https://uz.sputniknews.ru/20240815/eaeu-transportnyye-kompanii-sifrovyye-texnologii-45206680.html
Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии
Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК посетил Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем
2024-08-15T12:05+0500
2024-08-15T12:05+0500
2024-08-15T12:44+0500
еаэс
цифровые технологии
транспорт
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии перечислил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе встречи с президентом Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта "Цифровая Эра Транспорта" Александром Семкиным. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Стороны обсудили ключевые тренды в сфере внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на пространстве ЕАЭС. Кожошев проинформировал о работе Комиссии по цифровизации на транспорте, а также значимой роли этого направления в формировании единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в Союзе. В свою очередь президент Ассоциации Александр Семкин выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. По его мнению, взаимодействие может касаться повышения квалификации сотрудников профильного блока ЕЭК и обмена опытом в сфере развития интеллектуальных транспортных систем. Переговоры прошли в Центре компетенций интеллектуальных транспортных систем. Функционируя на базе Ассоциации, он располагает уникальной лабораторией натурного оборудования в области ИТС и цифровых технологий на транспорте. В ходе встречи была продемонстрирована работа российского оборудования и программного обеспечения, которое активно внедряют на дорогах РФ, также стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам цифровизации транспортной деятельности.
https://uz.sputniknews.ru/20240814/eaeu-vneshnyaya-torgovlya-rost-45195155.html
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еаэс транспорт внедрение цифровые технологии
еаэс транспорт внедрение цифровые технологии
Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии
12:05 15.08.2024 (обновлено: 12:44 15.08.2024)
Министр ЕЭК посетил Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии перечислил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе встречи с президентом Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта "Цифровая Эра Транспорта" Александром Семкиным. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Стороны обсудили ключевые тренды в сфере внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на пространстве ЕАЭС.
Кожошев проинформировал о работе Комиссии по цифровизации на транспорте, а также значимой роли этого направления в формировании единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в Союзе.
"Объективная необходимость снизить время простоя транспортных средств, обеспечить повышение безопасности перевозок и автоматизацию управленческой деятельности стимулирует транспортные компании стран евразийской "пятерки" к активному внедрению цифровых технологий", — констатировал он.
В свою очередь президент Ассоциации Александр Семкин выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. По его мнению, взаимодействие может касаться повышения квалификации сотрудников профильного блока ЕЭК и обмена опытом в сфере развития интеллектуальных транспортных систем.
"Обмен опытом и научно-технологическое партнерство сегодня как никогда важны во всех сферах экономики, в особенности в транспортной сфере. Сегодня ИТС развиваются не только с целью создания благоприятных условий для передвижения граждан по дорогам в городах, но и для обеспечения деятельности транспортно-логистических коридоров, внедрения ВАТС для грузовых перевозок между странами, обеспечения БДД", — отметил он.
Переговоры прошли в Центре компетенций интеллектуальных транспортных систем. Функционируя на базе Ассоциации, он располагает уникальной лабораторией натурного оборудования в области ИТС и цифровых технологий на транспорте.
В ходе встречи была продемонстрирована работа российского оборудования и программного обеспечения, которое активно внедряют на дорогах РФ, также стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам цифровизации транспортной деятельности.