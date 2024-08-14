https://uz.sputniknews.ru/20240814/v-uzbekistane-poyavitsya-tsentr-texnologiy-iskusstvennogo-intellekta-45177647.html

В Узбекистане появится Центр технологий искусственного интеллекта

В Узбекистане появится Центр технологий искусственного интеллекта

Sputnik Узбекистан

Глава республики также поставил задачу разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта и двухлетнюю программу проектов

2024-08-14T09:46+0500

2024-08-14T09:46+0500

2024-08-14T09:50+0500

искусственный интеллект

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Узбекистане появится Центр технологий искусственного интеллекта. Соответствующее поручение дал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией, посвященной развитию технологий искусственного интеллекта и стартапов в сфере IT, сообщает пресс-служба президента. Речь шла о развитии технологий ИИ в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство, в банковской, налоговой и таможенной сферах. В настоящее время кадры по искусственному интеллекту готовят в 4-х университетах. Существует потребность в 600 специалистах по обработке больших данных и языковым моделям. Это количество увеличится в разы в ближайшие годы. Президент подчеркнул важность подготовки специалистов, соответствующих потребностям в разрезе отраслей. Как известно, все передовые IT-компании мира начинали свою деятельность со стартапа. Узбекистан также делает первые шаги в этом направлении. В прошлом году объем венчурных инвестиций, привлеченных в такие проекты, составил $134 млн. Глава государства подчеркнул, что настало время создать широкие условия для венчурных инвестиций для финансирования стартап-проектов. В связи с этим даны поручения по развитию стартап-экосистемы, внедрению механизмов венчурного финансирования, говорится в сообщении.

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