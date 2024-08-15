https://uz.sputniknews.ru/20240815/eaeu-transportnyye-kompanii-sifrovyye-texnologii-45206680.html

Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии

Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии

Sputnik Узбекистан

Министр ЕЭК посетил Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем

2024-08-15T12:05+0500

2024-08-15T12:05+0500

2024-08-15T12:44+0500

еаэс

цифровые технологии

транспорт

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Что стимулирует транспортные компании стран ЕАЭС внедрять цифровые технологии перечислил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе встречи с президентом Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта "Цифровая Эра Транспорта" Александром Семкиным. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Стороны обсудили ключевые тренды в сфере внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на пространстве ЕАЭС. Кожошев проинформировал о работе Комиссии по цифровизации на транспорте, а также значимой роли этого направления в формировании единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в Союзе. В свою очередь президент Ассоциации Александр Семкин выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. По его мнению, взаимодействие может касаться повышения квалификации сотрудников профильного блока ЕЭК и обмена опытом в сфере развития интеллектуальных транспортных систем. Переговоры прошли в Центре компетенций интеллектуальных транспортных систем. Функционируя на базе Ассоциации, он располагает уникальной лабораторией натурного оборудования в области ИТС и цифровых технологий на транспорте. В ходе встречи была продемонстрирована работа российского оборудования и программного обеспечения, которое активно внедряют на дорогах РФ, также стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам цифровизации транспортной деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20240814/eaeu-vneshnyaya-torgovlya-rost-45195155.html

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