https://uz.sputniknews.ru/20240815/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-45208867.html
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону
Sputnik Узбекистан
Лидеры двух стран подтвердили настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.
2024-08-15T14:18+0500
2024-08-15T14:18+0500
2024-08-15T14:18+0500
политика
телефонный разговор
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
россия
президент рф
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Мирзиёев и Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры затронули ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях, обсудили актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства РФ в объединении БРИКС."С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном. Условлено о дальнейших контактах", — указано в сообщении.
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мирзиёев путин телефонный разговор
мирзиёев путин телефонный разговор
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону
Лидеры двух стран подтвердили настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону, сообщает
пресс-служба Кремля.
"По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым", — говорится в сообщении.
Лидеры затронули ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях, обсудили актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства РФ в объединении БРИКС.
"С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном. Условлено о дальнейших контактах", — указано в сообщении.