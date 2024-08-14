Может ли мед стать альтернативой сахару

"Калорийность меда на 70 ккал ниже, чем сахара, что для людей, считающих калории, может быть принципиальным. Не нужно обманываться, мед тоже состоит в основном из простых углеводов, но, в отличие от своего сахарного аналога, содержит при этом достаточно большое количество витаминов и микроэлементов, то есть не является пустым источником калорий", — объяснила она.