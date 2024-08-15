https://uz.sputniknews.ru/20240815/mirziyoyev-prezentatsiya-sokrascheniye-bednost-45200416.html

Мирзиёев: Любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью

Мирзиёев: Любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил вывести сокращение бедности на новый уровень, дал указания ответственным лицам обеспечить адресность и прозрачность социальной помощи

2024-08-15T09:55+0500

2024-08-15T09:55+0500

2024-08-15T10:06+0500

узбекистан

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

социальная поддержка

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью, отметил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией о мерах по совершенствованию системы сокращения бедности и усилению социальной защиты, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, благодаря принятым финансово-организационным мерам, с 2020 года уровень бедности в республике снизился с 17% до 11%. На совещании в Ферганской области в июле текущего года глава государства отметил необходимость новых подходов в этом направлении, заявив, что отныне сокращение бедности и социальная защита будут осуществляться в рамках единой системы. В ходе презентации речь шла о комплексной работе по этим двум направлениям. В частности, предлагается на основе анализа сформировать критерии определения бедности и адресный список, в который включат лиц из Единого реестра социальной защиты, а также наиболее уязвимые семьи. Такой статус будут утверждать семерка и активисты махалли путем голосования. Все соцуслуги и помощь им будут оказывать центры "Инсон". По этому же принципу сформируют список махаллей с высоким уровнем бедности. Национальное агентство социальной защиты и хокимияты ежегодно будут отбирать 50 таких махаллей и проводить в них соответствующую работу. Также отмечалось, что на сегодняшний день на помощников хокимов возложено более 20 задач. Поэтому вопрос сокращения бедности отошел на второй план. В связи с этим, их деятельность пересмотрят, основное внимание в ней уделят сокращению бедности и обеспечению занятости населения. Ежегодно на сокращение бедности в республике выделяют 14 трлн сумов. Но эти средства распределяют через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим, данную систему изменят. Распределять средства в разрезе регионов, районов и махаллей, исходя из числа малообеспеченных семей, будут агентство и хокимияты. В первую очередь их будут направлять на выведение семьи из бедности. Мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности организуют в 3 этапа: на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении усилят. Вместо практики резервирования рабочих мест планируют введение налоговых льгот для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии полностью цифровизируют. Создадут онлайн-платформу, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах "Ишга мархамат" наладят обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг. Президент дал указания ответственным лицам обеспечить адресность и прозрачность социальной помощи, повысить занятость и способствовать развитию малого предпринимательства.

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