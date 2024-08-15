https://uz.sputniknews.ru/20240815/intellekt-levshi-pravshi-vrach-mneniye-45205491.html

Врач рассказала об интеллектуальном потенциале левшей и правшей

Врач рассказала об интеллектуальном потенциале левшей и правшей

Sputnik Узбекистан

В повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, поэтому выбирать профессию им нужно с особым вниманием.

2024-08-15T22:04+0500

2024-08-15T22:04+0500

2024-08-15T22:04+0500

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мнение эксперта

общество

профессия

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Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Оксану Тютчеву.Наиболее удачной сферой для талантов левшей Тютчева считает спорт. По ее словам, левши также могут стать настоящим подарком для спортивных тренеров.Вместе с тем, она напомнила, что в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей.В свою очередь детский невролог Дмитрия Кузьмина советует левшам выбирать профессию с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой, предупредила она.

https://uz.sputniknews.ru/20240814/mojet-li-med-stat-alternativoy-saxaru-45185079.html

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