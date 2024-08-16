https://uz.sputniknews.ru/20240816/kak-stress-vliyaet-na-zdorove-zubov-45223153.html
Как стресс влияет на здоровье зубов
Как стресс влияет на здоровье зубов
Sputnik Узбекистан
Стоматолог рассказал о причинах и последствиях бруксизма.
2024-08-16T22:06+0500
2024-08-16T22:06+0500
2024-08-16T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
зубы
стресс
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Если человек долгое время испытывает стресс, от этого могут пострадать его зубы, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.По его словам, одним из неприятных последствий длительного стресса является бруксизм — скрежетание зубами во сне, которое приводит к их стиранию.Он также добавил, что людей, которые страдают бруксизмом, выдают некоторые особенности их внешнего вида: из-за гипертрофии жевательных мышц лицо может становиться квадратным.Проявление стресса может пагубно влиять на состояние челюстных суставов, а также на сон.Чтобы решить эту проблему, нужно работать непосредственно с источником стресса, кроме того, стоматолог может предложить накладки из нанокомпозитов.В заключение он добавил, что, к сожалению, бруксизм не лечится, а может быть только временно остановлен.
https://uz.sputniknews.ru/20240815/intellekt-levshi-pravshi-vrach-mneniye-45205491.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
здоровье зубы стресс
Как стресс влияет на здоровье зубов
Стоматолог рассказал о причинах и последствиях бруксизма.
Если человек долгое время испытывает стресс, от этого могут пострадать его зубы, рассказал радио Sputnik
врач-стоматолог Алексей Антипенко.
По его словам, одним из неприятных последствий длительного стресса является бруксизм — скрежетание зубами во сне, которое приводит к их стиранию.
"Раньше в простонародье скрежетание зубами, или бруксизм, связывали с наличием гельминтов, то есть глистов. Но это неверно. Скрежетание зубами – это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна", — объяснил Антипенко.
Он также добавил, что людей, которые страдают бруксизмом, выдают некоторые особенности их внешнего вида: из-за гипертрофии жевательных мышц лицо может становиться квадратным.
"Стирание зубов у страдающих бруксизмом происходит в 17 раз быстрее, чем у других людей. Обычно зубы стираются годам к восьмидесяти, а с бруксизмом зубов практически нет уже годам к тридцати. В самых тяжелых случаях у пациентов над десной может оставаться одна пятая часть зуба, то есть порядка миллиметра твердых тканей. Это определенно скажется на эстетике улыбки и приведет к уменьшению высоты нижней трети лица, сделает лицо старческим", — предостерег Антипенко.
Проявление стресса может пагубно влиять на состояние челюстных суставов, а также на сон.
"Бруксизм может провоцировать заболевания височно-нижнечелюстных суставов, вызывая смещение суставных головок, что иногда может приводить к неожиданным для человека вывихам челюсти. Плюс ко всему у людей с бруксизмом, как правило, очень плохой сон. Они постоянно просыпаются, ворочаются, не могут найти для себя комфортное положение, что усугубляет стресс, полученный в течение дня", — уточнил специалист.
Чтобы решить эту проблему, нужно работать непосредственно с источником стресса, кроме того, стоматолог может предложить накладки из нанокомпозитов.
"Оптимальный вариант восстановления высоты зубов для людей с бруксизмом – это нанокомпозиты, пломбировочные материалы последнего поколения. Из них изготавливаются накладки, которые соответствуют по физическим свойствам натуральным зубам. Но если стресс продолжается, их придется восстанавливать регулярно", – предупредил Антипенко.
В заключение он добавил, что, к сожалению, бруксизм не лечится, а может быть только временно остановлен.