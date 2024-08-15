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Врач рассказала об интеллектуальном потенциале левшей и правшей
Врач рассказала об интеллектуальном потенциале левшей и правшей
Sputnik Узбекистан
В повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, поэтому выбирать профессию им нужно с особым вниманием.
2024-08-15T22:04+0500
2024-08-15T22:04+0500
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Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Оксану Тютчеву.Наиболее удачной сферой для талантов левшей Тютчева считает спорт. По ее словам, левши также могут стать настоящим подарком для спортивных тренеров.Вместе с тем, она напомнила, что в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей.В свою очередь детский невролог Дмитрия Кузьмина советует левшам выбирать профессию с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой, предупредила она.
https://uz.sputniknews.ru/20240814/mojet-li-med-stat-alternativoy-saxaru-45185079.html
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левши правши сферы успех трудности профессия
левши правши сферы успех трудности профессия

Врач рассказала об интеллектуальном потенциале левшей и правшей

22:04 15.08.2024
© Sputnik / Бахром ХатамовЛевша
Левша - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, поэтому выбирать профессию им нужно с особым вниманием.
Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Оксану Тютчеву.
"При этом в числе леворуких доля мужчин больше, чем среди женщин. Среди известных левшей мы видим знаменитых полководцев и политиков — Юлия Цезаря, Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, ученых — Исаака Ньютона, Никола Теслу, Билла Гейтса, в числе людей, причастных к искусству, — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Чарли Чаплина", — рассказала она.
Наиболее удачной сферой для талантов левшей Тютчева считает спорт. По ее словам, левши также могут стать настоящим подарком для спортивных тренеров.
"В спорте тренеры счастливы заполучить в подопечные спортсменов, у которых доминирует левая рука, поскольку это всегда сюрприз для соперников. Яркий пример тому — Майк Тайсон, удар левой которого преподнес неприятный сюрприз не одному спарринг-партнеру", — отметила специалист.
Вместе с тем, она напомнила, что в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей.
"Так как 95 процентов населения Земли — это правши, то все, что производится, — домашняя утварь, компьютерные мышки, дверные ручки — ориентировано на правшей. И в связи с этим левши чувствуют вполне понятный дискомфорт", — объяснила Тютчева.
В свою очередь детский невролог Дмитрия Кузьмина советует левшам выбирать профессию с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой, предупредила она.
Мед - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2024
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