https://uz.sputniknews.ru/20240816/kak-stress-vliyaet-na-zdorove-zubov-45223153.html

Как стресс влияет на здоровье зубов

Как стресс влияет на здоровье зубов

Sputnik Узбекистан

Стоматолог рассказал о причинах и последствиях бруксизма.

2024-08-16T22:06+0500

2024-08-16T22:06+0500

2024-08-16T22:06+0500

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мнение эксперта

здоровье

зубы

стресс

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Если человек долгое время испытывает стресс, от этого могут пострадать его зубы, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.По его словам, одним из неприятных последствий длительного стресса является бруксизм — скрежетание зубами во сне, которое приводит к их стиранию.Он также добавил, что людей, которые страдают бруксизмом, выдают некоторые особенности их внешнего вида: из-за гипертрофии жевательных мышц лицо может становиться квадратным.Проявление стресса может пагубно влиять на состояние челюстных суставов, а также на сон.Чтобы решить эту проблему, нужно работать непосредственно с источником стресса, кроме того, стоматолог может предложить накладки из нанокомпозитов.В заключение он добавил, что, к сожалению, бруксизм не лечится, а может быть только временно остановлен.

https://uz.sputniknews.ru/20240815/intellekt-levshi-pravshi-vrach-mneniye-45205491.html

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