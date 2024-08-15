https://uz.sputniknews.ru/20240815/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-45208867.html

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону

Sputnik Узбекистан

Лидеры двух стран подтвердили настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.

2024-08-15T14:18+0500

2024-08-15T14:18+0500

2024-08-15T14:18+0500

политика

телефонный разговор

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

президент рф

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Мирзиёев и Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры затронули ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях, обсудили актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства РФ в объединении БРИКС."С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном. Условлено о дальнейших контактах", — указано в сообщении.

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