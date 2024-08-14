В Узбекистане появится Центр технологий искусственного интеллекта
09:46 14.08.2024 (обновлено: 09:50 14.08.2024)
© Depositphotos / Sdecoret3D-изображение концепта искусственного интеллекта
© Depositphotos / Sdecoret
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Глава республики также поставил задачу разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта и двухлетнюю программу проектов.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Узбекистане появится Центр технологий искусственного интеллекта. Соответствующее поручение дал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией, посвященной развитию технологий искусственного интеллекта и стартапов в сфере IT, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась презентация мер по развитию технологий искусственного интеллекта и стартап-проектов
Состоялась презентация мер по развитию технологий искусственного интеллекта и стартап-проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о развитии технологий ИИ в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство, в банковской, налоговой и таможенной сферах.
"Отмечалось, что в первую очередь необходимо создать законодательную базу по искусственному интеллекту. Поставлена задача разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта и двухлетнюю программу проектов. Поручено создать Центр технологий искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.
В настоящее время кадры по искусственному интеллекту готовят в 4-х университетах. Существует потребность в 600 специалистах по обработке больших данных и языковым моделям. Это количество увеличится в разы в ближайшие годы. Президент подчеркнул важность подготовки специалистов, соответствующих потребностям в разрезе отраслей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась презентация мер по развитию технологий искусственного интеллекта и стартап-проектов
Состоялась презентация мер по развитию технологий искусственного интеллекта и стартап-проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как известно, все передовые IT-компании мира начинали свою деятельность со стартапа. Узбекистан также делает первые шаги в этом направлении. В прошлом году объем венчурных инвестиций, привлеченных в такие проекты, составил $134 млн.
Глава государства подчеркнул, что настало время создать широкие условия для венчурных инвестиций для финансирования стартап-проектов. В связи с этим даны поручения по развитию стартап-экосистемы, внедрению механизмов венчурного финансирования, говорится в сообщении.