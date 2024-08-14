Может ли мед стать альтернативой сахару
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Диетолог назвала суточную норму потребления меда.
Для людей, желающих держать вес под контролем, мед может стать здоровой альтернативой сахару, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Калорийность меда на 70 ккал ниже, чем сахара, что для людей, считающих калории, может быть принципиальным. Не нужно обманываться, мед тоже состоит в основном из простых углеводов, но, в отличие от своего сахарного аналога, содержит при этом достаточно большое количество витаминов и микроэлементов, то есть не является пустым источником калорий", — объяснила она.
Диетолог перечислила полезные вещества, которые содержит мед.
"В первую очередь мед содержит витамины группы В. Он, конечно, не будет основным источником этих витаминов, но как дополнение – вполне. Также в нем есть некоторое количество железа, марганца и меди. Эти минеральные вещества участвуют в процессах защиты антиоксидантной системы, которая обуславливает наш внешний вид, здоровье, противодействует старению", — отметила Залетова.
Кроме того, она добавила, что мед не одно столетие используют в качестве натурального антибиотика.
"Мед давно применяется в качестве альтернативы антибиотикотерапии при нетяжелых воспалительных заболеваниях. Он рекомендуется при легочных инфекциях, например, беременным женщинам и детям, которым нельзя принимать антибиотики", — уточнила Залетова.
Также она назвала суточную норму потребления этого продукта.
"Под суточной нормой потребления меда я понимаю не больше шести чайных ложек в день, а лучше две чайные ложки с напитком или каким-либо блюдом", — рекомендовала диетолог.
В заключение она предупредила, что людям с сахарным диабетом и склонным к аллергическим реакциям мед лучше исключить из рациона.
Вчера, 22:03