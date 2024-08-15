https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-deti-zaschita-nasiliye-zakon-45211099.html
В Узбекистане пострадавшим от насилия детям будут выдавать охранные ордера
В Узбекистане пострадавшим от насилия детям будут выдавать охранные ордера
Sputnik Узбекистан
Сенаторы одобрили Закон "О защите детей от всех форм насилия"
2024-08-15T16:35+0500
2024-08-15T16:35+0500
2024-08-15T16:35+0500
узбекистан
дети
защита прав и свобод
насилие
общество
сенат олий мажлиса узбекистана
новый закон
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Узбекистане детям, пострадавшим от насилия, будут выдавать охранные ордера. Это предусмотрено Законом "О защите детей от всех форм насилия", одобренным в ходе пятьдесят пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. При этом по заявлению жертвы насилия или ее законного представителя, если угроза еще не была устранена, суд по уголовным делам может продлить срок действия охранного ордера до одного года. При рассмотрении документа сенаторы акцентировали внимание на том, что последние годы в республике растет число случаев насилия в отношении детей, а существующие правовые механизмы недостаточно эффективны, чтобы предупредить его, а также защитить права и законные интересы жертв. За последние 3 года более 2 тыс. граждан были лишены родительских прав по решению суда, 86% из них привлекли к ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей. Одобренный закон обеспечивает правовое регулирование отношений в сфере защиты детей от всех форм насилия. В частности, устанавливается, что лицо, пострадавшее от насилия, может обратиться в соответствующие уполномоченные органы или суд, получить бесплатную юридическую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь в специальных центрах, а также по бесплатной телефонной линии. В Законе отражено право требования возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного жертве. Также в нем четко определены основные направления государственной политики в области защиты детей от насилия, госорганы и организации, непосредственно осуществляющие свою деятельность в этом направлении, и их полномочия. Национальное агентство социальной защиты будет выявлять детей, ставших жертвами насилия, а также находящихся под его угрозой, вести их учет и при необходимости обеспечивать принятие индивидуальных мер, направленных на предупреждение насилия в их отношении.
https://uz.sputniknews.ru/20240815/senat-oliy-majlisa-odobril-predprinimatelskiy-kodeks-45207849.html
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узбекистан защита дети насилие
В Узбекистане пострадавшим от насилия детям будут выдавать охранные ордера
Сенаторы на пленарном заседании одобрили Закон "О защите детей от всех форм насилия".
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В Узбекистане детям, пострадавшим от насилия, будут выдавать охранные ордера. Это предусмотрено Законом "О защите детей от всех форм насилия", одобренным в ходе пятьдесят пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
"Законом впервые вводится новый институт. Устанавливается порядок выдачи охранного ордера детям, пострадавшим от насилия. Данный охранный ордер выдается органами внутренних дел сроком до тридцати дней и вручается жертве насилия или ее законному представителю при участии уполномоченного государственного органа", — говорится в сообщении.
При этом по заявлению жертвы насилия или ее законного представителя, если угроза еще не была устранена, суд по уголовным делам может продлить срок действия охранного ордера до одного года.
При рассмотрении документа сенаторы акцентировали внимание на том, что последние годы в республике растет число случаев насилия в отношении детей, а существующие правовые механизмы недостаточно эффективны, чтобы предупредить его, а также защитить права и законные интересы жертв.
За последние 3 года более 2 тыс. граждан были лишены родительских прав по решению суда, 86% из них привлекли к ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей.
Одобренный закон обеспечивает правовое регулирование отношений в сфере защиты детей от всех форм насилия.
В частности, устанавливается, что лицо, пострадавшее от насилия, может обратиться в соответствующие уполномоченные органы или суд, получить бесплатную юридическую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь в специальных центрах, а также по бесплатной телефонной линии.
В Законе отражено право требования возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного жертве.
Также в нем четко определены основные направления государственной политики в области защиты детей от насилия, госорганы и организации, непосредственно осуществляющие свою деятельность в этом направлении, и их полномочия.
Национальное агентство социальной защиты будет выявлять детей, ставших жертвами насилия, а также находящихся под его угрозой, вести их учет и при необходимости обеспечивать принятие индивидуальных мер, направленных на предупреждение насилия в их отношении.
"Закон в очередной раз повышает ответственность родителей. Так, предусматривается, что родители должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие, запрещается физическое наказание детей в процессе их воспитания", — говорится в сообщении.