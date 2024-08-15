Мирзиёев: Любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью
09:55 15.08.2024 (обновлено: 10:06 15.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСистема сокращения бедности и социальной защиты будет усовершенствована
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поручил вывести сокращение бедности на новый уровень, дал указания ответственным лицам обеспечить адресность и прозрачность социальной помощи.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью, отметил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией о мерах по совершенствованию системы сокращения бедности и усилению социальной защиты, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСистема сокращения бедности и социальной защиты будет усовершенствована
Система сокращения бедности и социальной защиты будет усовершенствована
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, благодаря принятым финансово-организационным мерам, с 2020 года уровень бедности в республике снизился с 17% до 11%.
"Поставлена цель в ближайшие три года снизить уровень бедности с 11 процентов до 7 процентов. С действующей системой сложно и далее повышать результативность. Недостает четких критериев определения бедности, целостного подхода к выведению семей из этого положения и распределению средств", — говорится в сообщении.
На совещании в Ферганской области в июле текущего года глава государства отметил необходимость новых подходов в этом направлении, заявив, что отныне сокращение бедности и социальная защита будут осуществляться в рамках единой системы.
В ходе презентации речь шла о комплексной работе по этим двум направлениям.
В частности, предлагается на основе анализа сформировать критерии определения бедности и адресный список, в который включат лиц из Единого реестра социальной защиты, а также наиболее уязвимые семьи. Такой статус будут утверждать семерка и активисты махалли путем голосования. Все соцуслуги и помощь им будут оказывать центры "Инсон".
© Пресс-служба президента УзбекистанаСистема сокращения бедности и социальной защиты будет усовершенствована
Система сокращения бедности и социальной защиты будет усовершенствована
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Для изучения факторов бедности будет разработан единый опросник в сфере социальной защиты и занятости по 8 направлениям. На его основе будут осуществляться оценка возможностей семей и классификация по 3 категориям. К каждой семье будут применяться индивидуальные подходы и помощь", — говорится в сообщении.
По этому же принципу сформируют список махаллей с высоким уровнем бедности. Национальное агентство социальной защиты и хокимияты ежегодно будут отбирать 50 таких махаллей и проводить в них соответствующую работу.
Также отмечалось, что на сегодняшний день на помощников хокимов возложено более 20 задач. Поэтому вопрос сокращения бедности отошел на второй план. В связи с этим, их деятельность пересмотрят, основное внимание в ней уделят сокращению бедности и обеспечению занятости населения.
Ежегодно на сокращение бедности в республике выделяют 14 трлн сумов. Но эти средства распределяют через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим, данную систему изменят. Распределять средства в разрезе регионов, районов и махаллей, исходя из числа малообеспеченных семей, будут агентство и хокимияты. В первую очередь их будут направлять на выведение семьи из бедности.
Мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности организуют в 3 этапа: на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении усилят.
Вместо практики резервирования рабочих мест планируют введение налоговых льгот для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии полностью цифровизируют. Создадут онлайн-платформу, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах "Ишга мархамат" наладят обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг.
"Исходя из накопленного в последние годы опыта и потребностей людей, необходимо вывести сокращение бедности на новый уровень. Необходимо поддерживать желания и возможности нуждающихся людей, вовлекать их в жизнь общества. В целом любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент дал указания ответственным лицам обеспечить адресность и прозрачность социальной помощи, повысить занятость и способствовать развитию малого предпринимательства.