли мед стать альтернативой сахару
Sputnik Узбекистан
Диетолог назвала суточную норму потребления меда
2024-08-14T22:06+0500
2024-08-14T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
мед
сахар
витамины
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1223/81/12238168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f5b001c4af14ea9ed7b34bb51a38775.jpg
Для людей, желающих держать вес под контролем, мед может стать здоровой альтернативой сахару, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.Диетолог перечислила полезные вещества, которые содержит мед.Кроме того, она добавила, что мед не одно столетие используют в качестве натурального антибиотика.Также она назвала суточную норму потребления этого продукта.В заключение она предупредила, что людям с сахарным диабетом и склонным к аллергическим реакциям мед лучше исключить из рациона.
https://uz.sputniknews.ru/20240813/tixaya-migren-opasnost-vrach-rekomendatsii-45163945.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1223/81/12238168_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_69978e3301498fc33f2adfff01f34ecd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мед сахар замена сутки норма
мед сахар замена сутки норма

Может ли мед стать альтернативой сахару

22:06 14.08.2024
© Unsplash / Arwin Neil BaichooМед
Мед - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
© Unsplash / Arwin Neil Baichoo
Подписаться
Диетолог назвала суточную норму потребления меда.
Для людей, желающих держать вес под контролем, мед может стать здоровой альтернативой сахару, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.

"Калорийность меда на 70 ккал ниже, чем сахара, что для людей, считающих калории, может быть принципиальным. Не нужно обманываться, мед тоже состоит в основном из простых углеводов, но, в отличие от своего сахарного аналога, содержит при этом достаточно большое количество витаминов и микроэлементов, то есть не является пустым источником калорий", — объяснила она.

Диетолог перечислила полезные вещества, которые содержит мед.
"В первую очередь мед содержит витамины группы В. Он, конечно, не будет основным источником этих витаминов, но как дополнение – вполне. Также в нем есть некоторое количество железа, марганца и меди. Эти минеральные вещества участвуют в процессах защиты антиоксидантной системы, которая обуславливает наш внешний вид, здоровье, противодействует старению", — отметила Залетова.
CC0 / Unsplash / Pass the Honey / Мед
Мед - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
Мед
CC0 / Unsplash / Pass the Honey /
Кроме того, она добавила, что мед не одно столетие используют в качестве натурального антибиотика.
"Мед давно применяется в качестве альтернативы антибиотикотерапии при нетяжелых воспалительных заболеваниях. Он рекомендуется при легочных инфекциях, например, беременным женщинам и детям, которым нельзя принимать антибиотики", — уточнила Залетова.
Также она назвала суточную норму потребления этого продукта.

"Под суточной нормой потребления меда я понимаю не больше шести чайных ложек в день, а лучше две чайные ложки с напитком или каким-либо блюдом", — рекомендовала диетолог.

В заключение она предупредила, что людям с сахарным диабетом и склонным к аллергическим реакциям мед лучше исключить из рациона.
Девушка с головной болью. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2024
Это интересно
Врач: Чем опасна "тихая" мигрень
Вчера, 22:03
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0